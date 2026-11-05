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दिवाली हेल्थ टिप्स: दिवाली पर शुगर के मरीज क्या खाएं और क्या नहीं? जानें पूरी हेल्दी डाइट

Thu, 05 Nov 2026 04:09 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Thu, 05 Nov 2026 04:09 PM IST
सार

Diwali Food for Diabetics : दिवाली पर मिठाइयों, पकवानों और स्वादिष्ट व्यंजनों से दूरी बनाना शुगर के मरीजों के लिए मुश्किल हो सकता है। इस लेख में जानें दिवाली पर शुगर के मरीज क्या खा सकते हैं, कौन-सी मिठाइयां और स्नैक्स चुन सकते हैं, किन खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए और त्योहार के दौरान ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

 

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Diwali Sweets for Diabetics: Healthy Eating Tips to Control Blood Sugar
दिवाली में क्या खाएं शुगर के मरीज? - फोटो : AI
Diwali Food for Diabetics : दिवाली का त्योहार आते ही घरों में मिठाइयां, नमकीन और तरह-तरह के पकवान बनने लगते हैं। लोग एक-दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। लेकिन डायबिटीज यानी शुगर के मरीजों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ज्यादा मीठा और तला-भुना खाना ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिवाली पर शुगर के मरीज क्या खाएं और किन चीजों से परहेज करें? अच्छी बात यह है कि कुछ सावधानियां अपनाकर डायबिटीज के मरीज भी त्योहार का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली पर शुगर के मरीजों के लिए कौन-से खाद्य पदार्थ बेहतर विकल्प हो सकते हैं।


 
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Diwali Sweets for Diabetics: Healthy Eating Tips to Control Blood Sugar
दिवाली में क्या खाएं शुगर के मरीज? - फोटो : Freepik.com
दिवाली पर शुगर के मरीज क्या खाएं?

डायबिटीज के मरीजों को फाइबर और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए हरी सब्जियां, दाल, सलाद, स्प्राउट्स और साबुत अनाज अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स सीमित मात्रा में खा सकते हैं।

 
Diwali Sweets for Diabetics: Healthy Eating Tips to Control Blood Sugar
दिवाली में क्या खाएं शुगर के मरीज? - फोटो : instagram
 क्या डायबिटीज के मरीज मिठाई खा सकते हैं?

शुगर के मरीजों को मिठाई पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा सीमित रखना बेहद जरूरी है। बादाम या नारियल से बनी कम अतिरिक्त चीनी वाली मिठाई चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि गुड़, शहद और ब्राउन शुगर भी ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन्हें चीनी का सुरक्षित विकल्प न समझें।

 
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दिवाली में क्या खाएं शुगर के मरीज? - फोटो : instagram
दिवाली पर कौन-से स्नैक्स खाएं?

त्योहारों में समोसे, पकौड़े और नमकीन की जगह हेल्दी स्नैक्स चुनना बेहतर है। शुगर के मरीज भुने चने, मखाना, स्प्राउट्स चाट, मूंग दाल का चीला और बिना ज्यादा नमक वाले ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। इससे अनावश्यक कैलोरी और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने में मदद मिल सकती है।
 
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दिवाली में क्या खाएं शुगर के मरीज? - फोटो : AI

इन चीजों से बनाएं दूरी

दिवाली पर डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा चीनी वाली मिठाइयों, जलेबी, गुलाब जामुन, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस और ज्यादा तली हुई चीजों का सेवन सीमित रखना चाहिए। मैदा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बने खाद्य पदार्थ भी कम खाएं।

 
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