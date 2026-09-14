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हेल्थ मंत्र: कैल्शियम की कमी से क्या-क्या दिक्कतें होती हैं? हड्डियों की मजबूती के अलावा भी इसके कई फायदे

Tue, 15 Sep 2026 08:40 AM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Tue, 15 Sep 2026 08:40 AM IST
सार

कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के साथ मांसपेशियों और दिल की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। शरीर कैल्शियम को बेहतर तरीके से अवशोषित कर सके, इसके लिए विटामिन-डी भी जरूरी है। दूध, दही, पनीर, बादाम और हरी सब्जियां अच्छे स्रोत हैं।

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कैल्शियम की कमी के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Amarujala.com/AI

कैल्शियम का नाम आते ही सबसे पहले हड्डियों और दूध का ख्याल आता है। लेकिन शरीर में कैल्शियम का काम सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाना नहीं है। दांतों की मजबूती, मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने और दिल की धड़कन को सामान्य रखने में भी इसकी अहम भूमिका होती है। इसलिए बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों, हर उम्र में शरीर को पर्याप्त कैल्शियम मिलना जरूरी है।



अगर खानपान में लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहती है तो इसका असर धीरे-धीरे हड्डियों पर दिखना शुरू हो सकता है। शरीर में कैल्शियम बहुत कम होने पर हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति हो सकती है। इसमें मांसपेशियों में ऐंठन, हाथ-पैर सुन्न पड़ना, भ्रम जैसी दिक्कतें होती हैं और हड्डियों के टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक कमी रहने पर हड्डियां कमजोर होकर ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम बढ़ा सकती हैं।

लेकिन यहां एक और जरूरी बात है, सिर्फ कैल्शियम वाली चीजें खाना ही काफी नहीं है। शरीर इसे ठीक से इस्तेमाल और अवशोषित कर सके, इसके लिए विटामिन-डी भी जरूरी है।
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कैल्शियम और विटामिन-डी - फोटो : Amarujala.com/AI

कैल्शियम के साथ विटामिन-डी भी जरूरी


कैल्शियम हड्डियों के निर्माण और उनकी मजबूती बनाए रखने में मदद करता है। वहीं विटामिन-डी शरीर को खाने से मिले कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। यानी दोनों पोषक तत्व एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
 

  • अगर आपके आहार में कैल्शियम पर्याप्त है, लेकिन शरीर में विटामिन-डी की कमी है, तो कैल्शियम का अवशोषण प्रभावित हो सकता है। 
  • इसलिए हड्डियों को मजबूत रखने के लिए खानपान में कैल्शियम के साथ विटामिन-डी की पर्याप्त मात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए।
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बादाम खाने के फायदे - फोटो : Freepik
बादाम से भी मिलता है कैल्शियम

कैल्शियम के लिए सिर्फ दूध पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। बादाम भी इसका अच्छा स्रोत है। करीब 28 ग्राम बादाम से रोज की कैल्शियम जरूरत का लगभग 6 प्रतिशत मिल सकता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और स्वस्थ वसा भी होती है। बादाम को नाश्ते में या दूध के साथ लिया जा सकता है। हालांकि, इसे सीमित मात्रा में खाना बेहतर है क्योंकि इसमें कैलोरी भी काफी होती है।
 
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कैल्शियम वाली चीजों को बनाएं डाइट का हिस्सा - फोटो : freepik.com

दूध, दही और पनीर को डाइट में रखें
 

  • दूध और उससे बने खाद्य पदार्थ कैल्शियम के सबसे आसान स्रोतों में शामिल हैं। दूध, दही और पनीर को अपनी रोज की डाइट में शामिल करके कैल्शियम की जरूरत पूरी करने में मदद मिल सकती है। बच्चों की बढ़ती उम्र में कैल्शियम खास तौर पर जरूरी होता है, जबकि उम्र बढ़ने के साथ भी हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए इसका पर्याप्त सेवन जरूरी रहता है। 


हरी सब्जियां और कुछ फल भी मददगार
 

  • अगर आप कैल्शियम के लिए सिर्फ डेयरी उत्पादों पर निर्भर नहीं रहना चाहते तो हरी पत्तेदार सब्जियों को भी प्लेट में जगह दें। पालक, गोभी और कोलार्ड जैसी सब्जियों में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा अंजीर और संतरे जैसे कुछ खाद्य पदार्थ भी डाइट में शामिल किए जा सकते हैं। अलग-अलग तरह के पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और संतुलित आहार बनाए रखने में मदद मिलती है





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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

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