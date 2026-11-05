फर्स्ट एड के जरूरी टिप्स: दिवाली पर फुलझड़ी या पटाखे से हाथ जल जाए तो क्या करें?

1 of 6 पटाखे की चिंगारी हाथ पर लग जाए तो तुरंत क्या करें - फोटो : AI







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What to Do Immediately If a Spark Burns Your Hand: दिवाली पर पटाखे और आतिशबाजी करना लोगों के लिए उत्सव का हिस्सा होता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही गंभीर चोट का कारण बन सकती है। कई बार पटाखे की चिंगारी हाथ, उंगलियों या त्वचा के किसी हिस्से पर गिर जाती है, जिससे जलन, लालिमा, छाले और तेज दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे में घबराने के बजाय तुरंत सही फर्स्ट एड देना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि पटाखे की चिंगारी से हाथ जल जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए, कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन परिस्थितियों में डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।

दिवाली पर पटाखे और आतिशबाजी करना लोगों के लिए उत्सव का हिस्सा होता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही गंभीर चोट का कारण बन सकती है। कई बार पटाखे की चिंगारी हाथ, उंगलियों या त्वचा के किसी हिस्से पर गिर जाती है, जिससे जलन, लालिमा, छाले और तेज दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे में घबराने के बजाय तुरंत सही फर्स्ट एड देना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि पटाखे की चिंगारी से हाथ जल जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए, कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन परिस्थितियों में डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।

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पटाखे की चिंगारी से हाथ जल जाए तो तुरंत क्या करें?



पटाखे की चिंगारी से जलने पर सबसे पहले जले हुए हिस्से को ठंडा करना जरूरी है। सही समय पर प्राथमिक उपचार देने से त्वचा को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।



1. जले हुए हिस्से को ठंडे पानी से धोएं



अगर पटाखे की चिंगारी हाथ या उंगलियों पर लग जाए तो तुरंत प्रभावित हिस्से को ठंडे बहते पानी के नीचे लगभग 20 मिनट तक रखें। पानी सामान्य ठंडा होना चाहिए।

बर्फ या बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें।

जले हुए हिस्से को रगड़ें नहीं।

जितनी जल्दी हो सके प्राथमिक उपचार शुरू करें।

2. हाथ में पहनी चीजें तुरंत हटा दें



जलने के बाद त्वचा में सूजन आ सकती है। ऐसे में हाथ में पहनी अंगूठी, कंगन, घड़ी या अन्य टाइट चीजें सावधानी से हटा दें। हालांकि, अगर कोई चीज त्वचा से चिपक गई है तो उसे खींचकर निकालने की कोशिश न करें।



पटाखे की चिंगारी से जलने पर सबसे पहले जले हुए हिस्से को ठंडा करना जरूरी है। सही समय पर प्राथमिक उपचार देने से त्वचा को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।अगर पटाखे की चिंगारी हाथ या उंगलियों पर लग जाए तो तुरंत प्रभावित हिस्से को ठंडे बहते पानी के नीचे लगभग 20 मिनट तक रखें।जलने के बाद त्वचा में सूजन आ सकती है। ऐसे में हाथ में पहनी अंगूठी, कंगन, घड़ी या अन्य टाइट चीजें सावधानी से हटा दें। हालांकि, अगर कोई चीज त्वचा से चिपक गई है तो उसे खींचकर निकालने की कोशिश न करें।

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3. जले हुए हिस्से को साफ कपड़े से ढकें



प्राथमिक उपचार के बाद जले हुए हिस्से को साफ, सूखी और न चिपकने वाली ड्रेसिंग से हल्के से ढकें। घाव पर दबाव न डालें।

रुई सीधे जले हुए हिस्से पर न लगाएं।

गंदे कपड़े या टिश्यू का इस्तेमाल न करें।

4. छाले पड़ने पर उन्हें फोड़ें नहीं



पटाखे की चिंगारी से जलने पर कई बार त्वचा पर छोटे या बड़े छाले पड़ जाते हैं। इन छालों को खुद से फोड़ना नहीं चाहिए। छाले फोड़ने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अगर छाले बड़े हैं या हाथ और उंगलियों पर हैं, तो डॉक्टर से जांच कराएं।



प्राथमिक उपचार के बाद जले हुए हिस्से को साफ, सूखी और न चिपकने वाली ड्रेसिंग से हल्के से ढकें।पटाखे की चिंगारी से जलने पर कई बार त्वचा पर छोटे या बड़े छाले पड़ जाते हैं। इन छालों को खुद से फोड़ना नहीं चाहिए। छाले फोड़ने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अगर छाले बड़े हैं या हाथ और उंगलियों पर हैं, तो डॉक्टर से जांच कराएं।

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5. दर्द और जलन को नजरअंदाज न करें



जलने के बाद दर्द और जलन होना सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है, सूजन बढ़ रही है या त्वचा का रंग बदल रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें।दर्द की दवा लेने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लें, खासकर बच्चों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों के मामले में।





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