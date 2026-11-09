सेहत की बात: दिवाली के बाद कान हो गए हैं सुन्न और आ रही है सीटी की आवाज? कैसे पाएं इस समस्या में आराम

1 of 4 आंखों की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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दिवाली का त्योहार हो गया, लेकिन अब इसके कुछ साइड-इफेक्ट्स लोगों में स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं। दिवाली पर पटाखों की तेज आवाज और धमाकों के बीच जश्न मनाना हम सभी को पसंद होता है, लेकिन इसकी कीमत हमारे कानों को चुकानी पड़ सकती है। त्योहार के बाद लोगों को कानों में सुन्नपन, कम सुनाई देने या कानों में सीटी बजने जैसी समस्याएं होने लगती हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, पटाखों से निकलने वाली तेज आवाज कान के अंदर मौजूद बेहद संवेदनशील हेयर सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये कोशिकाएं हमें सुनने में मदद करती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि बहुत तेज आवाज में रहने से कुछ समय के लिए आपके सुनने की क्षमता कम हो सकती है, जिसे टेम्पररी हियरिंग लॉस कहते हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, तेज धमाके से कानों की क्षमता कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है, हालांकि इससे स्थायी नुकसान नहीं होता है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो आइए जानते हैं कि इससे कैसे आराम पाया जा सकता है?

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2 of 4 कम सुनाई देने की समस्या - फोटो : Adobe Stock Images

दिवाली के बाद कानों की समस्या



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, अचानक तेज धमाके की आवाज के कारण कान सुन्न हो जाते हैं, कान में सीटी बजने की समस्या हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों को इस समस्या से ज्यादा प्रभावित देखा जाता है। तेज आवाज के संपर्क में आने से कानों की संवेदनशील कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इससे कुछ समय के लिए आवाज धीमी या अस्पष्ट सुनाई देती है।

तेज आवाज के संपर्क में आने के कारण कानों में घंटी-सीटी या भिनभिनाहट जैसी आवाज सुनाई देती है, इससे टिनिटस कहा जाता है।

पटाखों की आवाज लगभग 150 डेसिबल तक पहुंच सकती है। इतनी तेज आवाज के कारण आपको सुनने की समस्याओं में दिक्कत हो सकती है।

3 of 4 कम सुनाई देने की समस्या - फोटो : Freepik.com

कान सुन्न हो जाएं तो क्या करें?



डॉक्टर बताते हैं, दिवाली के बाद अक्सर लोगों में कानों की समस्या बढ़ जाती है। अगर आप भी इस तरह की दिक्कतों से परेशान हैं तो कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है।

तेज आवाज वाली जगह से दूर जाकर शांत वातावरण में रहें।

कुछ समय तक हेडफोन, ईयरफोन और तेज संगीत सुनने से बचें।

कान में तेल, पानी या कोई घरेलू नुस्खे वाली चीजें न डालें।

कान में ईयरबड डालकर सफाई करने की कोशिश न करें।

सुनने की क्षमता कम होने या कान में सीटी बजने की दिक्कत लगातार बनी हुई है तो इसे अनदेखा न करें।

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4 of 4 कानों में होने वाली समस्याएं - फोटो : Adobe stock