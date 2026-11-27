Best Oil for Joint Pain in Winter: सर्दियों के मौसम की दस्तक ने कई लोगों को घुटनों, कमर, कंधों और हाथ-पैरों के जोड़ों में दर्द व अकड़न बढ़ा दी है। इस मौसम में शारीरिक गतिविधियां कम होने, मांसपेशियों में जकड़न और पहले से मौजूद गठिया जैसी समस्याओं के कारण परेशानी बढ़ सकती है। सुबह बिस्तर से उठते समय या लंबे समय तक बैठने के बाद जोड़ों को हिलाने में भी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में शरीर को गर्म रखना, हल्की एक्सरसाइज करना और नियमित देखभाल करना जरूरी होता है।

सरसों तेल देगा गर्माहट का अहसास

सर्दियों में सरसों के तेल से मालिश करना एक पुराना घरेलू उपाय है। हल्के गुनगुने तेल की मालिश से शरीर को गर्माहट महसूस हो सकती है और मांसपेशियों को आराम मिल सकता है। घुटनों, पैरों और हाथों के आसपास हल्के हाथों से मालिश करने से जकड़न में कुछ राहत महसूस हो सकती है। ध्यान रखें कि तेल बहुत ज्यादा गर्म न हो और मालिश करते समय जोड़ों पर अधिक दबाव न डालें।



तिल का तेल भी है अच्छा विकल्प



तिल का तेल भी सर्दियों में मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हल्की गर्माहट और चिकनाई त्वचा को मुलायम बनाए रखने में मदद करती है। हल्के गुनगुने तिल के तेल से पैरों, घुटनों और कमर के आसपास मालिश करने पर मांसपेशियों को आराम महसूस हो सकता है। खासतौर पर ठंड के मौसम में जब शरीर में अकड़न महसूस हो, तब हल्की मालिश आरामदायक हो सकती है।



जैतून का तेल भी कर सकते हैं इस्तेमाल



जैतून का तेल भी शरीर की मालिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मौजूद चिकनाई त्वचा को पोषण और नमी देने में मदद करती है। हल्का गुनगुना करके इससे घुटनों, हाथों और पैरों के आसपास धीरे-धीरे मालिश की जा सकती है। इससे मांसपेशियों को आराम महसूस हो सकता है और ठंड के मौसम में त्वचा की रूखापन भी कम हो सकता है।



नारियल तेल से रखें त्वचा का भी ध्यान



नारियल तेल आम तौर पर त्वचा को नमी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है, ऐसे में इससे हल्की मालिश करने पर त्वचा को मुलायम बनाए रखने में मदद मिलती है। हल्के हाथों से मालिश करने से शरीर को आराम भी महसूस हो सकता है। हालांकि, नारियल तेल जोड़ों के दर्द का इलाज नहीं है, लेकिन मालिश के लिए एक विकल्प है।



मालिश करते समय इन बातों का रखें ध्यान



जोड़ों के दर्द में मालिश करते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। हमेशा हल्के गुनगुने तेल का इस्तेमाल करें और बहुत जोर से मालिश करने से बचें। यदि किसी जोड़ में सूजन, लालिमा या तेज दर्द है, तो वहां मालिश न करें। त्वचा पर जलन या एलर्जी होने पर भी तेल का इस्तेमाल बंद कर दें। मालिश को दर्द का इलाज न समझें, क्योंकि इससे हर तरह के जोड़ों के दर्द में राहत मिलना जरूरी नहीं है।



दर्द से बचने के लिए अपनाएं ये आदतें

सर्दियों में जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को गर्म रखें और रोजाना हल्की सैर, स्ट्रेचिंग या डॉक्टर की सलाह से व्यायाम करें। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से बचें और संतुलित खान-पान अपनाएं। पर्याप्त नींद लें और शरीर को सक्रिय रखें। यदि जोड़ों का दर्द लगातार बना रहे, बढ़ता जाए या चलने-फिरने में परेशानी हो, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।



-----------

नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।