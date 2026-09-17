सितंबर में मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती है सर्दी-खांसी और एलर्जी? जानें 4 बड़ी वजहें और बचाव के तरीके

1 of 5 सितंबर में मौसम बदलने से क्यों बढ़ जाती हैं सर्दी-खांसी और एलर्जी? - फोटो : AI







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Health Tips: सितंबर में बारिश का असर कम होने लगता है और मौसम धीरे-धीरे बदलने लगता है। दिन में गर्मी, सुबह-शाम हल्की ठंडक और वातावरण में नमी के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव महसूस होता है। इसी दौरान कई लोगों को छींक, नाक बहना, गले में खराश, खांसी या सांस से जुड़ी परेशानी होने लगती है। बच्चों और बुजुर्गों में भी मौसम बदलने के दौरान ऐसी शिकायतें देखने को मिल सकती हैं।



ऐसे में बदलते मौसम के दौरान शरीर और आसपास के वातावरण को लेकर थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तेज बुखार हो या सांस लेने में परेशानी महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सावधानी बरतने से पहले आइए जानते हैं सितंबर में मौसम बदलने पर सर्दी-खांसी और एलर्जी के मामले क्यों बढ़ सकते हैं।

सितंबर में बारिश का असर कम होने लगता है और मौसम धीरे-धीरे बदलने लगता है। दिन में गर्मी, सुबह-शाम हल्की ठंडक और वातावरण में नमी के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव महसूस होता है। इसी दौरान कई लोगों को छींक, नाक बहना, गले में खराश, खांसी या सांस से जुड़ी परेशानी होने लगती है। बच्चों और बुजुर्गों में भी मौसम बदलने के दौरान ऐसी शिकायतें देखने को मिल सकती हैं।

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1. तापमान में अचानक बदलाव



सितंबर में दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ सकता है। सुबह-शाम ठंडक और दिन में गर्मी के कारण शरीर को बदलते मौसम के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। इस दौरान कुछ लोगों में सांस से जुड़ी शिकायतें बढ़ सकती हैं।



2. वायरल संक्रमण का बढ़ना



बदलते मौसम में श्वसन तंत्र से जुड़े वायरल संक्रमण फैल सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आने पर संक्रमण फैलने का खतरा रहता है।





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3. नमी और फंगस



बारिश के बाद वातावरण में नमी बनी रहती है। घर की दीवारों, बाथरूम या अन्य नम जगहों पर फंगस बढ़ सकता है। इसके कण संवेदनशील लोगों में एलर्जी, छींक और नाक बंद होने जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं।



4. धूल और प्रदूषण



बारिश के बाद जब सड़कें और वातावरण सूखने लगते हैं, तो धूल के कण हवा में फैल सकते हैं। प्रदूषण के साथ मिलकर ये कण आंख, नाक और गले में जलन पैदा कर सकते हैं तथा एलर्जी के लक्षण बढ़ा सकते हैं।





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बचाव के लिए क्या करें?

घर और आसपास की जगह को साफ और सूखा रखें

धूल या प्रदूषण वाले स्थान पर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं

हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोएं

पर्याप्त नींद और संतुलित आहार पर ध्यान दें

एलर्जी के ज्ञात कारणों से दूरी बनाए रखे

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