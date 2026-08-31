सेहत की बात: सफेद नमक की तरह क्या सेंधा नमक खाने से भी बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर? जानिए खतरे

अध्ययनों से पता चलता है कि शारीरिक गतिविधियों में कमी, सेंडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा और खाने में नमक की अधिकता ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा कारण हो सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर अक्सर नमक कम खाने की सलाह देते हैं। लेकिन नमक कम करने की कोशिश में कई लोग सफेद नमक की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करने लगे हैं। लोगों का मानना है कि सेंधा नमक प्राकृतिक होता है, इसलिए यह सामान्य नमक की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। तो क्या सच में सेंधा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा नहीं होता है?

सेंधा नमक का क्या असर होता है? मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट पाचन और मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के साथ मांसपेशियों में ऐंठन को कम करने में फायदेमंद हो सकता है। तो क्या इससे ब्लड प्रेशर में भी आराम पाया जा सकता है?

ब्लड प्रेशर का कितना खतरा? डब्ल्यूएचओ कहता है, वयस्कों को रोजाना 2300 मिलीग्राम से कम मात्रा में नमक खाना चाहिए। ज्यादा सोडियम शरीर में पानी रोक सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला हो सकता है।

सोडियम वाली दूसरी चीजों से भी करें परहेज



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, नमक ही नहीं सोडियम कई खाद्य पदार्थों में पहले से मौजूद हो सकता है। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ में सोडियम की मात्रा अधिक हो सकती है।



नमकीन, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, सॉस-अचार में सोडियम काफी हो सकता है। ऐसे में ऊपर से सेंधा नमक डालना नमक के कुल सेवन को और बढ़ा सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं सिर्फ आहार से नमक कम करना बीपी कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है। सोडियम वाली दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हाई बीपी में सफेद नमक छोड़कर सेंधा नमक अपनाने से बेहतर है कुल सोडियम का सेवन कम करना। खाने में नमक धीरे-धीरे कम किया जा सकता है। ऊपर से नमक डालने की आदत छोड़ना, नमकीन और पैकेज्ड स्नैक्स कम खाना और खाद्य पदार्थों के लेबल पर सोडियम की मात्रा देखना खरीदना आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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