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बाल झड़ने का इलाज हर किसी पर क्यों नहीं करता समान असर? डॉक्टर से जानें हेयर फॉलिकल का कनेक्शन

Wed, 02 Sep 2026 04:14 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 02 Sep 2026 04:14 PM IST
सार

Hair Loss Treatment: अक्सर आपने देखा होगा कि बाल झड़ने का इलाज हर किसी पर एक जैसा सूट नहीं करता। इसके पीछे क्या वजहें हैं, आइए इस बारे में डॉक्टर से सीधा जानते हैं। 

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hair loss treatment what is function of hair follicle in hair growth
बाल झड़ने का इलाज हर व्यक्ति में एक जैसा असर क्यों नहीं करता? - फोटो : AI
Hair Loss Treatment:  बाल झड़ने की समस्या आजकल काफी आम हो गई है। बदलती जीवनशैली, तनाव, हार्मोनल बदलाव, पोषण की कमी और आनुवंशिक कारणों से कई लोग बालों के झड़ने की समस्या से परेशान रहते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति में बाल झड़ने का कारण एक जैसा नहीं होता और इसी वजह से किसी उपचार का असर भी सभी लोगों में समान नहीं दिखाई देता।


डॉक्टर देबराज शोम, क्लिनिशियन साइंटिस्ट और रिसर्च मेंटर, के अनुसार, बालों के उपचार का असर समझने के लिए हेयर फॉलिकल की जैविक स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के हेयर फॉलिकल के आसपास का वातावरण, हार्मोन, उम्र और अन्य जैविक कारक यह प्रभावित कर सकते हैं कि वह किसी उपचार के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देगा।
 
hair loss treatment what is function of hair follicle in hair growth
बाल झड़ने का इलाज हर व्यक्ति में एक जैसा असर क्यों नहीं करता? - फोटो : AI
एक ही ट्रीटमेंट का असर अलग-अलग क्यों?

हेयर फॉलिकल केवल बाल उगाने वाली संरचना नहीं है। इसमें कई तरह की कोशिकाएं और जैविक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो बालों के बढ़ने और झड़ने के चक्र को प्रभावित करती हैं। हर व्यक्ति में इनकी स्थिति और काम करने का तरीका अलग हो सकता है।

यही वजह है कि किसी व्यक्ति को किसी उपचार से अच्छा परिणाम मिल सकता है, जबकि दूसरे व्यक्ति में उतना प्रभाव नजर नहीं आता। इसलिए बाल झड़ने की समस्या में उपचार शुरू करने से पहले इसके संभावित कारण और हेयर फॉलिकल की स्थिति को समझना जरूरी माना जाता है।

 
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बाल झड़ने का इलाज हर व्यक्ति में एक जैसा असर क्यों नहीं करता? - फोटो : AI
पीआरपी उपचार में भी अलग हो सकती है प्रतिक्रिया

बालों के झड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपचारों में पीआरपी यानी प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा भी शामिल है। इसमें प्लेटलेट्स से जुड़े जैविक घटकों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, पीआरपी का परिणाम भी हर मरीज में एक जैसा होना जरूरी नहीं है।

डॉक्टर देबराज शोम के मुताबिक, हेयर फॉलिकल की स्थिति और उसके आसपास का जैविक वातावरण उपचार के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसलिए किसी भी उपचार के परिणाम को समझते समय मरीज की व्यक्तिगत स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है।

 
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बाल झड़ने का इलाज हर व्यक्ति में एक जैसा असर क्यों नहीं करता? - फोटो : AI
हार्मोन और आनुवंशिक कारण भी अहम

बाल झड़ने के पीछे हार्मोनल बदलाव और आनुवंशिक कारणों की भी भूमिका हो सकती है। कुछ प्रकार के हेयर लॉस में हार्मोन के प्रति हेयर फॉलिकल की संवेदनशीलता बालों के विकास को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले बदलाव भी बालों की ग्रोथ पर असर डाल सकते हैं। आयरन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की कमी होने पर भी बालों की सेहत प्रभावित हो सकती है।

 
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बाल झड़ने का इलाज हर व्यक्ति में एक जैसा असर क्यों नहीं करता? - फोटो : AI
तनाव और जीवनशैली का भी असर

लगातार तनाव, नींद की कमी और असंतुलित जीवनशैली को भी बालों की समस्या से जोड़कर देखा जाता है। कुछ लोगों में लंबे समय तक तनाव रहने पर बालों के झड़ने की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए सिर्फ किसी हेयर ट्रीटमेंट पर निर्भर रहने के बजाय खान-पान, नींद, तनाव और किसी संभावित स्वास्थ्य समस्या पर भी ध्यान देना जरूरी है।

 
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