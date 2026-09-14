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पेट की गुड़-गुड़ को न करें नजरअंदाज! इन लक्षणों के दिखने पर तुरंत हों सावधान

Mon, 14 Sep 2026 02:15 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Mon, 14 Sep 2026 02:15 PM IST
सार

Why Does My Stomach Make Gurgling: अगर आपका पेट भी खाली होने पर गुड़-गुड़ की आवाज करता है तो इसकी वजह जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। यहां हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे।

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खाली पेट क्यों करता है गुड़-गुड़? - फोटो : AI
Why Does My Stomach Make Gurgling: अक्सर लोग पेट से आने वाली इस आवाज को सिर्फ भूख लगने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। कभी-कभार पेट में आवाज आना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार होती है या इसके साथ दूसरी परेशानियां भी महसूस होती हैं, तो इसके पीछे की वजह को समझना जरूरी हो जाता है। 


आखिर खाली पेट पेट में गुड़-गुड़ की आवाज क्यों आती है? क्या यह सामान्य है या किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकती है? किन स्थितियों में इसे लेकर सतर्क होने की जरूरत है और कब डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है? बार-बार होने वाली पेट की आवाज से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब इस लेख में जानेंगे। साथ ही समझेंगे कि किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
 
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खाली पेट क्यों करता है गुड़-गुड़? - फोटो : AI
 पेट में गुड़गुड़ की आवाज क्यों आती है

 पाचन तंत्र लगातार सक्रिय रहता है। पेट और आंतों की मांसपेशियां भोजन, तरल पदार्थ और गैस को आगे बढ़ाती हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान आवाजें पैदा हो सकती हैं। खाली पेट में भोजन की मात्रा कम होने के कारण ये आवाजें कई बार ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती हैं।

 
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खाली पेट क्यों करता है गुड़-गुड़? - फोटो : AI
 भूख लगने पर आवाज बढ़ना

 जब पेट खाली होता है, तो शरीर पाचन तंत्र में मौजूद सामग्री को आगे बढ़ाने के लिए आंतों की गतिविधि बढ़ा सकता है। इसी वजह से पेट में गुड़गुड़ या गुर्राने जैसी आवाज सुनाई दे सकती है। यह हमेशा किसी बीमारी का संकेत नहीं होती।

 
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खाली पेट क्यों करता है गुड़-गुड़? - फोटो : AI
गैस और हवा भी हो सकती है वजह

 खाना खाते समय हवा निगलना, जल्दी खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक पीना या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिनसे गैस बनती है, पेट की आवाज को बढ़ा सकता है।

 
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खाली पेट क्यों करता है गुड़-गुड़? - फोटो : AI
 कब ध्यान देना जरूरी है

अगर पेट की आवाज कभी-कभार आती है और इसके साथ कोई अन्य परेशानी नहीं है, तो आमतौर पर चिंता की जरूरत नहीं होती। लेकिन लगातार तेज आवाज के साथ पेट दर्द, अत्यधिक गैस, पेट फूलना, कब्ज, दस्त, उल्टी या वजन कम होने जैसी समस्या हो तो चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है।

 
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