पेट फूलने और गैस की समस्या से परेशान हैं? राहत दिला सकती है ये हर्बल चाय, जानें बनाने का तरीका

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एक कप पानी गर्म करें।

इसमें अदरक के 3-4 पतले टुकड़े डालें।

5-7 मिनट तक उबालें।

छानकर हल्का गुनगुना पीएं।

एक कप गर्म पानी लें।

इसमें 5-6 ताजी पुदीने की पत्तियां डालें।

5 मिनट ढककर रखें।

छानकर पी लें।

एक कप पानी में आधा चम्मच सौंफ डालें।

इसे 5-7 मिनट तक उबालें।

छानकर हल्का गुनगुना पी लें।

अदरक की चाय भोजन के बाद ले सकते हैं।

पुदीने की चाय दिन में किसी भी सुविधाजनक समय पी सकते हैं।

सौंफ की चाय भोजन के बाद ली जा सकती है।

क्या आप जानते हैं कि कुछ हर्बल चाय पेट फूलने और पाचन संबंधी परेशानी में राहत देने में मदद कर सकती हैं? अदरक, पुदीना और सौंफ से बनी चाय को पारंपरिक रूप से पाचन के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन इनमें से कौन-सी चाय ज्यादा उपयोगी है, इसे कैसे बनाएं और कब पीना चाहिए? आइए जानते हैंअदरक का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से पाचन संबंधी परेशानियों में किया जाता है। इसमें जिंजरॉल (Gingerol) जैसे सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जिनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। अदरक की चाय कुछ लोगों को पाचन संबंधी असहजता और मतली में राहत दे सकती है। हालांकि, ब्लोटिंग पर इसके सीधे प्रभाव को लेकर प्रमाण सीमित हैं।पुदीने में मेंथॉल (Menthol) पाया जाता है। यह पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम देने में भूमिका निभा सकता है। पुदीने की चाय कुछ लोगों को पेट की ऐंठन और गैस से जुड़ी असहजता में आराम दे सकती है। हालांकि, पुदीना एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन की समस्या वाले लोगों में परेशानी बढ़ा सकता है।सौंफ का सेवन भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में भी किया जाता है। पारंपरिक रूप से इसे गैस और पाचन संबंधी परेशानी में उपयोग किया जाता रहा है। इसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक पाचन तंत्र पर प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि, ब्लोटिंग में इसके लाभों को साबित करने के लिए अभी और मजबूत शोध की जरूरत है।हर्बल चाय पीने का कोई एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित समय तय नहीं है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं।ध्यान रखें कि बहुत अधिक चाय पीने से बचें। चाय को ब्लोटिंग का इलाज न समझें।अगर पेट फूलने की समस्या लगातार बनी रहती है या इसके साथ तेज पेट दर्द, उल्टी, मल में खून, बिना वजह वजन कम होना या मल त्याग में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करें। अचानक तेज दर्द या पेट में बहुत ज्यादा सूजन होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें।-------------------------------------यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।