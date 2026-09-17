विश्व रेबीज दिवस: कुत्ते के काटने के बाद हल्दी-चूना लगाना कितना खतरनाक?

1 of 7 कुत्ते के काटने पर क्या करें? - फोटो : AI







Link Copied



World Rabies Day: हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भारत में आज भी कुत्ते के काटने के बाद लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले हल्दी, चूना, मिर्च पाउडर, गोबर या नीम जैसी चीजें घाव पर लगाते हैं। लोगों को लगता है कि इससे जहर निकल जाएगा, लेकिन हकीकत में ये नुस्खे जान पर भारी पड़ सकते हैं।



रेबीज वायरस काटने के बाद नसों के जरिए सीधे दिमाग तक पहुंचता है और एक बार लक्षण दिखने पर मौत तय है। ऐसे में गलत घरेलू उपचार से समय बर्बाद होता है और वायरस को फैलने का मौका मिल जाता है। आखिर कुत्ते के काटने पर क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं, आइए विस्तार से समझते हैं

हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भारत में आज भी कुत्ते के काटने के बाद लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले हल्दी, चूना, मिर्च पाउडर, गोबर या नीम जैसी चीजें घाव पर लगाते हैं। लोगों को लगता है कि इससे जहर निकल जाएगा, लेकिन हकीकत में ये नुस्खे जान पर भारी पड़ सकते हैं।

2 of 7 कुत्ते के काटने पर क्या करें? - फोटो : AI

क्यों खतरनाक हैं ये घरेलू नुस्खे?



कुत्ते या किसी अन्य संदिग्ध जानवर के काटने के बाद घरेलू उपचार पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। रेबीज एक गंभीर बीमारी है और इसके लक्षण शुरू होने के बाद यह लगभग हमेशा घातक होती है। इसलिए काटने के बाद सही फर्स्ट एड और समय पर चिकित्सा लेना बेहद जरूरी है।



1. हल्दी, चूना, मिर्च आदि लगाना



घाव पर हल्दी, चूना, मिर्च, तेल, मिट्टी या किसी अन्य घरेलू पदार्थ को लगाने से बचें। इससे घाव में जलन और त्वचा के ऊतकों को नुकसान हो सकता है।

घाव में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

इन चीज़ों से रेबीज़ वायरस से बचाव नहीं होता।

मिर्च या चूना जैसी चीज़ें घाव को और नुकसान पहुंचा सकती हैं।



सबसे जरूरी है कि घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोया जाए।

कुत्ते या किसी अन्य संदिग्ध जानवर के काटने के बाद घरेलू उपचार पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। रेबीज एक गंभीर बीमारी है और इसके लक्षण शुरू होने के बाद यह लगभग हमेशा घातक होती है। इसलिए काटने के बाद सही फर्स्ट एड और समय पर चिकित्सा लेना बेहद जरूरी है।घाव पर हल्दी, चूना, मिर्च, तेल, मिट्टी या किसी अन्य घरेलू पदार्थ को लगाने से बचें।

3 of 7 कुत्ते के काटने पर क्या करें? - फोटो : AI

2. घाव को बांधना या तुरंत टांका लगवाना



कुत्ते के काटने के घाव को अपने-आप कसकर बांधना या बिना डॉक्टर की सलाह के तुरंत टांके लगवाना उचित नहीं है। सबसे पहले घाव को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है।

टांके लगाने की जरूरत है या नहीं, इसका फैसला डॉक्टर घाव की गहराई, स्थान और स्थिति देखकर करते हैं।

चेहरे या शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर हुए घाव में विशेष चिकित्सा की जरूरत हो सकती है।

कुत्ते के काटने के घाव को अपने-आप कसकर बांधना या बिना डॉक्टर की सलाह के तुरंत टांके लगवाना उचित नहीं है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 कुत्ते के काटने पर क्या करें? - फोटो : AI

3. झाड़-फूंक के चक्कर में पड़ना



झाड़-फूंक या किसी गैर-चिकित्सकीय उपचार के कारण अस्पताल जाने और रेबीज़ से बचाव की वैक्सीन लगवाने में देरी हो सकती है। काटने के बाद समय पर इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी घरेलू या पारंपरिक उपाय के कारण चिकित्सा लेने में देरी न करें।





विज्ञापन

5 of 7 कुत्ते के काटने पर क्या करें? - फोटो : AI