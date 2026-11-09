बार-बार उंगलियां चटकाने से क्या जोड़ों को होता है नुकसान? जानें विशेषज्ञों की राय और इसके पीछे का विज्ञान

1 of 7 क्या उंगलियां चटकाने की आदत छोड़ देनी चाहिए? - फोटो : AI

Does Cracking Your Knuckles Cause Arthritis: कई लोगों को बैठे-बैठे या काम करते समय अपनी उंगलियां चटकाने की आदत होती है। कुछ लोग तनाव दूर करने के लिए ऐसा करते हैं, तो कुछ को उंगलियां चटकाने से आराम महसूस होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बार-बार उंगलियां चटकाने की यह आदत आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है?



अक्सर लोगों के बीच यह धारणा रहती है कि उंगलियां चटकाने से गठिया (Arthritis) हो सकता है या उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। हालांकि, इस विषय पर वैज्ञानिक शोध कुछ अलग जानकारी देते हैं। अगर आपको भी उंगलियां चटकाने की आदत है, तो इस लेख में जानें इसके पीछे का विज्ञान, संभावित नुकसान और विशेषज्ञों की सलाह।



कई लोगों को बैठे-बैठे या काम करते समय अपनी उंगलियां चटकाने की आदत होती है। कुछ लोग तनाव दूर करने के लिए ऐसा करते हैं, तो कुछ को उंगलियां चटकाने से आराम महसूस होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बार-बार उंगलियां चटकाने की यह आदत आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है?

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उंगलियां चटकाने पर आवाज क्यों आती है?



उंगलियों के जोड़ों के आसपास एक विशेष तरल पदार्थ होता है, जिसे सिनोवियल फ्लूइड (Synovial Fluid) कहते हैं। यह जोड़ों को चिकनाई देने और हड्डियों के बीच घर्षण कम करने का काम करता है। जब हम उंगलियों को खींचते या मोड़ते हैं, तो जोड़ों के भीतर दबाव में बदलाव होता है। इससे सिनोवियल फ्लूइड में गैस से जुड़ी गुहाएं बन सकती हैं और उनके बनने या बदलने से चटकने जैसी आवाज सुनाई देती है।





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क्या उंगलियां चटकाने से गठिया हो सकता है?



अब तक उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों में उंगलियां चटकाने और गठिया (Arthritis) के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं मिला है। इस विषय पर किए गए एक चर्चित अध्ययन में लंबे समय तक उंगलियां चटकाने वाले लोगों में गठिया का जोखिम अधिक नहीं पाया गया। इसलिए केवल उंगलियां चटकाने की आदत को गठिया का कारण मानना सही नहीं है।





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क्या बार-बार उंगलियां चटकाने से जोड़ों को नुकसान पहुंचता है?



सामान्य तरीके से उंगलियां चटकाने से जोड़ों को नुकसान होने के ठोस प्रमाण नहीं हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जोर लगाकर उंगलियां चटकाता है, तो आसपास के सॉफ्ट टिश्यू और लिगामेंट पर दबाव पड़ सकता है। ऐसा करने से कुछ लोगों को दर्द, असहजता या सूजन महसूस हो सकती है। इसलिए उंगलियों को जबरदस्ती खींचने से बचना चाहिए।





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