हेल्थ अलर्ट: दिवाली के बाद आंखें हो गई हैं लाल? जलन और खुजली कैसे कम करें, जानिए डॉक्टर की सलाह

1 of 4 आंखों की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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2 of 4 पटाखों का आंखों पर असर - फोटो : Freepik.com

पटाखों से आंखों की समस्याएं



नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ अपूर्व सिंह कहते हैं, पटाखों से निकलने वाला धुआं-धूल, छोटे-छोटे कण और जहरीली गैसें आंखों की नाजुक सतह को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा प्रदूषण बढ़ने से हवा में मौजूद सूक्ष्म कण आंखों में जलन और एलर्जी की समस्या को बढ़ा सकते हैं।



वैसे तो ये दिक्कत कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, पर अगर आपको दिवाली के बाद भी ये दिक्कतें बनी हुई हैं और आंखों की लालिमा और जलन कम नहीं हो रही है, तो इस बारे में डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

3 of 4 क्या आपकी आंखों में भी है ये समस्याए - फोटो : Adobe Stock

क्या आपकी आंखों में भी है जलन?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, पटाखे जलने से निकलने वाले धुआं और पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों के कुछ देर संपर्क में रहने के कारण भी आंखों की सतह को परेशान कर सकते हैं। इससे जलन, लालिमा और पानी आने की समस्या होती है।

धूल और धुएं के संपर्क में रहने के कारण आंखों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके कारण भी खुजली, लालिमा और बार-बार पानी आने की समस्या होती है। चूंकि प्रदूषण और धुएं के कारण आंखों की आंसुओं वाली परत भी प्रभावित हो सकती है। इससे आपको आंखों में सूखापन महसूस होती हैं और जलन भी बढ़ सकती है।

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4 of 4 आंखों में जलन की समस्या - फोटो : Adobe Stock