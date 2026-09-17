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रोज जीरा पानी पीना कितना फायदेमंद? जानें पाचन से लेकर वजन तक पर इसका असर

Thu, 17 Sep 2026 01:50 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 17 Sep 2026 01:50 PM IST
सार

Health Benefits of Jeera Water and Its Side Effects: अगर आप भी अपनी डाइट में जीरा पानी को शामिल करना चाहते हैं, तो पहले इसके फायदे और नुकसान जान लें। आइए इस बारे में आपको सही जानकारी देते हैं। 

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रोज जीरा पानी पीना कितना फायदेमंद? - फोटो : AI
Health Benefits of Jeera Water and Its Side Effects: जीरा भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक आम मसाला है, लेकिन आजकल इसे केवल खाने का स्वाद बढ़ाने तक सीमित नहीं रखा जा रहा। जीरा भिगोकर या उबालकर तैयार किया गया पानी भी कई लोगों की रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। खासकर सुबह खाली पेट जीरा पानी पीने को लेकर सोशल मीडिया और हेल्थ से जुड़ी चर्चाओं में कई तरह के दावे किए जाते हैं। 


कुछ लोग इसे पाचन और वजन प्रबंधन के लिए उपयोगी मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे शरीर को डिटॉक्स करने वाला पेय बताते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति पर इसका असर एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है। अगर आप भी सुबह खाली पेट जीरा पानी पीते हैं या इसे अपनी डाइट में शामिल करने की सोच रहे हैं, तो इसके संभावित फायदे और सावधानियां जानना जरूरी है।
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रोज जीरा पानी पीना कितना फायदेमंद? - फोटो : AI

 जीरा पानी पीने के संभावित फायदे

 1. पाचन में मदद

 जीरे में मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। जीरा पानी पीने से कुछ लोगों को पेट फूलने या अपच जैसी हल्की परेशानियों में राहत महसूस हो सकती है। हालांकि, लगातार पाचन संबंधी समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह जरूरी है।

 2. शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद

 सुबह एक गिलास जीरा पानी पीने से शरीर को तरल मिलता है। अगर इसमें अतिरिक्त चीनी या कैलोरी वाली चीजें न मिलाई जाएं, तो यह पानी के सेवन का एक विकल्प हो सकता है।

3. वजन घटाने में कितनी मदद?

 जीरा पानी को वजन कम करने वाला चमत्कारी पेय मानना सही नहीं है। वजन कम करने के लिए कुल कैलोरी सेवन, संतुलित भोजन और नियमित शारीरिक गतिविधि ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। केवल जीरा पानी पीने से वजन कम होने की गारंटी नहीं है।

 
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रोज जीरा पानी पीना कितना फायदेमंद? - फोटो : AI
जीरा पानी के नुकसान 

1. ज्यादा सेवन से पेट की परेशानी

 बहुत अधिक मात्रा में जीरा या जीरा पानी लेने से कुछ लोगों को पेट में जलन, गैस या दूसरी पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।

2. ब्लड शुगर पर असर

 जीरे का सेवन ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मधुमेह की दवा लेने वाले लोग नियमित या अधिक मात्रा में जीरा पानी शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

3. गर्भावस्था और अन्य स्वास्थ्य स्थितियां

 गर्भवती महिलाओं या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को किसी भी घरेलू नुस्खे को नियमित रूप से अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

 
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रोज जीरा पानी पीना कितना फायदेमंद? - फोटो : AI

सुबह खाली पेट पीना जरूरी है?

जीरा पानी के फायदे पाने के लिए इसे सुबह खाली पेट ही पीना जरूरी है, ऐसा मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कुछ लोग सुबह इसका सेवन करना पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दिन के किसी दूसरे समय लेने पर इसका कोई लाभ नहीं होगा। जीरा पानी को अपनी सामान्य डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी मात्रा संतुलित रखना जरूरी है। इसे वजन घटाने, पाचन सुधारने या किसी बीमारी के इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या है या आप नियमित दवाएं लेते हैं, तो जीरा पानी को रोजाना शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है।

 
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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