राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2026: सेहतमंद रहने के लिए डाइट में जरूर शामिल करें ये जरूरी पोषक तत्व

1 of 6 डाइट में जरूर शामिल करें ये जरूरी पोषक तत्व - फोटो : AI

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Essential Nutrients Your Body Needs: हर साल भारत में 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (National Nutrition Week) मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, पोषक तत्वों और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है।



शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ पेट भरना ही काफी नहीं है, बल्कि रोजाना भोजन में कुछ तत्वों का शामिल होना भी जरूरी है। इन पोषक तत्वों की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के साथ-साथ थकान, कमजोरी और कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं।



तो आइए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर आइए जानते हैं कि शरीर को रोज किन जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इन्हें किन खाद्य पदार्थों से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

हर साल भारत में 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (National Nutrition Week) मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, पोषक तत्वों और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है।

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शरीर को रोज कौन-कौन से पोषक तत्व चाहिए?



1. प्रोटीन



प्रोटीन शरीर के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। यह मांसपेशियों, त्वचा, बालों और शरीर के ऊतकों के निर्माण और उनकी मरम्मत में अहम भूमिका निभाता है। शरीर में कई एंजाइम, हार्मोन और अन्य जरूरी पदार्थ बनाने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। खासतौर पर बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय लोगों के लिए पर्याप्त प्रोटीन लेना महत्वपूर्ण है। दाल, चना, राजमा, मूंग, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही, अंडे, मछली और मांस प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारी लोग दालों, सोया, पनीर, दूध और नट्स के जरिए अपनी प्रोटीन की जरूरत पूरी कर सकते हैं।





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2. हेल्दी फैट



अक्सर लोग फैट को सेहत के लिए नुकसानदायक मानते हैं, लेकिन शरीर को सही मात्रा में वसा की भी जरूरत होती है। फैट ऊर्जा देने के अलावा शरीर में कुछ जरूरी विटामिनों के अवशोषण में मदद करता है और कोशिकाओं के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बादाम, अखरोट, मूंगफली, तिल, अलसी, चिया सीड्स और अन्य बीज हेल्दी फैट के अच्छे स्रोत हैं। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की मात्रा पर भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत ज्यादा तला-भुना और ट्रांस फैट वाला भोजन नियमित रूप से खाने से बचना चाहिए।





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3. विटामिन और मिनरल्स



विटामिन और मिनरल्स शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ये इम्यून सिस्टम, हड्डियों, आंखों, खून बनने, मेटाबॉलिज्म और शरीर की कई अन्य प्रक्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि आयरन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। अलग-अलग रंगों के फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध-दही, दालें, साबुत अनाज, नट्स और बीज विटामिन और मिनरल्स के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। इसलिए रोज की डाइट में अलग-अलग तरह के फल और सब्जियां शामिल करना फायदेमंद है।





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