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हेल्थ टिप: रात में चावल खाना चाहिए या नहीं? यहां जानें कि वजन कंट्रोल करने के लिए क्या करें

Thu, 17 Sep 2026 11:14 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 17 Sep 2026 11:14 AM IST
सार

Does Eating Rice at Night Cause Weight Gain: अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि रात में चावल मत खाना, इससे वजन बढ़ता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे। 

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Does Eating Rice at Night Cause Weight Gain Reason kya raat me chawal khane se weight badhta hai disprj
रात में चावल खाना चाहिए या नहीं? - फोटो : AI
Does Eating Rice at Night Cause Weight Gain: रात के खाने को लेकर हमारे यहां कई तरह की धारणाएं हैं और इनमें सबसे आम बात है कि रात में चावल खाने से वजन तेजी से बढ़ता है। इसी वजह से वजन कम करने की कोशिश कर रहे कई लोग रात की डाइट से चावल पूरी तरह हटा देते हैं। लेकिन क्या सच में सिर्फ रात में चावल खाने से वजन बढ़ता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। अगर आप भी रात में चावल खाने को लेकर असमंजस में हैं, तो आइए जानते हैं विशेषज्ञों के अनुसार रात में चावल खाने और वजन बढ़ने के बीच क्या संबंध है।

 
Does Eating Rice at Night Cause Weight Gain Reason kya raat me chawal khane se weight badhta hai disprj
रात में चावल खाना चाहिए या नहीं? - फोटो : AI
रात में चावल खाने से वजन बढ़ता है?

 सिर्फ रात में चावल खाने को वजन बढ़ने की एकमात्र वजह नहीं माना जा सकता। शरीर का वजन मुख्य रूप से लंबे समय में ऊर्जा सेवन और ऊर्जा खर्च के संतुलन से प्रभावित होता है। अगर पूरे दिन की जरूरत से अधिक कैलोरी ली जाती है, तो वजन बढ़ सकता है।

 
Does Eating Rice at Night Cause Weight Gain Reason kya raat me chawal khane se weight badhta hai disprj
रात में चावल खाना चाहिए या नहीं? - फोटो : AI
 चावल की मात्रा सबसे ज्यादा मायने रखती है

 एक बड़ी प्लेट चावल खाने के बजाय अपनी जरूरत के अनुसार सीमित मात्रा लेना बेहतर है। प्लेट में सब्जियां, दाल और प्रोटीन का संतुलित हिस्सा शामिल करने से भोजन ज्यादा पौष्टिक बनाया जा सकता है।

 
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रात में चावल खाना चाहिए या नहीं? - फोटो : AI
 सफेद या ब्राउन राइस?

 सफेद चावल और ब्राउन राइस दोनों कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, लेकिन ब्राउन राइस में फाइबर अधिक होता है। फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। हालांकि, वजन प्रबंधन के लिए पूरी डाइट और कैलोरी सेवन को देखना जरूरी है।

 
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रात में चावल खाना चाहिए या नहीं? - फोटो : AI
 चावल के साथ क्या खाते हैं?

 चावल के साथ ज्यादा तेल वाली सब्जी, तला हुआ भोजन, पापड़, मिठाई या मीठे पेय लेने से भोजन की कुल कैलोरी काफी बढ़ सकती है। इसके बजाय दाल, सब्जियां, दही या अन्य पौष्टिक प्रोटीन स्रोत शामिल किए जा सकते हैं।

 
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