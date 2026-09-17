हाई BP के लक्षण: सुबह उठते ही शरीर में दिखने वाले ये संकेत हाई BP से जुड़े हो सकते हैं!

1 of 5 सुबह उठते ही शरीर में दिखने वाले ये संकेत हाई BP से जुड़े हो सकते हैं? - फोटो : AI







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High BP Symptoms: सुबह उठने के बाद शरीर में होने वाले कुछ बदलावों को हम अक्सर थकान, नींद पूरी न होने या रोजमर्रा की भागदौड़ से जोड़कर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में ये संकेत हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से जुड़े हो सकते हैं। हाई BP को अक्सर ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है, क्योंकि कई लोगों में इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते।



इसलिए बार-बार ऐसी शिकायत होने पर केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय ब्लड प्रेशर की जांच कराना जरूरी है। खासकर जिन लोगों को पहले से हाई BP, मधुमेह या हृदय संबंधी समस्या है, उन्हें नियमित निगरानी रखनी चाहिए। आइए जानते हैं सुबह के समय किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और कब डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

सुबह उठने के बाद शरीर में होने वाले कुछ बदलावों को हम अक्सर थकान, नींद पूरी न होने या रोजमर्रा की भागदौड़ से जोड़कर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में ये संकेत हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से जुड़े हो सकते हैं। हाई BP को अक्सर ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है, क्योंकि कई लोगों में इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते।

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1. सुबह का सिरदर्द



सुबह उठते ही बार-बार सिरदर्द होना कई कारणों से हो सकता है। हाई BP के साथ होने वाला सिरदर्द हर व्यक्ति में नहीं होता, इसलिए इसे केवल ब्लड प्रेशर का संकेत मानना सही नहीं है। बार-बार समस्या होने पर BP जरूर चेक करें।



2. चक्कर या असंतुलन



सुबह उठते ही चक्कर आना या कुछ देर के लिए अस्थिर महसूस होना डिहाइड्रेशन, लो BP, दवाओं या दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से भी जुड़ा हो सकता है। लगातार परेशानी होने पर चिकित्सकीय सलाह लें।





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3. धुंधला दिखाई देना



अचानक या बार-बार नजर धुंधली होना गंभीरता से लेना चाहिए। हाई BP आंखों की रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं।



4. असामान्य बेचैनी या घबराहट



सुबह उठते ही दिल तेज धड़कना, बेचैनी या घबराहट महसूस होने के पीछे तनाव, नींद की कमी, कैफीन या अन्य कारण हो सकते हैं। अगर यह बार-बार हो रहा है तो डॉक्टर से जांच कराएं।





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5. नाक से खून आना



नाक से खून आना आमतौर पर हाई BP का सामान्य लक्षण नहीं है। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़े हुए BP की स्थिति में यह हो सकता है। बार-बार नाक से खून आने पर जांच जरूरी है।





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