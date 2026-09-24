हेल्दी डाइट: स्वस्थ्य रहना है तो डाइट में शामिल करें ये 5 एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ

1 of 7 एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ - फोटो : AI







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Antioxidants Rich Food: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ पर्याप्त खाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि डाइट में अलग-अलग तरह के पोषक तत्वों को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे यौगिक हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाली कोशिकीय क्षति से बचाव में भूमिका निभाते हैं।



ये कई तरह के फलों, सब्जियों, नट्स, बीजों और अन्य खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। विटामिन C, विटामिन E और कुछ पौधों में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल जैसे यौगिक एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि से जुड़े होते हैं। अच्छी बात यह है कि रोजमर्रा की डाइट में कुछ आसान और पौष्टिक चीजों को शामिल करके इन पोषक तत्वों का सेवन बढ़ाया जा सकता है।



आइए जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं, जिन्हें आप अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ पर्याप्त खाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि डाइट में अलग-अलग तरह के पोषक तत्वों को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे यौगिक हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाली कोशिकीय क्षति से बचाव में भूमिका निभाते हैं।

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एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर 5 फूड्स



जामुन



जामुन जैसे गहरे रंग के फलों में कई तरह के पौधों से मिलने वाले यौगिक पाए जाते हैं। इनमें पॉलीफेनॉल और एंथोसायनिन जैसे यौगिक शामिल हो सकते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि से जुड़े हैं। इन्हें मौसम के अनुसार सीमित मात्रा में डाइट में शामिल किया जा सकता है।





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आंवला



आंवला विटामिन C का अच्छा प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और शरीर के सामान्य कार्यों के लिए जरूरी है। आंवले को कच्चा, चटनी या अन्य खाद्य रूपों में लिया जा सकता है।





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पालक



पालक में विटामिन, मिनरल और कई पौधों से मिलने वाले यौगिक पाए जाते हैं। इसमें विटामिन C और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। इसे सब्जी, सूप या सलाद के रूप में डाइट में शामिल किया जा सकता है।





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