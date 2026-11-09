विश्व निमोनिया दिवस: सर्दियों में तेजी से बढ़ सकता है निमोनिया का खतरा, इन शुरुआती लक्षणों को न करें नजरअंदाज

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Early Symptoms of Pneumonia: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इस मौसम में निमोनिया का खतरा भी चिंता का विषय बन जाता है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है, जिसके कारण फेफड़ों की छोटी वायु थैलियों में सूजन आ सकती है और उनमें तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है। इससे मरीज को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। खासतौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इस बीमारी से अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है।



विश्व निमोनिया दिवस के मौके पर इस बीमारी के शुरुआती संकेतों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि समय रहते इलाज शुरू किया जा सके। आइए जानते हैं निमोनिया के शुरुआती लक्षण क्या हैं, सर्दियों में इसका खतरा क्यों बढ़ सकता है और किन संकेतों को नजरअंदाज करना सेहत के लिए भारी पड़ सकता है। : सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इस मौसम में निमोनिया का खतरा भी चिंता का विषय बन जाता है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है, जिसके कारण फेफड़ों की छोटी वायु थैलियों में सूजन आ सकती है और उनमें तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है। इससे मरीज को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। खासतौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इस बीमारी से अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है।

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निमोनिया क्या है और यह कैसे होता है?



निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है, जो बैक्टीरिया, वायरस और कुछ मामलों में फंगस के कारण हो सकता है। इस संक्रमण की वजह से फेफड़ों की वायु थैलियों (Alveoli) में सूजन आ जाती है और उनमें तरल पदार्थ या मवाद जमा हो सकता है। इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में परेशानी हो सकती है। निमोनिया हल्का भी हो सकता है और गंभीर रूप भी ले सकता है। समय पर पहचान और इलाज बेहद जरूरी है।





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सर्दियों में क्यों बढ़ सकता है निमोनिया का खतरा?



सर्दियों में निमोनिया के मामलों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। वायरल संक्रमण का बढ़ना : सर्दियों में फ्लू और अन्य सांस संबंधी वायरल संक्रमण फैल सकते हैं। कुछ संक्रमण निमोनिया का कारण बन सकते हैं।

: सर्दियों में फ्लू और अन्य सांस संबंधी वायरल संक्रमण फैल सकते हैं। कुछ संक्रमण निमोनिया का कारण बन सकते हैं। कमजोर इम्यूनिटी : बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों में संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है।

: बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों में संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है। बंद जगहों पर रहना : ठंड के कारण लोग घरों और बंद कमरों में अधिक समय बिताते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ सकता है।

: ठंड के कारण लोग घरों और बंद कमरों में अधिक समय बिताते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ सकता है। पहले से मौजूद बीमारियां: अस्थमा, डायबिटीज और दिल या फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

सर्दियों में निमोनिया के मामलों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।

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निमोनिया के शुरुआती लक्षण क्या हैं?



निमोनिया के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं। कई बार शुरुआत में ये सामान्य सर्दी-जुकाम जैसे लगते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना जरूरी है।



1. लगातार खांसी होना



निमोनिया में लगातार खांसी हो सकती है। कुछ लोगों को सूखी खांसी होती है, जबकि कुछ के गले या छाती से बलगम निकल सकता है। बलगम का रंग भी बदल सकता है।



2. तेज बुखार और ठंड लगना



निमोनिया होने पर बुखार, ठंड लगना और कंपकंपी महसूस हो सकती है। हालांकि, बुजुर्गों में कई बार बुखार के बजाय शरीर का तापमान सामान्य से कम भी हो सकता है।



3. सांस लेने में परेशानी



यह निमोनिया का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। मरीज को सामान्य गतिविधियां करते समय भी सांस फूलने या सांस लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है।



4. सीने में दर्द होना



खांसने या गहरी सांस लेने पर सीने में दर्द महसूस हो सकता है। ऐसा फेफड़ों के आसपास सूजन होने के कारण हो सकता है।



5. थकान और कमजोरी



निमोनिया के दौरान शरीर संक्रमण से लड़ रहा होता है। ऐसे में मरीज को अधिक थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस हो सकती है।



6. भूख कम लगना



कुछ मरीजों को भूख कम लगने, उल्टी या मतली जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। बच्चों में दूध पीने या खाना खाने में कमी दिखाई दे सकती है।





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