उम्र और हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? यहां देखें 150 से 180 CM तक का पूरा वेट चार्ट

1 of 5 हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए? - फोटो : AI







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Ideal Weight Chart According To Age And Height: उम्र और लंबाई के हिसाब से सही वजन कितना होना चाहिए, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है। खासकर बढ़ती उम्र में शरीर में होने वाले बदलावों के कारण वजन का बढ़ना या घटना सामान्य हो सकता है। हालांकि, सिर्फ उम्र देखकर किसी व्यक्ति का आदर्श वजन तय नहीं किया जा सकता।



बच्चों और किशोरों के लिए वजन का आकलन उनकी उम्र और लंबाई के अनुसार ग्रोथ चार्ट से किया जाता है, जबकि वयस्कों में BMI और कमर की परिधि जैसे संकेतकों को भी देखा जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि अलग-अलग उम्र और लंबाई के लोगों के लिए वजन को लेकर सामान्य तौर पर क्या मानक माने जाते हैं और कब बढ़ता या घटता वजन चिंता का कारण हो सकता है।

उम्र और लंबाई के हिसाब से सही वजन कितना होना चाहिए, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है। खासकर बढ़ती उम्र में शरीर में होने वाले बदलावों के कारण वजन का बढ़ना या घटना सामान्य हो सकता है। हालांकि, सिर्फ उम्र देखकर किसी व्यक्ति का आदर्श वजन तय नहीं किया जा सकता।

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उम्र और लंबाई के हिसाब से वजन क्यों जरूरी है?



स्वस्थ वजन व्यक्ति की ओवरऑल हेल्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत कम वजन होने पर कमजोरी और पोषण की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि अधिक वजन से कई स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं। हालांकि, 'आदर्श वजन' का एक ही फिक्स नंबर सभी लोगों के लिए लागू नहीं होता। समान लंबाई और उम्र के दो लोगों का स्वस्थ वजन अलग-अलग हो सकता है।





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लंबाई के अनुसार सामान्य वजन



वयस्कों में एक शुरुआती अंदाजा लगाने के लिए BMI का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य BMI रेंज आमतौर पर 18.5 से 24.9 मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर: 150 cm: लगभग 42–56 kg

155 cm: लगभग 44–60 kg

160 cm: लगभग 47–64 kg

165 cm: लगभग 50–68 kg

170 cm: लगभग 53–72 kg

175 cm: लगभग 57–76 kg

180 cm: लगभग 60–81 kg

ये केवल सामान्य अनुमान हैं। मांसपेशियों की मात्रा, शरीर की संरचना और अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण वास्तविक स्वस्थ वजन इससे अलग हो सकता है।



वयस्कों में एक शुरुआती अंदाजा लगाने के लिए BMI का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य BMI रेंज आमतौर पर 18.5 से 24.9 मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर:ये केवल सामान्य अनुमान हैं। मांसपेशियों की मात्रा, शरीर की संरचना और अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण वास्तविक स्वस्थ वजन इससे अलग हो सकता है।

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बच्चों में वजन कैसे देखा जाता है?



बच्चों और किशोरों में सिर्फ उम्र के आधार पर यह कहना सही नहीं है कि उनका वजन कितना होना चाहिए। इस उम्र में उम्र, लंबाई और लिंग के अनुसार ग्रोथ चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बच्चे का वजन कम या ज्यादा लगने पर डॉक्टर या बाल रोग विशेषज्ञ से मूल्यांकन कराना बेहतर रहता है।





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