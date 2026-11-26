Ginger and Honey for Weight Loss:
आजकल वजन कम करने के लिए लोग जिम और डाइटिंग के साथ-साथ घरेलू नुस्खों का भी सहारा ले रहे हैं। इन्हीं में से एक है सुबह खाली पेट अदरक और शहद का सेवन। माना जाता है कि अदरक शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और पाचन सुधारने में मदद करता है, जबकि शहद को चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
सोशल मीडिया पर भी अदरक-शहद को वजन घटाने और पेट की चर्बी कम करने वाला घरेलू उपाय बताया जाता है। लेकिन क्या वाकई रोज सुबह खाली पेट अदरक और शहद खाने से वजन कम हो सकता है? क्या यह शरीर की चर्बी घटाता है या सिर्फ एक लोकप्रिय घरेलू नुस्खा है? आइए जानते हैं अदरक और शहद के फायदे, वजन घटाने में इनकी भूमिका, सेवन का सही तरीका और किन लोगों को इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए।
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क्या सुबह खाली पेट अदरक-शहद खाने से वजन कम होता है?
- फोटो : AI
क्या सुबह खाली पेट अदरक-शहद खाने से वजन कम होता है?
अदरक और शहद दोनों का इस्तेमाल भारतीय घरों में लंबे समय से किया जाता रहा है। अदरक में जिंजरोल जैसे सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जिन पर पाचन, सूजन और मेटाबॉलिज्म से जुड़े संभावित प्रभावों को लेकर शोध हुआ है। कुछ छोटे अध्ययनों में अदरक के सेवन और वजन या शरीर के माप में मामूली बदलाव के बीच संबंध देखा गया है। हालांकि, इससे यह साबित नहीं होता कि अदरक और शहद का मिश्रण खाली पेट लेने से वजन तेजी से घटता है। वजन कम करने के लिए शरीर में कैलोरी की खपत और सेवन के बीच संतुलन जरूरी है। केवल अदरक-शहद खाने से पेट की चर्बी कम नहीं होती। इसे संतुलित डाइट और नियमित शारीरिक गतिविधि का विकल्प नहीं मानना चाहिए।
अदरक में मौजूद जिंजरोल वजन घटाने में कैसे मदद कर सकता है?
- मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव: कुछ शोध में अदरक के सेवन से ऊर्जा खर्च और शरीर के तापमान से जुड़ी प्रक्रियाओं पर संभावित प्रभाव देखा गया है।
- पाचन में मदद: अदरक कुछ लोगों में पाचन संबंधी परेशानी और मतली को कम करने में मदद कर सकता है।
- सूजन कम करने में भूमिका: अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं।
- भूख पर संभावित असर: कुछ छोटे अध्ययनों में अदरक के सेवन से भूख और पेट भरा महसूस होने पर प्रभाव देखा गया है।
शहद खाने से वजन घटता है या बढ़ता है?
शहद को अक्सर चीनी से बेहतर प्राकृतिक विकल्प माना जाता है। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट और अन्य जैविक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन यह भी एक तरह की शुगर है और इसमें कैलोरी होती है। एक चम्मच शहद में लगभग 20-22 कैलोरी हो सकती हैं। इसलिए वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों को इसकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए।
शहद के बारे में कुछ जरूरी बातें:
- यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।
- इसमें प्राकृतिक शर्करा मौजूद होती है।
- सीमित मात्रा में इसे चीनी के विकल्प के रूप में लिया जा सकता है।
- अधिक मात्रा में सेवन करने से कैलोरी का सेवन बढ़ सकता है।
इसलिए शहद खाने से अपने आप वजन कम नहीं होता।
अदरक और शहद एक साथ खाने के क्या फायदे हो सकते हैं?
- गले को राहत: शहद गले की खराश और खांसी में अस्थायी राहत देने में मदद कर सकता है। अदरक भी गर्म पेय के रूप में आराम दे सकता है।
- पाचन में मदद: अदरक कुछ लोगों में अपच और मतली की परेशानी कम करने में मदद कर सकता है।
- एंटीऑक्सीडेंट गुण: अदरक और शहद दोनों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में भूमिका निभा सकते हैं।
- चीनी का विकल्प: शहद को सीमित मात्रा में चीनी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी कैलोरी और शुगर होती है।
- हेल्दी रूटीन: सुबह गर्म पानी के साथ अदरक लेना कुछ लोगों के लिए दिन की अच्छी शुरुआत हो सकती है।
सुबह खाली पेट अदरक और शहद खाने का सही तरीका क्या है?
- एक कप पानी लें।
- इसमें अदरक के 2-3 पतले टुकड़े डालें।
- पानी को 5 मिनट तक उबालें।
- हल्का गुनगुना होने पर इसमें आधा से एक छोटा चम्मच शहद मिलाएं।
- इसे अच्छी तरह मिलाकर पी लें।
ध्यान दें: यह एक सामान्य पेय है, वजन घटाने का प्रमाणित उपचार नहीं। इसे खाली पेट पीना जरूरी नहीं है।