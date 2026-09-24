क्या सिर्फ ज्यादा पानी पीने से शरीर रहेगा हाइड्रेटेड? जानें हाइड्रेशन से जुड़े मिथक और उनकी सच्चाई

1 of 7 सिर्फ ज्यादा पानी पीने से शरीर रहेगा हाइड्रेटेड? - फोटो : AI







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Hydration Myths vs Facts: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त हाइड्रेशन जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पानी पीना ही शरीर को हाइड्रेट रखने का एकमात्र तरीका है? अक्सर लोग मानते हैं कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे, उतना ही शरीर के लिए अच्छा होगा। हालांकि, हमेशा याद रखें कि हाइड्रेशन का मतलब केवल पानी की मात्रा बढ़ाना नहीं है। शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



मौसम, शारीरिक गतिविधि, उम्र, खान-पान और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार शरीर की तरल पदार्थों की जरूरत अलग-अलग हो सकती है। ऐसे में हाइड्रेशन से जुड़े कई मिथक लोगों के बीच आम हैं। आइए जानते हैं पानी और हाइड्रेशन से जुड़े कुछ लोकप्रिय मिथकों की सच्चाई और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त हाइड्रेशन जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पानी पीना ही शरीर को हाइड्रेट रखने का एकमात्र तरीका है? अक्सर लोग मानते हैं कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे, उतना ही शरीर के लिए अच्छा होगा। हालांकि, हमेशा याद रखें कि हाइड्रेशन का मतलब केवल पानी की मात्रा बढ़ाना नहीं है। शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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Myth 1: ज्यादा पानी पीना हमेशा बेहतर है



Fact: शरीर को पर्याप्त पानी की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत से बहुत ज्यादा पानी पीना जरूरी नहीं है। अत्यधिक पानी का सेवन कुछ परिस्थितियों में शरीर के सोडियम स्तर को बहुत कम कर सकता है। इसलिए प्यास, मौसम और शारीरिक गतिविधि जैसे कारकों के अनुसार तरल पदार्थों का सेवन करना बेहतर है।





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Myth 2: हाइड्रेशन के लिए सिर्फ पानी ही जरूरी है



Fact: पानी हाइड्रेशन का प्रमुख स्रोत है, लेकिन शरीर को तरल पदार्थ कई खाद्य पदार्थों और पेय से भी मिलते हैं। खीरा, तरबूज, संतरा और अन्य पानी से भरपूर फल-सब्जियां भी कुल तरल सेवन में योगदान दे सकती हैं।





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Myth 3: प्यास लगने का मतलब शरीर पहले ही डिहाइड्रेट हो चुका है



Fact: प्यास शरीर का एक सामान्य संकेत है, जो आपको तरल पदार्थ लेने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि, गर्म मौसम, ज्यादा एक्सरसाइज या बीमारी के दौरान शरीर की पानी की जरूरत बढ़ सकती है और ऐसे समय पर नियमित रूप से तरल पदार्थ लेना जरूरी हो सकता है।





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