जानना जरूरी: क्या फैटी लिवर वाले व्यक्ति को डायबिटीज हो सकती है? यहां जानें इस बारे में

1 of 5 क्या फैटी लिवर वाले व्यक्ति को डायबिटीज हो सकती है? - फोटो : AI







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Fatty Liver and Diabetes Connection: फैटी लिवर और डायबिटीज आज के समय में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल हैं। खास बात यह है कि इन दोनों के बीच सीधा संबंध देखा गया है। शरीर में एक समस्या होने पर दूसरी का खतरा भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि अगर किसी व्यक्ति को फैटी लिवर है या ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसे अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है।



खराब लाइफस्टाइल, खान-पान की आदतें और बढ़ता वजन इस परेशानी को और गंभीर बना सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फैटी लिवर और डायबिटीज के बीच आखिर कितना गहरा कनेक्शन है और एक बीमारी दूसरी के खतरे को किस तरह बढ़ाती है। इस खबर में जानिए दोनों के बीच का संबंध, किन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और किन लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।

फैटी लिवर और डायबिटीज आज के समय में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल हैं। खास बात यह है कि इन दोनों के बीच सीधा संबंध देखा गया है। शरीर में एक समस्या होने पर दूसरी का खतरा भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि अगर किसी व्यक्ति को फैटी लिवर है या ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसे अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है।

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फैटी लिवर और डायबिटीज का क्या संबंध है?



लिवर शरीर में शुगर और फैट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने लगता है, तो कुछ लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस विकसित हो सकता है। इसका मतलब है कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करतीं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने पर ब्लड शुगर को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है और भविष्य में टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम बढ़ सकता है।





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डायबिटीज से फैटी लिवर का खतरा क्यों बढ़ सकता है?



टाइप-2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस आम समस्या है। इसके साथ शरीर में फैट के मेटाबॉलिज्म में बदलाव हो सकता है, जिससे लिवर में फैट जमा होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए दोनों स्थितियां कई मामलों में एक-दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। हालांकि, हर फैटी लिवर मरीज को डायबिटीज होगी या हर डायबिटीज मरीज को फैटी लिवर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है।





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किन लोगों में ज्यादा जोखिम? अधिक वजन या मोटापे वाले लोग

पेट के आसपास ज्यादा चर्बी वाले लोग

शारीरिक गतिविधि कम करने वाले लोग

जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है

परिवार में टाइप-2 डायबिटीज का इतिहास रखने वाले लोग



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