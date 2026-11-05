फूड सेफ्टी टिप्स: त्योहारों में बढ़ जाता है फूड पॉइजनिंग का खतरा? खाने-पीने में रखें इन बातों का ध्यान





दरअसल, त्योहारों के दौरान बाजार में मिठाइयों और खाने-पीने की चीजों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावटी खाद्य पदार्थ के कारण फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि त्योहारों पर स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखा जाए। आइए जानते हैं फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए खाने-पीने से जुड़ी किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।





त्योहारों का मौसम आते ही घरों में तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां और स्वादिष्ट व्यंजन बनने लगते हैं। लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खाने-पीने का आनंद लेते हैं। लेकिन त्योहारों की इस खुशियों के बीच सेहत को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है।