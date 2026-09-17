जानना जरूरी: रसोई का धुआं कितना नुकसानदायक? गैस पर खाना बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

1 of 5 धुएं से बचने के लिए क्या करें? - फोटो : AI







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World Environmental Health Day: रसोई में खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं और गैस से बनने वाले प्रदूषक अक्सर हमारी नजर से बच जाते हैं। खासकर बंद या कम वेंटिलेशन वाली रसोई में लंबे समय तक खाना बनाने से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसका असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ सकता है, जो रोज कई घंटे रसोई में बिताते हैं।



हालांकि, रसोई में गैस का इस्तेमाल अपने आप में बीमारी का कारण नहीं माना जा सकता, लेकिन खराब वेंटिलेशन और लगातार धुएं के संपर्क से बचना जरूरी है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हम आपको बताएंगे कि रसोई के धुएं से सेहत पर क्या असर पड़ सकता है और खाना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

रसोई में खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं और गैस से बनने वाले प्रदूषक अक्सर हमारी नजर से बच जाते हैं। खासकर बंद या कम वेंटिलेशन वाली रसोई में लंबे समय तक खाना बनाने से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसका असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ सकता है, जो रोज कई घंटे रसोई में बिताते हैं।

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रसोई का धुआं क्यों हो सकता है नुकसानदायक?



गैस चूल्हे पर खाना पकाने के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य प्रदूषक बन सकते हैं। इनकी मात्रा रसोई के वेंटिलेशन, चूल्हे के इस्तेमाल और खाना पकाने के तरीके पर निर्भर करती है। लंबे समय तक खराब हवा में रहने से सांस और आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है।





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बंद रसोई में बढ़ सकता है प्रदूषण



अगर रसोई में खिड़की नहीं है या हवा बाहर निकलने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो खाना पकाने के दौरान पैदा होने वाले प्रदूषक कमरे में जमा हो सकते हैं। इसलिए रसोई में हवा का आवागमन बनाए रखना जरूरी है।





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किन लोगों को ज्यादा सावधानी चाहिए?



बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा या अन्य सांस संबंधी बीमारी वाले लोगों को रसोई के धुएं से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खाना बनाते समय उन्हें लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रखने से बचना बेहतर है।





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