सेहत की बात: जोड़ों में सूजन-दर्द कम करना है तो डाइट में करें ये बदलाव, क्या खाएं-क्या नहीं?

1 of 3 आर्थराइटिस, गठिया - फोटो : Adobe Stock







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जोड़ों के दर्द और गठिया की समस्या आज के समय में बहुत आम हो गई है, चिंता की बात ये है कि अब ये सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। लाइफस्टाइल और खान-पान में गड़बड़ी के अलावा बढ़ते वजन और कुछ प्रकार की ऑटोइम्यून बीमारियों को विशेषज्ञ इसका बड़ा कारण मान रहे हैं।



अलग-अलग तरह के गठिया और जोड़ों की समस्याओं के कारण भी अलग होते हैं। फिर भी भोजन शरीर के वजन, सूजन और कुल स्वास्थ्य पर असर डालता है, इसलिए सही डाइट लेने से लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।



विशेषज्ञों के अनुसार फल-सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, सीड्स-नट्स और मछली जैसे खाद्य पदार्थों से भरपूर डाइट जोड़ों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। वहीं अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड्स, ज्यादा चीनी और वसा वाली चीजों को स्वास्थ्य विशेषज्ञ कम से कम खाने की सलाह देते हैं।



अगर आप भी जोड़ों की दिक्कतों से परेशान हैं तो आइए जान लेते हैं कि इस समस्या से कैसे बचाव किया जा सकता है?

2 of 3 खान-पान को लेकर सावधानी - फोटो : Freepik.com

कैसी होनी चाहिए डाइट



मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार जोड़ों की सेहत को ठीक रखने के लिए फल-सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, नट्स और सीड्स जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। फैटी फिश में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिसे अध्ययनों में सूजन को कम करने और गठिया के लक्षणों में सुधार करने वाला पाया गया है।



कौन सी चीजें हो सकती हैं नुकसानदायक?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स, ज्यादा चीनी, अस्वास्थ्यकर वसा और अत्यधिक रेड मीट वाली डाइट कम से कम खानी चाहिए। ऐसी डाइट वजन और शरीर में सूजन के जोखिमों को बढ़ाने वाली हो सकती है। घुटनों पर अतिरिक्त वजन पड़ने से दर्द और चलने-फिरने की परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा उन चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए जिनसे वजन बढ़ने का खतरा हो।

3 of 3 अधिक वजन की समस्या - फोटो : Freepik.com