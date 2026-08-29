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बड़ी चिंता: क्या एच1एन1 भी बन सकता है कोविड जैसी महामारी का कारण? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

Sat, 29 Aug 2026 02:54 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Sat, 29 Aug 2026 02:54 PM IST
सार

एच1एन1 मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस का हिस्सा है, लेकिन मौजूदा आंकड़ों को देखकर लोगों को चिंता हो रही है कि कहीं ये कोविड जैसी नई महामारी का खतरा तो नहीं बढ़ा देगी? दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में इस संक्रामक रोग के मामले बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं।

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Could H1N1 Trigger the Next COVID-Like Pandemic What You Need to Know about Swine Flu
स्वाइन फ्लू महामारी का खतरा? - फोटो : Amarujala.com/AI

राजधानी दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई राज्य इन दिनों स्वाइन फ्लू (एच1एन1) की चपेट में हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक दिल्ली-एनसीआर में संक्रमण के 2700 से अधिक मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के कई अन्य हिस्सों से भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। मसलन ये बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, वैसे तो एच1एन1 ज्यादा गंभीर रोगों का कारण नहीं बनता है, पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों के लिए ये खतरा बढ़ाने वाला हो सकता है। गंभीर मामलों में स्वाइन फ्लू से फेफड़ों-हृदय और आंखों पर भी असर हो सकता है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के डायरेक्टर-जनरल राजीव बहल ने 25 अगस्त को बताया कि भारत में अभी इन्फ्लूएंजा-ए के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से लगभग 98% मामले एच1एन1 स्ट्रेन की वजह से हो सकते हैं। जिस तरह से इस संक्रम की गति देखी जा रही है, ये लोगों में मन में सवाल खड़ी कर रही है कि कहीं स्वाइन फ्लू के कारण देश में कोरोना जैसी एक और महामारी तो नहीं आने वाली है?
Could H1N1 Trigger the Next COVID-Like Pandemic What You Need to Know about Swine Flu
फ्लू के मामलों को लेकर अलर्ट - फोटो : Freepik.com
2009 में बन चुका है महामारी का कारण

गौरतलब है कि एच1एन1 पहले देश में एक महामारी का कारण बन चुका है। साल 2009 में इसके कारण गंभी स्थिति देखी जा चुकी है। 

कोरोना की तरह इसमें भी लोगों को बुखार, सर्दी-जुकाम के साथ सांस की दिक्कतें हो रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए फिर से लोगों को कोरोना वाले उपाय करने की भी सलाह दे रहे हैं।  ऐसे में लोगों के मन में एक और महामारी को लेकर डर होना लाजमी है। 

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ रवि गोडसे कहते हैं, एच1एन1 हमारे लिए कोरोना जैसा कोई नया वायरस नहीं है। हम पहले भी इससे मुकाबला करके हरा चुके हैं। इसमें कोई नया म्यूटेशन भी नहीं है जिसको लेकर लोगों को डरने की कोई जरूरत है। पहले से हमारे पास इसकी वैक्सीन और फस्ट लाइन मेडिसिन ओसेल्टामिविर भी हमारे पास मौजूद है। इससे कोई महामारी होगी इसकी आशंका दूर की बात है, इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। 
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