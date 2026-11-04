वायु प्रदूषण: एक्यूआई 400 पार, ब्लैक कार्बन ने भी बढ़ाई चिंता; दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो हो जाएं सावधान

1 of 5 वायु प्रदूषण के खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI







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दिवाली में अभी भी 4-5 दिन शेष हैं, इससे पहले ही दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का असर दिखना शुरू हो गया है। बढ़ते प्रदूषण का स्तर लोगों की सेहत के लिए भी चिंता बढ़ाता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार अलर्ट करते रहे हैं कि हवा में घुला जहरीला धुआं, धूल और बारीक प्रदूषण कण सांस के साथ शरीर के अंदर पहुंचकर फेफड़ों से लेकर दिल और ब्रेन तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं।



बुधवार (4 नवंबर) को दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में प्रदूषण का खतरनाक स्तर देखा गया। ज्यादातर जगहों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 350-400 के बीच दर्ज किया गया। इस स्तर के एक्यूआई को गंभीर और खतरनाक माना जाता है।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सुबह आठ बजे आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई 377, नोएडा में 314, ग्रेटर नोएडा में 266, गाजियाबाद में 236, गुरुग्राम में 324 एक्यूआई दर्ज किया गया। दिल्ली के द्वारका-मुंडका और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में एक्यूआई 450 के करीब पहुंच गया है। नोएडा सेक्टर 62 में 426 एक्यूआई दर्ज किया गया।



वायु प्रदूषण के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर की हवा में ब्लैक कार्बन की बढ़ती मात्रा को लेकर भी अलर्ट किया जा रहा है।

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2 of 5 हवा में घुलता जहर - फोटो : Amarujala.com/AI

ब्लैक कार्बन को लेकर भी अलर्ट



अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में पराली जलाने से हवा में हानिकारक ब्लैक कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। इसका असर सेहत पर पड़ सकता है। पीयू, पीजीआई और आईआईटी दिल्ली की स्टडी में सामने आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की हवा में मौजूद ब्लैक कार्बन का 48% हिस्सा फसल अवशेष जलाने से निकलता है। पंजाब में पराली का प्रदूषण दिल्ली-एनसीआर के साथ हरियाणा, यूपी और आसपास के राज्यों को भी प्रभावित कर रहा है।

कृषि अवशेष जलने से निकलने वाले बारीक काले कण ब्लैक कार्बन कहलाते हैं। यह पीएम 2.5 का प्रमुख हिस्सा है और हवा में तैरता रहता है।

कई अध्ययनों में प्रदूषित हवा को सेहत के लिए गंभीर समस्याएं बढ़ाने वाला पाया गया है। यह वही काला धुआं जैसा पदार्थ है, जो डीजल गाड़ियों, लकड़ी या पराली जलाने से निकलता है।

3 of 5 वायु प्रदूषण - फोटो : अमर उजाला/AI

पहले जानिए एक्यूआई 400 पार होना कितना खतरनाक है?



दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच रही है। मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर हिस्सो में एक्यूआई 400 के पार रहा, बुधवार को भी कमोबेश यही स्थिति देखी गई है।

एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में मौजूद प्रदूषण के स्तर को बताता है। एक्यूआई पैमाने पर 401-500 के बीच के स्तर को गंभीर माना जाता है।

हवा में मौजूद प्रदूषक स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

वहीं, पहले से अस्थमा, सांस की बीमारी, दिल की बीमारी और फेफड़ों की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है।

ऐसी हवा के संपर्क के कारण खांसी, गले में खराश, आंखों में जलन, सांस फूलना और सीने में भारीपन जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

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4 of 5 वायु प्रदूषण के खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI

ब्लैक कार्बन से क्या दिक्कतें होती हैं?



ब्लैक कार्बन को आम भाषा में कालिख कहा जाता है। डीजल गाड़ियों के धुएं, कोयला-लकड़ी या दूसरे जैविक ईंधन के जलने से ब्लैक कार्बन निकलता है। पराली जलना इसके खतरे को काफी बढ़ा देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, ब्लैक कार्बन भी पीएम2.5 कणों का हिस्सा है। ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं।

ब्लैक कार्बन के कण बहुत छोटे होते हैं। प्रदूषित हवा में सांस लेने से ये कण फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं।

लगातार इनके संपर्क में रहने से शरीर में सूजन और सांस से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। अस्थमा के मरीजों में ये सांस लेने की दिक्कत और अस्थमा अटैक को बढ़ सकते हैं।

ब्लैक कार्बन के संपर्क से हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता देखा गया है।

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5 of 5 वायु प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क - फोटो : Adobe Stock