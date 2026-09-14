पेट की गुड़-गुड़ को न करें नजरअंदाज! इन लक्षणों के दिखने पर तुरंत हों सावधान

1 of 6 खाली पेट क्यों करता है गुड़-गुड़? - फोटो : AI







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Why Does My Stomach Make Gurgling: अक्सर लोग पेट से आने वाली इस आवाज को सिर्फ भूख लगने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। कभी-कभार पेट में आवाज आना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार होती है या इसके साथ दूसरी परेशानियां भी महसूस होती हैं, तो इसके पीछे की वजह को समझना जरूरी हो जाता है।



आखिर खाली पेट पेट में गुड़-गुड़ की आवाज क्यों आती है? क्या यह सामान्य है या किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकती है? किन स्थितियों में इसे लेकर सतर्क होने की जरूरत है और कब डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है? बार-बार होने वाली पेट की आवाज से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब इस लेख में जानेंगे। साथ ही समझेंगे कि किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

: अक्सर लोग पेट से आने वाली इस आवाज को सिर्फ भूख लगने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। कभी-कभार पेट में आवाज आना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार होती है या इसके साथ दूसरी परेशानियां भी महसूस होती हैं, तो इसके पीछे की वजह को समझना जरूरी हो जाता है।

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पेट में गुड़गुड़ की आवाज क्यों आती है



पाचन तंत्र लगातार सक्रिय रहता है। पेट और आंतों की मांसपेशियां भोजन, तरल पदार्थ और गैस को आगे बढ़ाती हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान आवाजें पैदा हो सकती हैं। खाली पेट में भोजन की मात्रा कम होने के कारण ये आवाजें कई बार ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती हैं।





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भूख लगने पर आवाज बढ़ना



जब पेट खाली होता है, तो शरीर पाचन तंत्र में मौजूद सामग्री को आगे बढ़ाने के लिए आंतों की गतिविधि बढ़ा सकता है। इसी वजह से पेट में गुड़गुड़ या गुर्राने जैसी आवाज सुनाई दे सकती है। यह हमेशा किसी बीमारी का संकेत नहीं होती।





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गैस और हवा भी हो सकती है वजह



खाना खाते समय हवा निगलना, जल्दी खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक पीना या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिनसे गैस बनती है, पेट की आवाज को बढ़ा सकता है।





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