Childhood Obesity in Winter:
सर्दियों का मौसम आते ही बच्चों की दिनचर्या में कई बदलाव होने लगते हैं। ठंड के कारण बच्चे बाहर खेलने से बचते हैं और उनका ज्यादातर समय घर के अंदर मोबाइल, टीवी या वीडियो गेम देखते हुए बीतता है। वहीं, इस मौसम में गर्मागर्म पराठे, पकौड़े, मिठाइयां और दूसरी हाई कैलोरी चीजें खाने की आदत भी बढ़ जाती है। शारीरिक गतिविधियां कम होने और खानपान में बदलाव के कारण कुछ बच्चों का वजन तेजी से बढ़ सकता है।
अगर समय रहते इन आदतों पर ध्यान न दिया जाए तो बच्चों में मोटापे का खतरा बढ़ सकता है। इस लेख में जानें कि सर्दियों में बच्चों का वजन बढ़ने के पीछे कौन-सी आदतें जिम्मेदार हैं, बच्चों में मोटापे के शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे सेहत को कौन-कौन से नुकसान हो सकते हैं। साथ ही जानें माता-पिता बच्चों का वजन स्वस्थ रखने के लिए क्या बदलाव कर सकते हैं।
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सर्दियों में बच्चों का वजन नियंत्रित रखने के लिए क्या करें?
- फोटो : AI
सर्दियों में बच्चों का वजन क्यों बढ़ने लगता है?
- फिजिकल एक्टिविटी में कमी: ठंड के कारण बच्चे पार्क या मैदान में खेलने कम जाते हैं
- स्क्रीन टाइम बढ़ना: मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम में ज्यादा समय बिताना
- हाई कैलोरी फूड: पकौड़े, समोसे, चिप्स और मिठाइयों का अधिक सेवन
- बार-बार स्नैक्स खाना: भूख न होने पर भी टीवी देखते हुए कुछ न कुछ खाते रहना
- नींद का बिगड़ा रूटीन: देर तक सोना या अनियमित दिनचर्या
- मीठे पेय पदार्थ: हॉट चॉकलेट और ज्यादा चीनी वाले पेय पदार्थों का सेवन
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सर्दियों में बच्चों का वजन नियंत्रित रखने के लिए क्या करें?
- फोटो : AI
बच्चों में मोटापे के शुरुआती लक्षण क्या हैं?
- उम्र और लंबाई के अनुपात में वजन तेजी से बढ़ना।
- थोड़ी शारीरिक गतिविधि में ही थकान महसूस होना।
- दौड़ने, खेलने या सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी।
- सोते समय तेज खर्राटे आना।
- गर्दन या बगल की त्वचा पर गहरे और मोटे धब्बे दिखाई देना।
- घुटनों और जोड़ों में दर्द की शिकायत।
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सर्दियों में बच्चों का वजन नियंत्रित रखने के लिए क्या करें?
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बच्चों में मोटापे से कौन-सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं?
- टाइप-2 डायबिटीज का खतरा।
- हाई ब्लड प्रेशर की समस्या।
- कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन।
- स्लीप एपनिया और नींद संबंधी समस्याएं।
- फैटी लिवर का खतरा।
- घुटनों और जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव।
- आत्मविश्वास में कमी, चिंता और मानसिक तनाव।
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सर्दियों में बच्चों का वजन नियंत्रित रखने के लिए क्या करें?
- फोटो : AI
सर्दियों में बच्चों का वजन नियंत्रित रखने के लिए क्या करें?
- रोजाना फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज दें।
- खाने में दाल, दूध, दही और अन्य प्रोटीन स्रोत शामिल करें।
- चिप्स, पैकेज्ड स्नैक्स और मीठे पेय पदार्थों का सेवन सीमित करें।
- मौसम अनुकूल हो तो बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें।
- घर में डांस, योग और एक्टिव गेम्स जैसी गतिविधियां कराएं।
- मोबाइल और टीवी देखने का समय सीमित करें।
- सोने और जागने का नियमित समय तय करें।
- बच्चों को पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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