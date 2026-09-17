हेल्थ टिप: रात में चावल खाना चाहिए या नहीं? यहां जानें कि वजन कंट्रोल करने के लिए क्या करें

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Does Eating Rice at Night Cause Weight Gain: रात के खाने को लेकर हमारे यहां कई तरह की धारणाएं हैं और इनमें सबसे आम बात है कि रात में चावल खाने से वजन तेजी से बढ़ता है। इसी वजह से वजन कम करने की कोशिश कर रहे कई लोग रात की डाइट से चावल पूरी तरह हटा देते हैं। लेकिन क्या सच में सिर्फ रात में चावल खाने से वजन बढ़ता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। अगर आप भी रात में चावल खाने को लेकर असमंजस में हैं, तो आइए जानते हैं विशेषज्ञों के अनुसार रात में चावल खाने और वजन बढ़ने के बीच क्या संबंध है।

रात के खाने को लेकर हमारे यहां कई तरह की धारणाएं हैं और इनमें सबसे आम बात है कि रात में चावल खाने से वजन तेजी से बढ़ता है। इसी वजह से वजन कम करने की कोशिश कर रहे कई लोग रात की डाइट से चावल पूरी तरह हटा देते हैं। लेकिन क्या सच में सिर्फ रात में चावल खाने से वजन बढ़ता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। अगर आप भी रात में चावल खाने को लेकर असमंजस में हैं, तो आइए जानते हैं विशेषज्ञों के अनुसार रात में चावल खाने और वजन बढ़ने के बीच क्या संबंध है।

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रात में चावल खाने से वजन बढ़ता है?



सिर्फ रात में चावल खाने को वजन बढ़ने की एकमात्र वजह नहीं माना जा सकता। शरीर का वजन मुख्य रूप से लंबे समय में ऊर्जा सेवन और ऊर्जा खर्च के संतुलन से प्रभावित होता है। अगर पूरे दिन की जरूरत से अधिक कैलोरी ली जाती है, तो वजन बढ़ सकता है।





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चावल की मात्रा सबसे ज्यादा मायने रखती है



एक बड़ी प्लेट चावल खाने के बजाय अपनी जरूरत के अनुसार सीमित मात्रा लेना बेहतर है। प्लेट में सब्जियां, दाल और प्रोटीन का संतुलित हिस्सा शामिल करने से भोजन ज्यादा पौष्टिक बनाया जा सकता है।





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सफेद या ब्राउन राइस?



सफेद चावल और ब्राउन राइस दोनों कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, लेकिन ब्राउन राइस में फाइबर अधिक होता है। फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। हालांकि, वजन प्रबंधन के लिए पूरी डाइट और कैलोरी सेवन को देखना जरूरी है।





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