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हेल्थ टिप: तेज बुखार में क्या करें? जानिए घरेलू देखभाल का सही तरीका

Tue, 15 Sep 2026 01:07 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 15 Sep 2026 01:07 PM IST
सार

How to Reduce Fever:  अगर आपके घर में किसी को तेज बुखार है तो कुछ घरेलू उपाय आजमाकर आप इससे राहत पा सकते हैं। आइए आपको यहां इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं। 

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तेज बुखार में क्या करें? - फोटो : AI
How to Reduce Fever: तेज बुखार आना किसी के लिए भी चिंता की वजह बन सकता है। खासकर जब बुखार अचानक बढ़ जाए तो लोग तुरंत राहत पाने के लिए कई तरह के घरेलू उपाय करने लगते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय यह समझना जरूरी है कि बुखार के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। अगर आपको सही बातों की जानकारी होगी तो आप सही से अपने परिजन का ध्यान रख सकेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए आपको इस चीज की जानकारी देते हैं। 

 
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तेज बुखार में क्या करें? - फोटो : AI

तेज बुखार में क्या करें?
 
  •  व्यक्ति को आराम करने दें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाते रहें। बुखार में शरीर से पानी की कमी हो सकती है।
  •  हल्के और आरामदायक कपड़े पहनाएं। बहुत ज्यादा कपड़े या कंबल लपेटने से शरीर की गर्मी बढ़ सकती है।
  •  कमरे का तापमान आरामदायक रखें और पर्याप्त वेंटिलेशन रखें।
  • अगर व्यक्ति को असहज महसूस हो रहा है तो सामान्य या गुनगुने पानी से शरीर को हल्का स्पंज किया जा सकता है। बहुत ठंडे पानी या बर्फ का इस्तेमाल न करें।
  •  खाने का मन हो तो हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन दें। जबरदस्ती खाना खिलाने की जरूरत नहीं है।
  •  बुखार की दवा लेने से पहले उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और पहले से चल रही दवाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। किसी दवा का इस्तेमाल भी लेबल या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें।
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तेज बुखार में क्या करें? - फोटो : AI

क्या ठंडे पानी की पट्टी कर सकते हैं?

हां, तेज बुखार में पट्टी कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से-
  •  साफ कपड़े को सामान्य या हल्के गुनगुने पानी में भिगोकर माथे पर रख सकते हैं।
  • कपड़ा बहुत ठंडे या बर्फ वाले पानी में न भिगोएं। इससे कंपकंपी हो सकती है और व्यक्ति को ज्यादा असहजता हो सकती है।
  •  पट्टी को गर्म होने पर दोबारा गीला कर सकते हैं।
  • अगर मरीज को ठंड लग रही है या कंपकंपी हो रही है, तो ठंडी पट्टी न करें।
  • पट्टी बुखार का कारण ठीक नहीं करती, सिर्फ आराम देने में मदद कर सकती है।

 
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तेज बुखार में क्या करें? - फोटो : AI
कब डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें?

 अगर बुखार बहुत ज्यादा है, लगातार बढ़ रहा है या कई दिनों तक बना रहता है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, भ्रम या बेहोशी, गर्दन में अकड़न, लगातार उल्टी, गंभीर कमजोरी या शरीर में पानी की कमी जैसे लक्षण हों तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं या कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में बुखार को लेकर डॉक्टर से जल्दी सलाह लेना बेहतर है।

 
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तेज बुखार में क्या करें? - फोटो : AI
  किन चीजों से बचें?

 बुखार में शराब, बहुत ज्यादा कैफीन और शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म रखने से बचें। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक शुरू न करें, क्योंकि हर बुखार बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से नहीं होता।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
 
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