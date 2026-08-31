हेल्थ रिस्क: रसोई की इस चीज को वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं तो रुकिए! सेहत के लिए हो सकती है बड़ी गलती

1 of 6 जिस चॉपिंग बोर्ड पर काटते हैं सब्जियां, वही बना सकता है आपको बीमार! - फोटो : AI

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Health Risk: घर में खाना बनाते समय चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल लगभग हर दिन होता है। सब्जियां काटने से लेकर फल, मांस और दूसरी खाने की चीजों को तैयार करने तक यह रसोई का जरूरी हिस्सा है। लेकिन अगर चॉपिंग बोर्ड की सफाई ठीक से न की जाए, तो यही चीज आपकी सेहत के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।



दरअसल, बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले बोर्ड पर खाने के छोटे-छोटे टुकड़े, नमी और गंदगी जमा हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है और इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, आइए जानते हैं इस लेख में।

घर में खाना बनाते समय चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल लगभग हर दिन होता है। सब्जियां काटने से लेकर फल, मांस और दूसरी खाने की चीजों को तैयार करने तक यह रसोई का जरूरी हिस्सा है। लेकिन अगर चॉपिंग बोर्ड की सफाई ठीक से न की जाए, तो यही चीज आपकी सेहत के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।

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चॉपिंग बोर्ड से सेहत को कैसे हो सकता है नुकसान?



चॉपिंग बोर्ड पर सबसे बड़ा खतरा हानिकारक जीवाणुओं के जमा होने का होता है। कच्चे चिकन, मांस और मछली को काटते समय उनमें मौजूद जीवाणु बोर्ड की सतह पर आ सकते हैं। अगर इसके बाद उसी बोर्ड पर बिना अच्छी तरह साफ किए सब्जियां, फल या सलाद काटा जाए, तो ये जीवाणु दूसरे खाद्य पदार्थों में पहुंच सकते हैं।



ऐसा खाना खाने से पेट में संक्रमण, दस्त, उल्टी, पेट दर्द और बुखार जैसी परेशानियां हो सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को भोजन से होने वाले संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है।





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पुराने चॉपिंग बोर्ड में क्यों बढ़ जाता है खतरा?



समय के साथ चाकू चलने से चॉपिंग बोर्ड पर गहरे निशान और दरारें पड़ जाती हैं। इन जगहों पर भोजन के छोटे कण और नमी फंस सकती है। सामान्य तरीके से धोने के बावजूद इन हिस्सों की पूरी सफाई मुश्किल हो जाती है। अगर बोर्ड पर बहुत ज्यादा कट के निशान पड़ चुके हैं या उसकी सतह खराब हो गई है, तो उसे बदल देना बेहतर है।





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क्या एक ही चॉपिंग बोर्ड पर सब कुछ काटना सही है?



नहीं। कच्चे मांस, चिकन और मछली के लिए अलग बोर्ड रखना ज्यादा सुरक्षित तरीका है। वहीं फल, सब्जियां और खाने के लिए तैयार चीजों के लिए अलग बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एक खाद्य पदार्थ से दूसरे खाद्य पदार्थ में हानिकारक जीवाणुओं के पहुंचने की संभावना कम होती है।





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