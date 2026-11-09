क्या रात में देर से खाना खाने से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा? जानें डिनर का सही समय और ब्लड शुगर पर असर

1 of 6 क्या रात में देर से खाना खाने से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा? - फोटो : AI







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Does Eating Late at Night Increase the Risk of Diabetes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में देर रात खाना खाना कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। ऑफिस से देर से लौटना, रात में मोबाइल या टीवी देखते रहना और देर से सोने की आदत के कारण लोग अक्सर रात 10-11 बजे या इसके बाद डिनर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रात में देर से खाना खाने की आदत आपकी सेहत पर असर डाल सकती है?



कुछ शोध बताते हैं कि देर रात भोजन करने से शरीर के मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर कंट्रोल करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसे में लंबे समय तक यह आदत डायबिटीज के जोखिम से भी जुड़ी हो सकती है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या देर रात खाना खाने से सच में डायबिटीज हो सकती है? रात का खाना कितने बजे तक खा लेना चाहिए और सोने से कितनी देर पहले डिनर करना बेहतर है? आइए जानते हैं।

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में देर रात खाना खाना कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। ऑफिस से देर से लौटना, रात में मोबाइल या टीवी देखते रहना और देर से सोने की आदत के कारण लोग अक्सर रात 10-11 बजे या इसके बाद डिनर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रात में देर से खाना खाने की आदत आपकी सेहत पर असर डाल सकती है?

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क्या रात में देर से खाना खाने से डायबिटीज का खतरा बढ़ता है?



रात में देर से खाना खाने और डायबिटीज के बीच संबंध को लेकर कई शोध हुए हैं। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि देर रात भोजन करने से शरीर की ग्लूकोज को नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। दरअसल, हमारा शरीर एक प्राकृतिक जैविक घड़ी (Body Clock) के अनुसार काम करता है। इसे सर्कैडियन रिदम (Circadian Rhythm) कहा जाता है। यह नींद, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है।



रात के समय शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता दिन की तुलना में कम हो सकती है। ऐसे में देर रात भारी भोजन करने पर ब्लड शुगर को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, सिर्फ देर रात खाना खाने से किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगी, ऐसा कहना सही नहीं है। डायबिटीज का खतरा खानपान, शारीरिक गतिविधि, वजन, आनुवंशिक कारणों और जीवनशैली सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।





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देर रात खाना खाने से ब्लड शुगर पर क्या असर पड़ता है?



रात में देर से भोजन करने पर शरीर की ग्लूकोज प्रोसेस करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। खासकर अगर भोजन में ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी या अधिक कैलोरी वाली चीजें शामिल हों, तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। इसके अलावा, देर रात खाने के बाद तुरंत सो जाने से शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है। इससे भोजन के बाद ब्लड शुगर को नियंत्रित करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है।





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रात का खाना खाने का सही समय क्या है?



रात का खाना खाने का कोई एक समय सभी लोगों के लिए निर्धारित नहीं है। हालांकि, सोने से लगभग 2-3 घंटे पहले डिनर करना एक व्यावहारिक आदत हो सकती है।



उदाहरण के लिए: अगर आप रात 10 बजे सोते हैं, तो 7-8 बजे तक डिनर कर सकते हैं।

अगर आप रात 11 बजे सोते हैं, तो 8-9 बजे तक खाना खा सकते हैं।

देर से काम करने वालों को भी कोशिश करनी चाहिए कि सोने से ठीक पहले भारी भोजन न करें।

रात का खाना खाने का कोई एक समय सभी लोगों के लिए निर्धारित नहीं है। हालांकि, सोने से लगभग 2-3 घंटे पहले डिनर करना एक व्यावहारिक आदत हो सकती है।

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