हेल्थ मंत्र: कैल्शियम की कमी से क्या-क्या दिक्कतें होती हैं? हड्डियों की मजबूती के अलावा भी इसके कई फायदे

1 of 4 कैल्शियम की कमी के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Amarujala.com/AI







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कैल्शियम का नाम आते ही सबसे पहले हड्डियों और दूध का ख्याल आता है। लेकिन शरीर में कैल्शियम का काम सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाना नहीं है। दांतों की मजबूती, मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने और दिल की धड़कन को सामान्य रखने में भी इसकी अहम भूमिका होती है। इसलिए बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों, हर उम्र में शरीर को पर्याप्त कैल्शियम मिलना जरूरी है।



अगर खानपान में लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहती है तो इसका असर धीरे-धीरे हड्डियों पर दिखना शुरू हो सकता है। शरीर में कैल्शियम बहुत कम होने पर हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति हो सकती है। इसमें मांसपेशियों में ऐंठन, हाथ-पैर सुन्न पड़ना, भ्रम जैसी दिक्कतें होती हैं और हड्डियों के टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक कमी रहने पर हड्डियां कमजोर होकर ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम बढ़ा सकती हैं।



लेकिन यहां एक और जरूरी बात है, सिर्फ कैल्शियम वाली चीजें खाना ही काफी नहीं है। शरीर इसे ठीक से इस्तेमाल और अवशोषित कर सके, इसके लिए विटामिन-डी भी जरूरी है।

2 of 4 कैल्शियम और विटामिन-डी - फोटो : Amarujala.com/AI

कैल्शियम के साथ विटामिन-डी भी जरूरी





कैल्शियम हड्डियों के निर्माण और उनकी मजबूती बनाए रखने में मदद करता है। वहीं विटामिन-डी शरीर को खाने से मिले कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। यानी दोनों पोषक तत्व एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

अगर आपके आहार में कैल्शियम पर्याप्त है, लेकिन शरीर में विटामिन-डी की कमी है, तो कैल्शियम का अवशोषण प्रभावित हो सकता है।

इसलिए हड्डियों को मजबूत रखने के लिए खानपान में कैल्शियम के साथ विटामिन-डी की पर्याप्त मात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए।

3 of 4 बादाम खाने के फायदे - फोटो : Freepik

बादाम से भी मिलता है कैल्शियम



कैल्शियम के लिए सिर्फ दूध पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। बादाम भी इसका अच्छा स्रोत है। करीब 28 ग्राम बादाम से रोज की कैल्शियम जरूरत का लगभग 6 प्रतिशत मिल सकता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और स्वस्थ वसा भी होती है। बादाम को नाश्ते में या दूध के साथ लिया जा सकता है। हालांकि, इसे सीमित मात्रा में खाना बेहतर है क्योंकि इसमें कैलोरी भी काफी होती है।



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4 of 4 कैल्शियम वाली चीजों को बनाएं डाइट का हिस्सा - फोटो : freepik.com