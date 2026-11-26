



अगर समय रहते इन आदतों पर ध्यान न दिया जाए तो बच्चों में मोटापे का खतरा बढ़ सकता है। इस लेख में जानें कि सर्दियों में बच्चों का वजन बढ़ने के पीछे कौन-सी आदतें जिम्मेदार हैं, बच्चों में मोटापे के शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे सेहत को कौन-कौन से नुकसान हो सकते हैं। साथ ही जानें माता-पिता बच्चों का वजन स्वस्थ रखने के लिए क्या बदलाव कर सकते हैं।





सर्दियों का मौसम आते ही बच्चों की दिनचर्या में कई बदलाव होने लगते हैं। ठंड के कारण बच्चे बाहर खेलने से बचते हैं और उनका ज्यादातर समय घर के अंदर मोबाइल, टीवी या वीडियो गेम देखते हुए बीतता है। वहीं, इस मौसम में गर्मागर्म पराठे, पकौड़े, मिठाइयां और दूसरी हाई कैलोरी चीजें खाने की आदत भी बढ़ जाती है। शारीरिक गतिविधियां कम होने और खानपान में बदलाव के कारण कुछ बच्चों का वजन तेजी से बढ़ सकता है।