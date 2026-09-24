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हेल्दी डाइट: स्वस्थ्य रहना है तो डाइट में शामिल करें ये 5 एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ

Thu, 24 Sep 2026 04:07 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 24 Sep 2026 04:07 PM IST
सार

Antioxidants Rich Food: अपनी डाइट में उन चीजों को शामिल करना, जिनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, शरीर के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। आइए उन खाद्य पदार्थों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। 

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एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ - फोटो : AI
Antioxidants Rich Food:  शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ पर्याप्त खाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि डाइट में अलग-अलग तरह के पोषक तत्वों को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे यौगिक हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाली कोशिकीय क्षति से बचाव में भूमिका निभाते हैं। 


ये कई तरह के फलों, सब्जियों, नट्स, बीजों और अन्य खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। विटामिन C, विटामिन E और कुछ पौधों में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल जैसे यौगिक एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि से जुड़े होते हैं। अच्छी बात यह है कि रोजमर्रा की डाइट में कुछ आसान और पौष्टिक चीजों को शामिल करके इन पोषक तत्वों का सेवन बढ़ाया जा सकता है। 

आइए जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं, जिन्हें आप अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।
 
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एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ - फोटो : Freepik
 एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर 5 फूड्स

 जामुन

 जामुन जैसे गहरे रंग के फलों में कई तरह के पौधों से मिलने वाले यौगिक पाए जाते हैं। इनमें पॉलीफेनॉल और एंथोसायनिन जैसे यौगिक शामिल हो सकते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि से जुड़े हैं। इन्हें मौसम के अनुसार सीमित मात्रा में डाइट में शामिल किया जा सकता है।

 
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एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ - फोटो : Adobe Stock
 आंवला

 आंवला विटामिन C का अच्छा प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और शरीर के सामान्य कार्यों के लिए जरूरी है। आंवले को कच्चा, चटनी या अन्य खाद्य रूपों में लिया जा सकता है।

 
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एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ - फोटो : Freepik.com
 पालक

 पालक में विटामिन, मिनरल और कई पौधों से मिलने वाले यौगिक पाए जाते हैं। इसमें विटामिन C और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। इसे सब्जी, सूप या सलाद के रूप में डाइट में शामिल किया जा सकता है।

 
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एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ - फोटो : Freepik
अखरोट

 अखरोट में हेल्दी फैट, फाइबर और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। नट्स को संतुलित मात्रा में डाइट में शामिल करना स्वस्थ खान-पान का हिस्सा हो सकता है। इन्हें स्नैक के रूप में या सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है।

 
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