



सोशल मीडिया पर भी अदरक-शहद को वजन घटाने और पेट की चर्बी कम करने वाला घरेलू उपाय बताया जाता है। लेकिन क्या वाकई रोज सुबह खाली पेट अदरक और शहद खाने से वजन कम हो सकता है? क्या यह शरीर की चर्बी घटाता है या सिर्फ एक लोकप्रिय घरेलू नुस्खा है? आइए जानते हैं अदरक और शहद के फायदे, वजन घटाने में इनकी भूमिका, सेवन का सही तरीका और किन लोगों को इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए।



आजकल वजन कम करने के लिए लोग जिम और डाइटिंग के साथ-साथ घरेलू नुस्खों का भी सहारा ले रहे हैं। इन्हीं में से एक है सुबह खाली पेट अदरक और शहद का सेवन। माना जाता है कि अदरक शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और पाचन सुधारने में मदद करता है, जबकि शहद को चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।