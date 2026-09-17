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जानना जरूरी: रसोई का धुआं कितना नुकसानदायक? गैस पर खाना बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

Thu, 17 Sep 2026 01:03 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 17 Sep 2026 01:03 PM IST
सार

World Environmental Health Day:  इस लेख में जानें कि गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं और प्रदूषक सेहत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही जानें, रसोई में वेंटिलेशन क्यों जरूरी है, किन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।

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World Environmental Health Day indoor cooking gas smoke side effects on health in hindi
धुएं से बचने के लिए क्या करें? - फोटो : AI
World Environmental Health Day:  रसोई में खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं और गैस से बनने वाले प्रदूषक अक्सर हमारी नजर से बच जाते हैं। खासकर बंद या कम वेंटिलेशन वाली रसोई में लंबे समय तक खाना बनाने से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसका असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ सकता है, जो रोज कई घंटे रसोई में बिताते हैं। 


हालांकि, रसोई में गैस का इस्तेमाल अपने आप में बीमारी का कारण नहीं माना जा सकता, लेकिन खराब वेंटिलेशन और लगातार धुएं के संपर्क से बचना जरूरी है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हम आपको बताएंगे कि रसोई के धुएं से सेहत पर क्या असर पड़ सकता है और खाना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
 
World Environmental Health Day indoor cooking gas smoke side effects on health in hindi
धुएं से बचने के लिए क्या करें? - फोटो : AI
रसोई का धुआं क्यों हो सकता है नुकसानदायक?

 गैस चूल्हे पर खाना पकाने के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य प्रदूषक बन सकते हैं। इनकी मात्रा रसोई के वेंटिलेशन, चूल्हे के इस्तेमाल और खाना पकाने के तरीके पर निर्भर करती है। लंबे समय तक खराब हवा में रहने से सांस और आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

 
World Environmental Health Day indoor cooking gas smoke side effects on health in hindi
धुएं से बचने के लिए क्या करें? - फोटो : AI
 बंद रसोई में बढ़ सकता है प्रदूषण

 अगर रसोई में खिड़की नहीं है या हवा बाहर निकलने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो खाना पकाने के दौरान पैदा होने वाले प्रदूषक कमरे में जमा हो सकते हैं। इसलिए रसोई में हवा का आवागमन बनाए रखना जरूरी है।

 
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World Environmental Health Day indoor cooking gas smoke side effects on health in hindi
धुएं से बचने के लिए क्या करें? - फोटो : AI
किन लोगों को ज्यादा सावधानी चाहिए?

 बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा या अन्य सांस संबंधी बीमारी वाले लोगों को रसोई के धुएं से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खाना बनाते समय उन्हें लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रखने से बचना बेहतर है।

 
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धुएं से बचने के लिए क्या करें? - फोटो : AI
धुएं से बचने के लिए क्या करें?
 
  •  खाना बनाते समय रसोई की खिड़की या दरवाजा खुला रखें
  • एग्जॉस्ट फैन या चिमनी का इस्तेमाल करें और उसकी नियमित सफाई करें
  • गैस चूल्हे और बर्नर की समय-समय पर जांच कराएं
  •  गैस की लौ का रंग सामान्य नीला होना चाहिए; असामान्य लौ दिखने पर चूल्हे की जांच कराएं
  • खाना पकाते समय अनावश्यक रूप से तेज आंच पर गैस न जलाएं
  •  गैस की गंध आने पर तुरंत चूल्हा बंद करें और सुरक्षित तरीके से हवा का रास्ता खोलें

 अगर खाना बनाते समय बार-बार आंखों में जलन, खांसी, सिरदर्द, सांस फूलना या सीने में परेशानी होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें और चिकित्सकीय सलाह लें। 

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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