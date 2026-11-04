हेल्थ अलर्ट: सेहत के लिए कितने सुरक्षित हैं ग्रीन पटाखे? बाजार से लाने से पहले जान लीजिए जरूरी बातें

1 of 4 ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला







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दिवाली रोशनी, हंसी और उल्लास का पर्व है। लोग इसमें दिए जलाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और खुशी जाहिर करने के लिए पटाखे फोड़ते हैं। हालांकि पटाखे जलाने को लेकर अक्सर विवाद रहता है। असल में इनसे निकलने वाला धुआं और जहरीली गैसें हवा को प्रदूषित करने के साथ हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। विशेषज्ञ सभी लोगों को प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे न जलाने की सलाह दे रहे हैं।



यही वजह है कि अब ग्रीन पटाखों को सामान्य पटाखों के विकल्प के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। माना जाता है कि ये पारंपरिक पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ग्रीन पटाखे पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या इन्हें जलाने से फेफड़ों और दिल को कोई नुकसान नहीं होता?



दिवाली में पटाखे खरीदने से पहले सभी लोगों को कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए।

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2 of 4 ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल - फोटो : Amar Ujala

ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश



सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 7 और 8 नवंबर, 2026 को ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। नियम के अनुसार पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक फोड़े जा सकेंगे। यहअनुमति सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्तूबर, 2025 के पहले के आदेश के अनुसार दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैध प्रमाणपत्र रखने वाले पटाखा और आतिशबाजी निर्माता केवल ग्रीन पटाखों का ही निर्माण कर सकेंगे।

बेरियम वाले पटाखों और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनईईआरआई) से ग्रीन पटाखों के रूप में मंजूरी नहीं पाने वाले पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।

पटाखों में रंग और आवाज पैदा करने के लिए कई तरह के रसायनों और धातुओं का इस्तेमाल होता है। इनके जलने से जहरीली गैसों के अवशेष भी निकलते हैं। इनसे हवा की गुणवत्ता तो खराब होती ही है साथ ही सेहत को भी गंभीर खतरे हो सकते हैं।

3 of 4 ग्रीन पटाखों की प्रमाणन प्रक्रिया में सख्ती। - फोटो : अमर उजाला

क्या होते हैं ग्रीन पटाखे?



ग्रीन पटाखे सीएसआईआर-एनईईआरआई द्वारा विकसित किए गए कम उत्सर्जन वाले पटाखे हैं। इन्हें पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। ये आम पटाखों की तुलना में धुआं, शोर और प्रदूषण कम फैलाते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले रसायनों और कच्चे माल की मात्रा या संरचना में बदलाव किया जाता है, ताकि जलने पर कम प्रदूषण निकले।

माना जाता है कि ये सामान्य पटाखों के मुकाबले पीएम 2.5 और पीएम 10, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 30 से 40% तक कम करते हैं।

यानी ग्रीन पटाखे प्रदूषण कम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इनसे धुआं बिल्कुल नहीं निकलेगा।

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4 of 4 दिवाली पर पटाखे जलाते समय सावधान - फोटो : Amar Ujala AI