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Which Fruits and Vegetables Should You Eat in Winter: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही खानपान में बदलाव करना बेहद जरूरी हो जाता है। ठंड के मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने, इम्यूनिटी मजबूत बनाने और बीमारियों से बचने के लिए सही डाइट लेना जरूरी है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि सर्दियों में कौन से फल और सब्जियां खानी चाहिए?



दरअसल, सर्दियों में बाजार में कई ऐसे मौसमी फल और सब्जियां मिलती हैं, जो विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। इस लेख में जानिए सर्दियों में कौन से फल और सब्जियां खाने चाहिए, इनके फायदे क्या हैं और इन्हें अपनी रोजाना की डाइट में कैसे शामिल करें।

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही खानपान में बदलाव करना बेहद जरूरी हो जाता है। ठंड के मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने, इम्यूनिटी मजबूत बनाने और बीमारियों से बचने के लिए सही डाइट लेना जरूरी है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि सर्दियों में कौन से फल और सब्जियां खानी चाहिए?

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सर्दियों में कौन से फल खाने चाहिए?



1. संतरा



संतरा विटामिन C का अच्छा स्रोत है। यह शरीर की इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और आयरन के अवशोषण में मदद करता है। सर्दियों में इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।



2. अमरूद



अमरूद में विटामिन C और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह पाचन को बेहतर रखने और शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद करता है।



3. सेब



सेब में फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसे रोजाना खाने से पाचन और संपूर्ण स्वास्थ्य को फायदा मिल सकता है।





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4. अनार



अनार में एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल पाए जाते हैं। यह संतुलित डाइट का अच्छा हिस्सा हो सकता है।



5. आंवला



आंवला विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं।



6. पपीता



पपीते में फाइबर और विटामिन A के साथ विटामिन C भी होता है। यह पाचन को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है।





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सर्दियों में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए?



1. गाजर



गाजर में बीटा-कैरोटीन पाया जाता है, जिसे शरीर विटामिन A में बदलता है। यह आंखों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।



2. पालक



पालक में आयरन, फोलेट, विटामिन K और फाइबर पाया जाता है। यह शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद करता है।



3. मेथी



मेथी के पत्तों में फाइबर, आयरन और कई अन्य पोषक तत्व होते हैं। सर्दियों में मेथी की सब्जी और पराठे खा सकते हैं।



4. मूली



मूली में पानी और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। यह पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती है।





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