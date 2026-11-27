1 of 4 लिवर में फैट बढ़ने की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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लाइफस्टाइल और खानपान की गड़बड़ी ने हमारी पूरी सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि अब कम उम्र के लोग भी हृदय रोग. डायबिटीज और ब्रेन से संबंधित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, पिछले एक-दो दशकों में लिवर की बीमारियों के मामले भी काफी बढ़ गए हैं, ये बीमारी बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है। फैटी लिवर जैसी समस्या अब काफी आम हो गई हैं।



आमतौर पर जब फैटी लिवर की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहले मोटापे का ख्याल आता है। अध्ययनों में भी अलर्ट किया जाता रहा है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है या फिर जिनके पेट पर चर्बी जमा होती है उन्हें फैटी लिवर का खतरा ज्यादा होता है। पर क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मोटापा ही इस बीमारी का कारण नहीं है। सामान्य वजन और दुबले-पतले लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है। मेडिकल भाषा में इसे लीन फैटी लिवर कहा जाता है।



कहीं आपके लिवर में भी तो चुपचाप चर्बी नहीं जमा हो रही है?

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2 of 4 लिवर की समस्याओं के बारे में जानिए - फोटो : Adobe Stock

लीन फैटी लिवर की समस्या



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लीन फैटी लिवर एक गंभीर विषय है, जिसपर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। यही कारण है दुबले-पतले लोग अक्सर आपने लिवर को स्वस्थ मानते रहते हैं। पर भले ही आपका बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) नॉर्मल है, फिर भी आपके लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने का खतरा हो सकता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जेनेटिक कारण, खराब खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी लीन फैटी लिवर का जोखिम बढ़ाने वाले हो सकते हैं। कई बार आप बाहर से फिट दिखाई देते हैं, लेकिन उसके शरीर में मेटाबॉलिक गड़बड़ी चल रही होती है।

3 of 4 लिवर में फैट जमा होने की समस्या - फोटो : Adobe Stock

बिना मोटापे के फैटी लिवर की समस्या क्यों होती है?



अधिक वजन और मोटापे के शिकार लोगों में फैटी लिवर की समस्या ज्यादा देखी जाती रही है पर कुछ स्थितियां पतले लोगों में भी इस बीमारी का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती हैं। जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का सही इस्तेमाल नहीं कर पातीं तो खून में शुगर और फैट का संतुलन बिगड़ सकता है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, इससे भी लिवर में फैट जमा होने का खतरा बढ़ता है।

कुछ लोगों में आनुवंशिक बदलाव के कारण लिवर में फैट जमा होने की आशंका अधिक होती है। इसलिए सामान्य वजन होने पर भी बीमारी हो सकती है।

भले ही आप दुबला-पतला दिखाई देते हैं, लेकिन पेट के अंदरूनी अंगों के आसपास विसरल फैट जमा हो सकता है। यह मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

ज्यादा मीठे पेय, फ्रुक्टोज, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का सेवन भी जोखिम बढ़ा सकता है।

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4 of 4 लिवर की जांच कराते रहना जरूरी - फोटो : adobe stock images