घर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा प्रदूषित हो सकती है? जानिए Indoor Air Pollution का असर

1 of 5 घर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा प्रदूषित हो सकती है? - फोटो : AI

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Indoor vs Outdoor Air Pollution: जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो अक्सर सड़क, ट्रैफिक और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को इसका जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन जिस घर को हम सुरक्षित जगह समझते हैं, वहां की हवा भी कई बार सेहत के लिए चिंता का कारण बन सकती है।



इंडोर एयर पॉल्यूशन में खाना पकाने का धुआं, तंबाकू का धुआं, अगरबत्ती, धूल, फफूंद और कुछ घरेलू केमिकल्स से निकलने वाले प्रदूषक शामिल हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ बाहर के प्रदूषण से बचना ही पर्याप्त नहीं है। घर के अंदर की हवा को साफ और हवादार रखना भी अच्छी सेहत के लिए उतना ही जरूरी है। आइए जानते हैं कि घर की प्रदूषण से कैसे बचना चाहिए और इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं।

जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो अक्सर सड़क, ट्रैफिक और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को इसका जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन जिस घर को हम सुरक्षित जगह समझते हैं, वहां की हवा भी कई बार सेहत के लिए चिंता का कारण बन सकती है।

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घर की प्रदूषित हवा से सेहत पर क्या असर पड़ सकता है?



1. सांस से जुड़ी समस्याएं



घर के अंदर धुआं और बारीक प्रदूषक कण मौजूद रहने पर सांस की नली में जलन हो सकती है। कुछ लोगों में खांसी, सांस फूलना या गले में खराश जैसी परेशानी देखने को मिल सकती है।



2. अस्थमा के मरीजों के लिए परेशानी



धूल, फफूंद, धुआं और दूसरे इंडोर पॉल्यूटेंट्स कुछ लोगों में अस्थमा के लक्षणों को ट्रिगर कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए घर की हवा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।





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3. एलर्जी और आंखों में जलन



धूल, पालतू जानवरों से जुड़े एलर्जेंस और फफूंद जैसे कारक संवेदनशील लोगों में छींक, नाक बहना, आंखों में पानी या जलन जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं।



4. बच्चों की सेहत पर असर



बच्चों का श्वसन तंत्र विकसित हो रहा होता है, इसलिए इंडोर एयर पॉल्यूशन को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है। घर में धूम्रपान और लगातार धुएं के संपर्क से बच्चों को दूर रखना महत्वपूर्ण है।





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5. सिरदर्द और बेचैनी



खराब वेंटिलेशन और कुछ इंडोर पॉल्यूटेंट्स के संपर्क में रहने पर कुछ लोगों को सिरदर्द, चक्कर या असहजता महसूस हो सकती है। अगर ऐसी परेशानी बार-बार होती है, तो इसके संभावित कारणों पर ध्यान देना चाहिए।



6. लंबे समय तक एक्सपोजर की चिंता



लगातार और लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए समस्या होने का इंतजार करने के बजाय घर की इंडोर एयर क्वालिटी बेहतर रखना जरूरी है।





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