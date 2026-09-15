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एक्सपर्ट की राय: नींद, खाना या एक्सरसाइज....मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए आखिर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?

Tue, 15 Sep 2026 12:09 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 15 Sep 2026 12:09 PM IST
सार

How to Improve Metabolic Health: हर किसी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि मेटाबॉलिक हेल्थ को सुधारने के लिए नींद, खाना या एक्सराइज में से क्या सबसे ज्यादा अहम है। 

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How to Improve Metabolic Health what is the important things for best metabolic health
मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? - फोटो : AI
How to Improve Metabolic Health: आजकल मेटाबॉलिक हेल्थ को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। वजन बढ़ना, लगातार थकान, ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव और लाइफस्टाइल से जुड़ी दूसरी परेशानियां लोगों को अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर कर रही हैं। ऐसे में जब मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर करने की बात आती है, तो एक सवाल अक्सर सामने आता है—नींद, खाना या एक्सरसाइज, आखिर इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?


 क्या सिर्फ डाइट में बदलाव करके मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है या फिर एक्सरसाइज और अच्छी नींद भी उतनी ही जरूरी है? इस सवाल का जवाब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी रोजाना की आदतें लंबे समय में सेहत पर बड़ा असर डाल सकती हैं। तो मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर रखने के लिए इन तीनों में किसे कितनी प्राथमिकता देनी चाहिए? जानिए।

 
How to Improve Metabolic Health what is the important things for best metabolic health
मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? - फोटो : adobe stock
मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए नींद क्यों जरूरी है?

 पर्याप्त और अच्छी क्वालिटी की नींद शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है। लगातार कम नींद लेने से भूख और तनाव से जुड़े हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं और कुछ लोगों में वजन बढ़ने तथा इंसुलिन रेजिस्टेंस का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ ज्यादा घंटे सोना ही नहीं, बल्कि नियमित और पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है।
 
How to Improve Metabolic Health what is the important things for best metabolic health
मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? - फोटो : Freepik.com

 खान-पान का क्या रोल है?

 मेटाबॉलिक हेल्थ में डाइट की बड़ी भूमिका होती है। रोजाना के खाने में सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें, प्रोटीन और पर्याप्त फाइबर शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। वहीं, ज्यादा चीनी, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और अत्यधिक कैलोरी वाले भोजन का नियमित सेवन वजन और ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।

 
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मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? - फोटो : Freepik.com
  एक्सरसाइज कितनी जरूरी है?

 नियमित शारीरिक गतिविधि शरीर को एक्टिव रखने के साथ मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है। तेज चलना, साइकिलिंग, तैराकी जैसी एरोबिक एक्टिविटी के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उपयोगी हो सकती है। अगर लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो दिनभर में बीच-बीच में उठकर चलना भी अच्छी आदत है।

 
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मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? - फोटो : AI
तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या?

 मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए नींद, डाइट और एक्सरसाइज को एक-दूसरे का विकल्प नहीं माना जा सकता। संतुलित खान-पान, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद—तीनों मिलकर बेहतर मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज, मोटापा, हाई BP या दूसरी स्वास्थ्य समस्या है, तो अपनी दिनचर्या में बड़े बदलाव करने से पहले डॉक्टर या योग्य हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह लेना बेहतर है। 

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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