बड़ी चिंता: क्या एच1एन1 भी बन सकता है कोविड जैसी महामारी का कारण? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

1 of 2 स्वाइन फ्लू महामारी का खतरा? - फोटो : Amarujala.com/AI

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राजधानी दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई राज्य इन दिनों स्वाइन फ्लू (एच1एन1) की चपेट में हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक दिल्ली-एनसीआर में संक्रमण के 2700 से अधिक मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के कई अन्य हिस्सों से भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। मसलन ये बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, वैसे तो एच1एन1 ज्यादा गंभीर रोगों का कारण नहीं बनता है, पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों के लिए ये खतरा बढ़ाने वाला हो सकता है। गंभीर मामलों में स्वाइन फ्लू से फेफड़ों-हृदय और आंखों पर भी असर हो सकता है।



इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के डायरेक्टर-जनरल राजीव बहल ने 25 अगस्त को बताया कि भारत में अभी इन्फ्लूएंजा-ए के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से लगभग 98% मामले एच1एन1 स्ट्रेन की वजह से हो सकते हैं। जिस तरह से इस संक्रम की गति देखी जा रही है, ये लोगों में मन में सवाल खड़ी कर रही है कि कहीं स्वाइन फ्लू के कारण देश में कोरोना जैसी एक और महामारी तो नहीं आने वाली है?

2 of 2 फ्लू के मामलों को लेकर अलर्ट - फोटो : Freepik.com