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हाई BP के लक्षण: सुबह उठते ही शरीर में दिखने वाले ये संकेत हाई BP से जुड़े हो सकते हैं!

Thu, 17 Sep 2026 10:40 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 17 Sep 2026 10:40 AM IST
सार

High BP Symptoms: सुबह-सवेरे दिखने वाले शरीर में दिखने वाले इन लक्षणों को इग्नोर करना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।

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early symptoms of high blood pressure in morning high bp ke lakshan in hindi
सुबह उठते ही शरीर में दिखने वाले ये संकेत हाई BP से जुड़े हो सकते हैं? - फोटो : AI
High BP Symptoms: सुबह उठने के बाद शरीर में होने वाले कुछ बदलावों को हम अक्सर थकान, नींद पूरी न होने या रोजमर्रा की भागदौड़ से जोड़कर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में ये संकेत हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से जुड़े हो सकते हैं। हाई BP को अक्सर ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है, क्योंकि कई लोगों में इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। 


इसलिए बार-बार ऐसी शिकायत होने पर केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय ब्लड प्रेशर की जांच कराना जरूरी है। खासकर जिन लोगों को पहले से हाई BP, मधुमेह या हृदय संबंधी समस्या है, उन्हें नियमित निगरानी रखनी चाहिए। आइए जानते हैं सुबह के समय किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और कब डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।
 
early symptoms of high blood pressure in morning high bp ke lakshan in hindi
सुबह उठते ही शरीर में दिखने वाले ये संकेत हाई BP से जुड़े हो सकते हैं? - फोटो : AI
1. सुबह का सिरदर्द

 सुबह उठते ही बार-बार सिरदर्द होना कई कारणों से हो सकता है। हाई BP के साथ होने वाला सिरदर्द हर व्यक्ति में नहीं होता, इसलिए इसे केवल ब्लड प्रेशर का संकेत मानना सही नहीं है। बार-बार समस्या होने पर BP जरूर चेक करें।

2. चक्कर या असंतुलन

 सुबह उठते ही चक्कर आना या कुछ देर के लिए अस्थिर महसूस होना डिहाइड्रेशन, लो BP, दवाओं या दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से भी जुड़ा हो सकता है। लगातार परेशानी होने पर चिकित्सकीय सलाह लें।

 
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सुबह उठते ही शरीर में दिखने वाले ये संकेत हाई BP से जुड़े हो सकते हैं? - फोटो : AI
3. धुंधला दिखाई देना

 अचानक या बार-बार नजर धुंधली होना गंभीरता से लेना चाहिए। हाई BP आंखों की रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं।

4. असामान्य बेचैनी या घबराहट

 सुबह उठते ही दिल तेज धड़कना, बेचैनी या घबराहट महसूस होने के पीछे तनाव, नींद की कमी, कैफीन या अन्य कारण हो सकते हैं। अगर यह बार-बार हो रहा है तो डॉक्टर से जांच कराएं।

 
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सुबह उठते ही शरीर में दिखने वाले ये संकेत हाई BP से जुड़े हो सकते हैं? - फोटो : AI
5. नाक से खून आना

 नाक से खून आना आमतौर पर हाई BP का सामान्य लक्षण नहीं है। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़े हुए BP की स्थिति में यह हो सकता है। बार-बार नाक से खून आने पर जांच जरूरी है।

 
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सुबह उठते ही शरीर में दिखने वाले ये संकेत हाई BP से जुड़े हो सकते हैं? - फोटो : AI
 BP बढ़ा है या नहीं, कैसे पता चलेगा?

 सिर्फ लक्षणों से हाई BP की पुष्टि नहीं की जा सकती। ब्लड प्रेशर की सही तरीके से जांच ही इसका पता लगाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। अगर रीडिंग लगातार सामान्य से ज्यादा आ रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर आगे की जांच और उपचार कराएं।

कब तुरंत मदद लें?

 अगर बहुत ज्यादा BP के साथ सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, अचानक कमजोरी या सुन्नपन, बोलने में दिक्कत, तेज सिरदर्द या नजर में अचानक बदलाव हो, तो इसे आपात स्थिति मानकर तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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