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हेल्दी ड्रिंक: सुबह उठते ही पी लें ये ड्रिंक, वजन कंट्रोल से लेकर पेट तक को मिलेंगे कई फायदे!

Fri, 11 Sep 2026 02:04 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 11 Sep 2026 02:04 PM IST
सार

Healthy Drinks: अगर आप अपने शरीर को तंदरूस्त रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में एक खास ड्रिंक को अवश्य शामिल करें। कई डाइटिशियन भी इसके सेवन की सलाह देते हैं।

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benefits of drinking lemon water with chia seeds everyday in hindi
नींबू-चिया ड्रिंक के फायदे - फोटो : AI
Healthy Drinks आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल और वजन को कंट्रोल में रखने के लिए लोग अपनी डाइट में कई तरह के नेचुरल ड्रिंक्स को शामिल कर रहे हैं।  तो अगर आप अपने दिन की शुरुआत किसी हेल्दी ड्रिंक के साथ करना चाहते हैं, तो नींबू और चिया सीड्स से तैयार ड्रिंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 


नींबू और चिया सीड्स का कॉम्बिनेशन भी इसी वजह से काफी चर्चा में रहता है। इसे तैयार करना आसान है और इसे सुबह के समय अपनी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं नींबू-चिया ड्रिंक से जुड़े संभावित फायदे और इसे पीने का सही तरीका।

 
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नींबू-चिया ड्रिंक के फायदे - फोटो : AI
नींबू-चिया ड्रिंक क्यों है खास?

नींबू और चिया सीड्स दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। चिया सीड्स में फाइबर और प्लांट-बेस्ड ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। वहीं नींबू में विटामिन C मौजूद होता है। दोनों को पानी के साथ लेने से एक आसान और कम कैलोरी वाला पेय तैयार किया जा सकता है।

 
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नींबू-चिया ड्रिंक के फायदे - फोटो : AI
वजन कंट्रोल में मिल सकती है मदद

चिया सीड्स में मौजूद फाइबर पानी को सोखकर फूलता है और पेट को कुछ समय तक भरा हुआ महसूस करा सकता है। इससे बार-बार स्नैकिंग या ज्यादा खाने की इच्छा को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। लेकिन वजन मैनेजमेंट के लिए पूरे दिन की कैलोरी, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।

 
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नींबू-चिया ड्रिंक के फायदे - फोटो : AI
पाचन के लिए फायदेमंद

चिया सीड्स में मौजूद डाइटरी फाइबर आंतों की सामान्य गतिविधि और पाचन को सपोर्ट कर सकता है। पर्याप्त पानी के साथ फाइबर का सेवन कब्ज से बचाव में भी मदद कर सकता है। हालांकि, अचानक बहुत ज्यादा चिया सीड्स खाने से कुछ लोगों को गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है।

 
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नींबू-चिया ड्रिंक के फायदे - फोटो : AI
शरीर को मिलते हैं जरूरी पोषक तत्व

चिया सीड्स में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नींबू विटामिन C उपलब्ध कराता है। इसलिए बिना अतिरिक्त चीनी के तैयार किया गया नींबू-चिया ड्रिंक हेल्दी डाइट का हिस्सा बन सकता है।

 
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