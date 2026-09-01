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नजर कमजोर होने से पहले शरीर देता है ये संकेत, जानें कब कराएं आंखों की जांच

Tue, 01 Sep 2026 11:54 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 01 Sep 2026 11:54 AM IST
सार

Symptoms of Weak Eyesight: कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी आंखों की रोशनी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, तब हमें इसका पता लगता है। जबकि इसके लक्षण पहले से दिखने लगते हैं. आइए इस बारे में जानते हैं। 

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initial symptoms of weak eyesight in hindi aankhon ki roshni badhane ke liye kya kya khana chahie
आंखों की रोशनी कमजोर होने के शुरुआती संकेत क्या हैं? - फोटो : AI
Symptoms of Weak Eyesight: आंखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं, लेकिन अक्सर हम इनकी सेहत को लेकर तब गंभीर होते हैं, जब नजर काफी कमजोर हो जाती है। दरअसल, आंखों की रोशनी कमजोर होने की शुरुआत में कई ऐसे संकेत दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें लोग सामान्य थकान या ज्यादा स्क्रीन देखने का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। 


हालांकि, हर बार इन लक्षणों का मतलब नजर कमजोर होना ही नहीं होता। आंखों में सूखापन, रिफ्रैक्टिव एरर या अन्य समस्याएं भी इसकी वजह हो सकती हैं। ऐसे में लगातार लक्षण रहने पर आंखों की जांच कराना जरूरी है। आइए जानते हैं कमजोर नजर के शुरुआती संकेतों को विस्तार से।
 
initial symptoms of weak eyesight in hindi aankhon ki roshni badhane ke liye kya kya khana chahie
आंखों की रोशनी कमजोर होने के शुरुआती संकेत क्या हैं? - फोटो : AI
आंखों की रोशनी कमजोर होने के शुरुआती संकेत

1. धुंधला दिखाई देना

अगर दूर की चीजें, टीवी की स्क्रीन, सड़क पर लगे बोर्ड या पास की किताब के अक्षर पहले की तुलना में धुंधले नजर आने लगें, तो यह नजर में बदलाव का संकेत हो सकता है। कुछ लोगों को पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीजें देखने में परेशानी होती है, जबकि कुछ लोगों में इसका उल्टा हो सकता है।

2. बार-बार आंखें सिकोड़ना

अगर किसी चीज को साफ देखने के लिए आपको बार-बार आंखें सिकोड़नी पड़ती हैं, तो यह भी नजर की समस्या का संकेत हो सकता है। आंखें सिकोड़ने से कुछ समय के लिए तस्वीर स्पष्ट लग सकती है, लेकिन लगातार ऐसा करना सामान्य नहीं माना जाता।

 
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आंखों की रोशनी कमजोर होने के शुरुआती संकेत क्या हैं? - फोटो : AI
3. पढ़ते समय आंखों पर जोर पड़ना

मोबाइल, कंप्यूटर या किताब पढ़ते समय आंखों में खिंचाव, थकान या भारीपन महसूस होना भी ध्यान देने योग्य लक्षण है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से डिजिटल आई स्ट्रेन भी हो सकता है, इसलिए इसके कारण को समझना जरूरी है।

4. बार-बार सिरदर्द होना

आंखों पर ज्यादा जोर पड़ने से कुछ लोगों को सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। खासकर पढ़ने, कंप्यूटर पर काम करने या लंबे समय तक किसी चीज को ध्यान से देखने के बाद सिरदर्द हो, तो आंखों की जांच कराना उपयोगी हो सकता है।

 
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आंखों की रोशनी कमजोर होने के शुरुआती संकेत क्या हैं? - फोटो : AI
5. रात में देखने में परेशानी

कम रोशनी में चीजों को देखने में दिक्कत होना या रात में वाहन चलाते समय सामने की चीजें साफ नजर न आना भी आंखों की समस्या का संकेत हो सकता है। हालांकि, इसके पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं।

6. चीजों को पास लाकर देखना

अगर किताब, मोबाइल या किसी वस्तु को साफ देखने के लिए उसे आंखों के बहुत करीब लाना पड़ रहा है, तो नजर में बदलाव हो सकता है। बच्चों में ऐसा व्यवहार खास तौर पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

 
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आंखों की रोशनी कमजोर होने के शुरुआती संकेत क्या हैं? - फोटो : AI

कब करानी चाहिए आंखों की जांच?

अगर धुंधला दिखाई देना, लगातार सिरदर्द, डबल विजन, आंखों में दर्द या देखने की क्षमता में अचानक बदलाव जैसे लक्षण दिखाई दें, तो आंखों की जांच करानी चाहिए। अचानक नजर कम होना, तेज आंख दर्द, रोशनी की चमक या नए फ्लोटर्स के साथ पर्दा/छाया जैसा दिखना जैसी स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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