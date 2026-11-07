हेल्थ टिप्स: क्या रोज ब्लैक कॉफी पीने से हेल्दी होता है दिमाग और लिवर? जानिए पूरी सच्चाई

1 of 4 ब्लैक कॉफी के नुकसान - फोटो : Amarujala.com/AI







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सुबह उठते ही क्या आपको भी चाय की तलब होती है? कुछ लोग दिन की शुरुआत दूध वाली चाय से करते हैं, तो कुछ ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुबह चाय की जगह ब्लैक कॉफी पीने के बारे में सोचा है? बिना दूध और चीनी वाली ब्लैक कॉफी सिर्फ आपको नींद से जगाने का काम नहीं करती, बल्कि इसके कुछ स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं।



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कॉफी में कैफीन और पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं। सीमित मात्रा में कॉफी पीना मानसिक सतर्कता बढ़ाने के साथ टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम कम करने और कुछ हृदय संबंधी लाभ भी दे सकता है।



आइए जानते हैं ब्लैक कॉफी को इतना फायदेमंद क्यों माना जाता है?

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2 of 4 लिवर के लिए ब्लैक कॉफी - फोटो : Freepik.com

डॉक्टर बताते हैं, कॉफी को लेकर हुए कई अध्ययनों में इससे होने वाले फायदों का जिक्र मिलता है। लिवर की सेहत को ठीक रखने के साथ इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण सेहत पर कई तरह से सकारात्मक असर डाल सकते हैं।



लिवर की सेहत के लिए टॉनिक



गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ रश्मि निरंजन कहती हैं, अध्ययनों में ब्लैक कॉफी पीने से क्रॉनिक लिवर डिजीज, लिवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस तक के जोखिमों को कम करने वाला पाया गया है। वैसे तो कॉफी लिवर की हर बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन इससे बीमारी के लक्षणों को कम करने में विशेष लाभ मिल सकता है। ब्लैक कॉफी को फैटी लिवर की समस्या में सबसे बेस्ट टॉनिक माना जा सकता है। दिन में 2-3 कप ब्लैक कॉफी बड़े कमाल कर सकती है।

3 of 4 मूड को ठीक रखने के लिए ब्लैक कॉफी - फोटो : Freepik.com

मूड और एकाग्रता बढ़ाने में मददगार ब्लैक कॉफी में मौजूद कैफीन मस्तिष्क में एडेनोसिन नामक रसायन के प्रभाव को रोकता है। एडेनोसिन की वजह से नींद और थकान महसूस होती है। इसके प्रभाव को कम करने से आप ज्यादा सतर्क और एक्टिव महसूस कर सकते हैं। कैफीन का असर डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की गतिविधियों पर भी पड़ता है, जिससे मूड बेहतर महसूस हो सकता है।

वजन घटाने वाले भी कर सकते हैं सेवन

बिना दूध और चीनी वाली ब्लैक कॉफी में कैलोरी बहुत कम होती है। इसमें मौजूद कैफीन कुछ समय के लिए मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा खर्च करने की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है। यह एक्सरसाइज के दौरान प्रदर्शन में भी मदद कर सकता है। हालांकि, सिर्फ कॉफी पीने से वजन कम नहीं होता। इसके लिए संतुलित डाइट और नियमित व्यायाम जरूरी है।

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4 of 4 ब्लैक कॉफी चाय के फायदे - फोटो : Freepik.com