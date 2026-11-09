पेट फूलने और गैस की समस्या से परेशान हैं? राहत दिला सकती है ये हर्बल चाय, जानें बनाने का तरीका
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Mon, 09 Nov 2026 05:05 PM IST
सार
Best Tea for Bloating and Gas Relief: इस लेख में जानें कि ब्लोटिंग होने पर चाय कब और कितनी मात्रा में पीनी चाहिए, किन चीजों को खाने से पेट फूलने की समस्या बढ़ सकती है और किन लक्षणों में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।
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विस्तार
Best Tea for Bloating and Gas Relief: आजकल गलत खानपान, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण पेट फूलने (Bloating) और गैस की समस्या आम हो गई है। कई बार खाना खाने के बाद पेट भारी महसूस होता है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है या पेट फूला हुआ नजर आने लगता है। इस परेशानी के चलते रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कुछ लोग राहत पाने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं, जबकि कुछ घरेलू उपाय अपनाते हैं।
क्या आप जानते हैं कि कुछ हर्बल चाय पेट फूलने और पाचन संबंधी परेशानी में राहत देने में मदद कर सकती हैं? अदरक, पुदीना और सौंफ से बनी चाय को पारंपरिक रूप से पाचन के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन इनमें से कौन-सी चाय ज्यादा उपयोगी है, इसे कैसे बनाएं और कब पीना चाहिए? आइए जानते हैं
1. अदरक की चाय
अदरक का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से पाचन संबंधी परेशानियों में किया जाता है। इसमें जिंजरॉल (Gingerol) जैसे सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जिनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। अदरक की चाय कुछ लोगों को पाचन संबंधी असहजता और मतली में राहत दे सकती है। हालांकि, ब्लोटिंग पर इसके सीधे प्रभाव को लेकर प्रमाण सीमित हैं।
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कैसे बनाएं?
2. पुदीने की चाय
पुदीने में मेंथॉल (Menthol) पाया जाता है। यह पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम देने में भूमिका निभा सकता है। पुदीने की चाय कुछ लोगों को पेट की ऐंठन और गैस से जुड़ी असहजता में आराम दे सकती है। हालांकि, पुदीना एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन की समस्या वाले लोगों में परेशानी बढ़ा सकता है।
कैसे बनाएं?
3. सौंफ की चाय
सौंफ का सेवन भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में भी किया जाता है। पारंपरिक रूप से इसे गैस और पाचन संबंधी परेशानी में उपयोग किया जाता रहा है। इसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक पाचन तंत्र पर प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि, ब्लोटिंग में इसके लाभों को साबित करने के लिए अभी और मजबूत शोध की जरूरत है।
कैसे बनाएं?
ब्लोटिंग से बचने के लिए चाय कब पीनी चाहिए?
हर्बल चाय पीने का कोई एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित समय तय नहीं है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं।
ध्यान रखें कि बहुत अधिक चाय पीने से बचें। चाय को ब्लोटिंग का इलाज न समझें।
कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
अगर पेट फूलने की समस्या लगातार बनी रहती है या इसके साथ तेज पेट दर्द, उल्टी, मल में खून, बिना वजह वजन कम होना या मल त्याग में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करें। अचानक तेज दर्द या पेट में बहुत ज्यादा सूजन होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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क्या आप जानते हैं कि कुछ हर्बल चाय पेट फूलने और पाचन संबंधी परेशानी में राहत देने में मदद कर सकती हैं? अदरक, पुदीना और सौंफ से बनी चाय को पारंपरिक रूप से पाचन के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन इनमें से कौन-सी चाय ज्यादा उपयोगी है, इसे कैसे बनाएं और कब पीना चाहिए? आइए जानते हैं
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1. अदरक की चाय
अदरक का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से पाचन संबंधी परेशानियों में किया जाता है। इसमें जिंजरॉल (Gingerol) जैसे सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जिनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। अदरक की चाय कुछ लोगों को पाचन संबंधी असहजता और मतली में राहत दे सकती है। हालांकि, ब्लोटिंग पर इसके सीधे प्रभाव को लेकर प्रमाण सीमित हैं।
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कैसे बनाएं?
- एक कप पानी गर्म करें।
- इसमें अदरक के 3-4 पतले टुकड़े डालें।
- 5-7 मिनट तक उबालें।
- छानकर हल्का गुनगुना पीएं।
2. पुदीने की चाय
पुदीने में मेंथॉल (Menthol) पाया जाता है। यह पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम देने में भूमिका निभा सकता है। पुदीने की चाय कुछ लोगों को पेट की ऐंठन और गैस से जुड़ी असहजता में आराम दे सकती है। हालांकि, पुदीना एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन की समस्या वाले लोगों में परेशानी बढ़ा सकता है।
कैसे बनाएं?
- एक कप गर्म पानी लें।
- इसमें 5-6 ताजी पुदीने की पत्तियां डालें।
- 5 मिनट ढककर रखें।
- छानकर पी लें।
3. सौंफ की चाय
सौंफ का सेवन भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में भी किया जाता है। पारंपरिक रूप से इसे गैस और पाचन संबंधी परेशानी में उपयोग किया जाता रहा है। इसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक पाचन तंत्र पर प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि, ब्लोटिंग में इसके लाभों को साबित करने के लिए अभी और मजबूत शोध की जरूरत है।
कैसे बनाएं?
- एक कप पानी में आधा चम्मच सौंफ डालें।
- इसे 5-7 मिनट तक उबालें।
- छानकर हल्का गुनगुना पी लें।
ब्लोटिंग से बचने के लिए चाय कब पीनी चाहिए?
हर्बल चाय पीने का कोई एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित समय तय नहीं है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं।
- अदरक की चाय भोजन के बाद ले सकते हैं।
- पुदीने की चाय दिन में किसी भी सुविधाजनक समय पी सकते हैं।
- सौंफ की चाय भोजन के बाद ली जा सकती है।
ध्यान रखें कि बहुत अधिक चाय पीने से बचें। चाय को ब्लोटिंग का इलाज न समझें।
कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
अगर पेट फूलने की समस्या लगातार बनी रहती है या इसके साथ तेज पेट दर्द, उल्टी, मल में खून, बिना वजह वजन कम होना या मल त्याग में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करें। अचानक तेज दर्द या पेट में बहुत ज्यादा सूजन होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।