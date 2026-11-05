दिवाली हेल्थ टिप्स: दिवाली पर शुगर के मरीज क्या खाएं और क्या नहीं? जानें पूरी हेल्दी डाइट

1 of 6 दिवाली में क्या खाएं शुगर के मरीज? - फोटो : AI







Link Copied



Diwali Food for Diabetics : दिवाली का त्योहार आते ही घरों में मिठाइयां, नमकीन और तरह-तरह के पकवान बनने लगते हैं। लोग एक-दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। लेकिन डायबिटीज यानी शुगर के मरीजों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ज्यादा मीठा और तला-भुना खाना ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिवाली पर शुगर के मरीज क्या खाएं और किन चीजों से परहेज करें? अच्छी बात यह है कि कुछ सावधानियां अपनाकर डायबिटीज के मरीज भी त्योहार का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली पर शुगर के मरीजों के लिए कौन-से खाद्य पदार्थ बेहतर विकल्प हो सकते हैं।



दिवाली का त्योहार आते ही घरों में मिठाइयां, नमकीन और तरह-तरह के पकवान बनने लगते हैं। लोग एक-दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। लेकिन डायबिटीज यानी शुगर के मरीजों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ज्यादा मीठा और तला-भुना खाना ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिवाली पर शुगर के मरीज क्या खाएं और किन चीजों से परहेज करें? अच्छी बात यह है कि कुछ सावधानियां अपनाकर डायबिटीज के मरीज भी त्योहार का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली पर शुगर के मरीजों के लिए कौन-से खाद्य पदार्थ बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

Trending Videos

2 of 6 दिवाली में क्या खाएं शुगर के मरीज? - फोटो : Freepik.com

दिवाली पर शुगर के मरीज क्या खाएं?



डायबिटीज के मरीजों को फाइबर और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए हरी सब्जियां, दाल, सलाद, स्प्राउट्स और साबुत अनाज अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स सीमित मात्रा में खा सकते हैं।





3 of 6 दिवाली में क्या खाएं शुगर के मरीज? - फोटो : instagram

क्या डायबिटीज के मरीज मिठाई खा सकते हैं?



शुगर के मरीजों को मिठाई पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा सीमित रखना बेहद जरूरी है। बादाम या नारियल से बनी कम अतिरिक्त चीनी वाली मिठाई चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि गुड़, शहद और ब्राउन शुगर भी ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन्हें चीनी का सुरक्षित विकल्प न समझें।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 दिवाली में क्या खाएं शुगर के मरीज? - फोटो : instagram

दिवाली पर कौन-से स्नैक्स खाएं?



त्योहारों में समोसे, पकौड़े और नमकीन की जगह हेल्दी स्नैक्स चुनना बेहतर है। शुगर के मरीज भुने चने, मखाना, स्प्राउट्स चाट, मूंग दाल का चीला और बिना ज्यादा नमक वाले ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। इससे अनावश्यक कैलोरी और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने में मदद मिल सकती है।



विज्ञापन

5 of 6 दिवाली में क्या खाएं शुगर के मरीज? - फोटो : AI