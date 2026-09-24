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चिंता: सफेद बाल सिर्फ बढ़ती उम्र की निशानी नहीं, इन बीमारियों से भी हो सकता है कनेक्शन

Fri, 25 Sep 2026 08:40 AM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Fri, 25 Sep 2026 08:40 AM IST
सार

कम उम्र में बाल सफेद होना हमेशा उम्र बढ़ने का सामान्य असर नहीं होता। आनुवंशिकता इसकी बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन विटामिन बी12 जैसी पोषण संबंधी कमी, थायरॉइड विकार और कुछ ऑटोइम्यून स्थितियां भी इससे जुड़ी हो सकती हैं।

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Premature Grey Hair Why Your Hair Turning Grey at a Young Age
सफेद बालों की समस्या - फोटो : Amar Ujala

बालों का सफेद होना आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ होने वाला बदलाव है। लेकिन अगर 20 या 30 की उम्र में ही बाल तेजी से सफेद होने लगें, तो इसके पीछे सिर्फ आनुवंशिकता या तनाव ही जिम्मेदार हो, यह जरूरी नहीं है। बालों का रंग मेलानिन नामक वर्णक से तय होता है और इसे बनाने वाली मेलानोसाइट कोशिकाओं की सक्रियता कम होने पर बालों में सफेदी दिखाई देने लगती है।



कम उम्र में बाल सफेद होने को समय से पहले बालों का सफेद होना कहा जाता है। इसमें परिवार की आनुवंशिक प्रवृत्ति की बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन कुछ पोषक तत्वों की कमी और ऑटोइम्यून या हार्मोन से जुड़ी स्थितियां भी इसके साथ जुड़ी पाई गई हैं। इसलिए अचानक या तेजी से बढ़ रही सफेदी को केवल कॉस्मेटिक समस्या मानकर नजरअंदाज करने के बजाय इसके संभावित कारणों पर ध्यान देना जरूरी है।
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थायरॉइ़ड की दिक्कत - फोटो : Adobe Stock

थायरॉइड की गड़बड़ी भी हो सकती है एक वजह

थायरॉइड हार्मोन शरीर के कई जरूरी कामों को प्रभावित करते हैं और इसका असर त्वचा तथा बालों की सेहत पर भी पड़ सकता है। थायरॉइड से जुड़ी गड़बड़ी में बालों का झड़ना, रूखापन और बालों की बनावट में बदलाव जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं।

कुछ अध्ययनों में थायरॉइड विकारों और समय से पहले बाल सफेद होने के बीच संबंध भी पाया गया है। हालांकि हर व्यक्ति में सफेद बाल थायरॉइड की बीमारी का संकेत हों, ऐसा नहीं है। अगर कम उम्र में बाल तेजी से सफेद होने के साथ लगातार थकान, वजन में असामान्य बदलाव, ठंड या गर्मी ज्यादा लगना, दिल की धड़कन में बदलाव या बाल झड़ने जैसी समस्याएं भी हैं, तो चिकित्सकीय सलाह लेना उचित है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर थायरॉइड हार्मोन की जांच कराने की सलाह दे सकते हैं।

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बालों की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

एलोपेसिया एरीटा में बालों के रंग पर भी पड़ सकता है असर

एलोपेसिया एरीटा एक ऑटोइम्यून स्थिति है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से बालों की जड़ों को प्रभावित करने लगती है, जिसके कारण सिर या शरीर के दूसरे हिस्सों में गोल या पैच के रूप में बाल झड़ सकते हैं। कुछ लोगों में इस स्थिति के साथ सफेद या भूरे बाल दिखाई देने की समस्या भी देखी जाती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बालों का रंग बनाने वाली कोशिकाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

खास बात यह है कि एलोपेसिया एरीटा में कभी-कभी रंग वाले बाल ज्यादा प्रभावित होते हैं और सफेद बाल अपेक्षाकृत बचे रह सकते हैं। इसलिए अगर सफेद बालों के साथ अचानक गोल-गोल जगहों से बाल झड़ रहे हैं, भौंहों या पलकों के बाल भी कम हो रहे हैं, तो इसे केवल सामान्य बालों की समस्या समझकर छोड़ना ठीक नहीं है। त्वचा रोग विशेषज्ञ से जांच कराना बेहतर रहता है।

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विटामिन बी-12 की कमी का असर - फोटो : Adobe Stock

विटामिन और खनिजों की कमी को भी नजरअंदाज न करें

समय से पहले बाल सफेद होने में आनुवंशिकता की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन पोषण से जुड़ी कुछ कमियां भी इसका हिस्सा हो सकती हैं। खासकर विटामिन बी12 की कमी और कुछ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को समय से पहले बाल सफेद होने के साथ जोड़ा गया है। विटामिन बी12 शरीर में रक्त कोशिकाओं और तंत्रिका तंत्र के सामान्य काम के लिए जरूरी है और इसकी कमी होने पर कई दूसरे लक्षण भी सामने आ सकते हैं।

कुछ शोधों में विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, जिंक और कॉपर जैसे पोषक तत्वों तथा समय से पहले बाल सफेद होने के बीच संबंध की जांच की गई है, लेकिन हर मामले में इनके कारण सफेद बाल होने का सीधा प्रमाण नहीं है। इसलिए बिना जांच के सप्लीमेंट लेना सही तरीका नहीं है। संतुलित आहार और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से जांच कराना अधिक उचित है।



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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

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