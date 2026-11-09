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रोज सुबह खाली पेट कितने भीगे बादाम खाने चाहिए? जानें फायदे, सही मात्रा और खाने का तरीका

Mon, 09 Nov 2026 01:11 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Mon, 09 Nov 2026 01:11 PM IST
सार

How Many Almonds to Eat Daily: इस लेख में जानें कि रोज सुबह खाली पेट भीगे बादाम खाने से सेहत को क्या फायदे मिल सकते हैं। एक दिन में कितने बादाम खाना सही है, इन्हें रातभर भिगोकर खाने का क्या महत्व है।



 

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How Many Soaked Almonds Should You Eat Daily on an Empty Stomach? Know the Health Benefits
रोज सुबह खाली पेट कितने भीगे बादाम खाने चाहिए? - फोटो : AI
How Many Almonds to Eat Daily: बादाम को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद ड्राई फ्रूट माना जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, विटामिन ई, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि कई लोग अपने दिन की शुरुआत रातभर पानी में भिगोए हुए बादाम खाकर करते हैं।


माना जाता है कि रोजाना भीगे बादाम खाने से याददाश्त बेहतर रखने, दिल की सेहत को बनाए रखने और शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद मिल सकती है। लेकिन क्या खाली पेट भीगे बादाम खाना ज्यादा फायदेमंद होता है? 

एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए और इन्हें छिलका उतारकर खाना सही है या छिलके के साथ? अगर आप भी रोज सुबह बादाम खाते हैं या इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है। आइए जानते हैं विशेषज्ञों की सलाह।

 
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How Many Soaked Almonds Should You Eat Daily on an Empty Stomach? Know the Health Benefits
रोज सुबह खाली पेट कितने भीगे बादाम खाने चाहिए? - फोटो : Adobe Stock
भीगे बादाम खाने के फायदे

1. शरीर को मिलता है पोषण

बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट होते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं।

2. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

बादाम में मौजूद अनसैचुरेटेड फैट और फाइबर संतुलित डाइट का हिस्सा होने पर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।

3. दिमाग के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी

बादाम में विटामिन ई और अन्य एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने में भूमिका निभाते हैं। हालांकि, बादाम खाने से याददाश्त तुरंत तेज होने का दावा सही नहीं है।

4. वजन नियंत्रित रखने में मददगार

बादाम में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट होते हैं। इन्हें खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस हो सकता है। हालांकि, इनमें कैलोरी भी अधिक होती है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।

5. त्वचा के लिए उपयोगी

बादाम में मौजूद विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो त्वचा की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करता है।

 
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रोज सुबह खाली पेट कितने भीगे बादाम खाने चाहिए? - फोटो : Adobe Stock
 एक दिन में कितने भीगे बादाम खाने चाहिए?
  •  शुरुआत में 5-6 बादाम से कर सकते हैं।
  •  वजन नियंत्रित कर रहे हैं तो कुल कैलोरी का ध्यान रखें।
  • बादाम को अपनी नियमित डाइट का हिस्सा बनाएं, किसी भोजन का विकल्प नहीं।

 
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रोज सुबह खाली पेट कितने भीगे बादाम खाने चाहिए? - फोटो : Adobe Stock
बादाम कितनी देर भिगोकर रखने चाहिए?

बादाम को रात में साफ पानी में भिगोकर रख सकते हैं और सुबह खा सकते हैं। इन्हें भिगोने से इनका टेक्सचर नरम हो जाता है और कुछ लोगों को इन्हें चबाना आसान लगता है।

ध्यान रखें:
  •  बादाम को साफ पानी में भिगोएं।
  •  भिगोने के बाद पानी फेंक दें।
  • खाने से पहले बादाम को धो लें।
  • गर्म मौसम में इन्हें फ्रिज में भिगोकर रखना बेहतर है।

 
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रोज सुबह खाली पेट कितने भीगे बादाम खाने चाहिए? - फोटो : Adobe Stock
बादाम छिलके के साथ खाएं या छीलकर?

बादाम के छिलके में फाइबर और पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसलिए छिलके के साथ बादाम खाना भी अच्छा विकल्प है। छिलका उतारकर खाने से बादाम के सभी पोषक तत्व खत्म नहीं होते। भिगोने के बाद छिलका उतारना जरूरी नहीं है।

 
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