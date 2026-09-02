फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   what is Indoor Air Pollution in hindi is indoor air pollution worse than outdoor

घर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा प्रदूषित हो सकती है? जानिए Indoor Air Pollution का असर

Wed, 02 Sep 2026 02:46 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 02 Sep 2026 02:46 PM IST
सार

Indoor vs Outdoor Air Pollution: हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि घर के बाहर की हवा, घर के अंदर की हवा से ज्यादा जहरीली मानी जाती है। ऐसा क्यों है और इससे बचाव के तरीके क्या हैं, आइए जानते हैं।

विज्ञापन
what is Indoor Air Pollution in hindi is indoor air pollution worse than outdoor
घर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा प्रदूषित हो सकती है? - फोटो : AI
Indoor vs Outdoor Air Pollution: जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो अक्सर सड़क, ट्रैफिक और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को इसका जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन जिस घर को हम सुरक्षित जगह समझते हैं, वहां की हवा भी कई बार सेहत के लिए चिंता का कारण बन सकती है। 


इंडोर एयर पॉल्यूशन में खाना पकाने का धुआं, तंबाकू का धुआं, अगरबत्ती, धूल, फफूंद और कुछ घरेलू केमिकल्स से निकलने वाले प्रदूषक शामिल हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ बाहर के प्रदूषण से बचना ही पर्याप्त नहीं है। घर के अंदर की हवा को साफ और हवादार रखना भी अच्छी सेहत के लिए उतना ही जरूरी है। आइए जानते हैं कि घर की प्रदूषण से कैसे बचना चाहिए और इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं। 
 
what is Indoor Air Pollution in hindi is indoor air pollution worse than outdoor
घर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा प्रदूषित हो सकती है? - फोटो : AI
घर की प्रदूषित हवा से सेहत पर क्या असर पड़ सकता है?

1. सांस से जुड़ी समस्याएं

घर के अंदर धुआं और बारीक प्रदूषक कण मौजूद रहने पर सांस की नली में जलन हो सकती है। कुछ लोगों में खांसी, सांस फूलना या गले में खराश जैसी परेशानी देखने को मिल सकती है।

2. अस्थमा के मरीजों के लिए परेशानी

धूल, फफूंद, धुआं और दूसरे इंडोर पॉल्यूटेंट्स कुछ लोगों में अस्थमा के लक्षणों को ट्रिगर कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए घर की हवा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

 
what is Indoor Air Pollution in hindi is indoor air pollution worse than outdoor
घर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा प्रदूषित हो सकती है? - फोटो : AI
3. एलर्जी और आंखों में जलन

धूल, पालतू जानवरों से जुड़े एलर्जेंस और फफूंद जैसे कारक संवेदनशील लोगों में छींक, नाक बहना, आंखों में पानी या जलन जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं।

4. बच्चों की सेहत पर असर

बच्चों का श्वसन तंत्र विकसित हो रहा होता है, इसलिए इंडोर एयर पॉल्यूशन को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है। घर में धूम्रपान और लगातार धुएं के संपर्क से बच्चों को दूर रखना महत्वपूर्ण है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
what is Indoor Air Pollution in hindi is indoor air pollution worse than outdoor
घर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा प्रदूषित हो सकती है? - फोटो : AI
5. सिरदर्द और बेचैनी

खराब वेंटिलेशन और कुछ इंडोर पॉल्यूटेंट्स के संपर्क में रहने पर कुछ लोगों को सिरदर्द, चक्कर या असहजता महसूस हो सकती है। अगर ऐसी परेशानी बार-बार होती है, तो इसके संभावित कारणों पर ध्यान देना चाहिए।

6. लंबे समय तक एक्सपोजर की चिंता

लगातार और लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए समस्या होने का इंतजार करने के बजाय घर की इंडोर एयर क्वालिटी बेहतर रखना जरूरी है।

 
विज्ञापन
what is Indoor Air Pollution in hindi is indoor air pollution worse than outdoor
घर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा प्रदूषित हो सकती है? - फोटो : AI
किन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए?

बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और अस्थमा/एलर्जी या अन्य सांस संबंधी समस्याओं वाले लोग इंडोर एयर पॉल्यूशन के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। ऐसे लोगों के कमरे में धुआं, धूल और फफूंद को नियंत्रित रखना विशेष रूप से जरूरी है।

--------------------------------------------

नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed