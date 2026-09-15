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Healthy Foods That Are Rich in Iodine: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। इन्हीं में आयोडीन भी एक जरूरी पोषक तत्व है, जो थायरॉयड हार्मोन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



शरीर में आयोडीन की कमी होने पर थायरॉयड से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और कुछ लोगों में थकान, कमजोरी या गर्दन के आसपास सूजन जैसी दिक्कतें भी दिखाई दे सकती हैं। यही वजह है कि रोजाना की डाइट में आयोडीन के पर्याप्त स्रोत शामिल करना जरूरी माना जाता है।



आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए सिर्फ सप्लीमेंट पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह से खान-पान पर भी ध्यान दिया जा सकता है। आयोडीन युक्त नमक इसका सबसे आसान स्रोत है, जबकि कुछ अन्य खाद्य पदार्थों में भी यह मिनरल पाया जाता है। आइए जानते हैं ऐसी 4 चीजों के बारे में, जिन्हें संतुलित मात्रा में डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है।

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आयोडीन की कमी में कौन सी चीजें खाएं?



1. आयोडीन युक्त नमक



आयोडीन की कमी को रोकने के लिए आयोडीन युक्त नमक सबसे आसान और सामान्य स्रोतों में से एक है। रोजाना इस्तेमाल होने वाले नमक के लिए आयोडाइज्ड नमक को प्राथमिकता दी जा सकती है। हालांकि, नमक की कुल मात्रा सीमित रखना भी जरूरी है।





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2. समुद्री मछली



कुछ समुद्री मछलियों में आयोडीन अच्छी मात्रा में पाया जा सकता है। मछली खाने वाले लोग इसे संतुलित डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। आयोडीन की मात्रा मछली के प्रकार और उसकी उत्पत्ति के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।





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3. दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स



दूध और कुछ डेयरी उत्पाद भी आयोडीन के स्रोत हो सकते हैं। अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो इसे अपनी नियमित संतुलित डाइट में शामिल किया जा सकता है।





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