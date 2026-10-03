हेल्थ टिप्स: सुबह की डाइट में शामिल करें भीगे चने, पेट से लेकर मांसपेशियों तक को मिलेगा फायदा

1 of 4 भीगे चने - फोटो : Freepik.com







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रोजाना की डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना जरूरी है, जिनसे शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। इसके लिए बहुत महंगे या अलग से मिलने वाले खाद्य पदार्थों की जरूरत नहीं होती। हमारी रसोई में मौजूद कई सामान्य चीजें भी पोषण से भरपूर होती हैं। इन्हीं में से एक है चना। खासकर रातभर पानी में भिगोकर रखे गए चने सुबह खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है।



चना लंबे समय से भारतीय खान-पान का हिस्सा रहा है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने से लेकर पाचन और मांसपेशियों के स्वास्थ्य तक में भूमिका निभाते हैं। नियमित आहार में उचित मात्रा में भीगे चने शामिल करने से पेट लंबे समय तक भरा रह सकता है और अनहेल्दी स्नैकिंग से बचने में भी मदद मिल सकती है।

2 of 4 चना खाने के फायदे - फोटो : freepik.com

शरीर को मिलती है ऊर्जा



सुबह के समय भीगे चने खाना दिन की शुरुआत के लिए एक पौष्टिक विकल्प हो सकता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। साथ ही चने में पाया जाने वाला प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं के रखरखाव के लिए जरूरी है। इसलिए शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों के आहार में भी चने शामिल किए जा सकते हैं। प्रोटीन शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में भी भूमिका निभाता है।

3 of 4 पाचन के लिए फायदेमंद हैं चने - फोटो : Adobe Stock

पाचन होता है दुरुस्त



चना फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों में शामिल है। पर्याप्त फाइबर लेने से मल को नरम रखने और नियमित मल त्याग में मदद मिल सकती है। इस वजह से कब्ज जैसी समस्या से बचाव में फाइबर अहम भूमिका निभाता है। आहार में पर्याप्त फाइबर शामिल करने का संबंध बेहतर पाचन स्वास्थ्य के साथ-साथ ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के प्रबंधन से भी देखा जाता है। हालांकि अचानक बहुत ज्यादा चना खाने से कुछ लोगों को गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है।



मांसपेशियों और वजन के लिए फायदेमंद



मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन जरूरी होता है और चना इसका अच्छा वनस्पति स्रोत है। नियमित व्यायाम या जिम करने वाले लोग संतुलित आहार के हिस्से के रूप में इसे ले सकते हैं। इसके अलावा चने में फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। फाइबर और प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं। इससे बार-बार भूख लगने और जरूरत से ज्यादा खाने से बचने में मदद मिल सकती है, जो वजन को नियंत्रित रखने में उपयोगी हो सकता है।

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4 of 4 डायबिटीज में खान-पान - फोटो : Adobe stock