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बार-बार उंगलियां चटकाने से क्या जोड़ों को होता है नुकसान? जानें विशेषज्ञों की राय और इसके पीछे का विज्ञान

Mon, 09 Nov 2026 03:18 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Mon, 09 Nov 2026 03:18 PM IST
सार

Does Cracking Your Knuckles Cause Arthritis: इस लेख में जानें कि बार-बार उंगलियां चटकाने से जोड़ों और हड्डियों पर क्या असर पड़ता है। क्या उंगलियां चटकाने की आदत से गठिया (Arthritis) होने का खतरा बढ़ता है या यह सिर्फ एक मिथक है? 

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Does Cracking Your Knuckles Cause Arthritis? Know the Side Effects and Joint Damage Risks
क्या उंगलियां चटकाने की आदत छोड़ देनी चाहिए? - फोटो : AI
Does Cracking Your Knuckles Cause Arthritis: कई लोगों को बैठे-बैठे या काम करते समय अपनी उंगलियां चटकाने की आदत होती है। कुछ लोग तनाव दूर करने के लिए ऐसा करते हैं, तो कुछ को उंगलियां चटकाने से आराम महसूस होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बार-बार उंगलियां चटकाने की यह आदत आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है? 


अक्सर लोगों के बीच यह धारणा रहती है कि उंगलियां चटकाने से गठिया (Arthritis) हो सकता है या उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। हालांकि, इस विषय पर वैज्ञानिक शोध कुछ अलग जानकारी देते हैं। अगर आपको भी उंगलियां चटकाने की आदत है, तो इस लेख में जानें इसके पीछे का विज्ञान, संभावित नुकसान और विशेषज्ञों की सलाह।

 
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Does Cracking Your Knuckles Cause Arthritis? Know the Side Effects and Joint Damage Risks
क्या उंगलियां चटकाने की आदत छोड़ देनी चाहिए? - फोटो : AI
 उंगलियां चटकाने पर आवाज क्यों आती है?

उंगलियों के जोड़ों के आसपास एक विशेष तरल पदार्थ होता है, जिसे सिनोवियल फ्लूइड (Synovial Fluid) कहते हैं। यह जोड़ों को चिकनाई देने और हड्डियों के बीच घर्षण कम करने का काम करता है। जब हम उंगलियों को खींचते या मोड़ते हैं, तो जोड़ों के भीतर दबाव में बदलाव होता है। इससे सिनोवियल फ्लूइड में गैस से जुड़ी गुहाएं बन सकती हैं और उनके बनने या बदलने से चटकने जैसी आवाज सुनाई देती है।

 
Does Cracking Your Knuckles Cause Arthritis? Know the Side Effects and Joint Damage Risks
क्या उंगलियां चटकाने की आदत छोड़ देनी चाहिए? - फोटो : AI
क्या उंगलियां चटकाने से गठिया हो सकता है?

अब तक उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों में उंगलियां चटकाने और गठिया (Arthritis) के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं मिला है। इस विषय पर किए गए एक चर्चित अध्ययन में लंबे समय तक उंगलियां चटकाने वाले लोगों में गठिया का जोखिम अधिक नहीं पाया गया। इसलिए केवल उंगलियां चटकाने की आदत को गठिया का कारण मानना सही नहीं है।

 
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क्या उंगलियां चटकाने की आदत छोड़ देनी चाहिए? - फोटो : AI
क्या बार-बार उंगलियां चटकाने से जोड़ों को नुकसान पहुंचता है?

सामान्य तरीके से उंगलियां चटकाने से जोड़ों को नुकसान होने के ठोस प्रमाण नहीं हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जोर लगाकर उंगलियां चटकाता है, तो आसपास के सॉफ्ट टिश्यू और लिगामेंट पर दबाव पड़ सकता है। ऐसा करने से कुछ लोगों को दर्द, असहजता या सूजन महसूस हो सकती है। इसलिए उंगलियों को जबरदस्ती खींचने से बचना चाहिए।

 
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क्या उंगलियां चटकाने की आदत छोड़ देनी चाहिए? - फोटो : AI
क्या उंगलियां चटकाने से हाथों की पकड़ कमजोर होती है?

इस बात का भी कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सामान्य रूप से उंगलियां चटकाने से हाथों की पकड़ स्थायी रूप से कमजोर हो जाती है। हालांकि, कुछ अध्ययनों में लंबे समय तक ऐसा करने वालों में हाथों की सूजन जैसे लक्षण देखे गए हैं। इस विषय पर और शोध की जरूरत है।

 
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