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उम्र और हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? यहां देखें 150 से 180 CM तक का पूरा वेट चार्ट

Fri, 11 Sep 2026 01:22 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 11 Sep 2026 01:22 PM IST
सार

Ideal Weight Chart According To Age And Height: ये जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है कि आखिर उम्र और हाइट के हिसाब से उनका वजन कितना होना चाहिए। यहां इस लेख में हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे।

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हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए? - फोटो : AI
Ideal Weight Chart According To Age And Height: उम्र और लंबाई के हिसाब से सही वजन कितना होना चाहिए, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है। खासकर बढ़ती उम्र में शरीर में होने वाले बदलावों के कारण वजन का बढ़ना या घटना सामान्य हो सकता है। हालांकि, सिर्फ उम्र देखकर किसी व्यक्ति का आदर्श वजन तय नहीं किया जा सकता।


बच्चों और किशोरों के लिए वजन का आकलन उनकी उम्र और लंबाई के अनुसार ग्रोथ चार्ट से किया जाता है, जबकि वयस्कों में BMI और कमर की परिधि जैसे संकेतकों को भी देखा जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि अलग-अलग उम्र और लंबाई के लोगों के लिए वजन को लेकर सामान्य तौर पर क्या मानक माने जाते हैं और कब बढ़ता या घटता वजन चिंता का कारण हो सकता है।
 
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हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए? - फोटो : AI
उम्र और लंबाई के हिसाब से वजन क्यों जरूरी है?

स्वस्थ वजन व्यक्ति की ओवरऑल हेल्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत कम वजन होने पर कमजोरी और पोषण की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि अधिक वजन से कई स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं। हालांकि, 'आदर्श वजन' का एक ही फिक्स नंबर सभी लोगों के लिए लागू नहीं होता। समान लंबाई और उम्र के दो लोगों का स्वस्थ वजन अलग-अलग हो सकता है।

 
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हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए? - फोटो : AI
लंबाई के अनुसार सामान्य वजन

वयस्कों में एक शुरुआती अंदाजा लगाने के लिए BMI का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य BMI रेंज आमतौर पर 18.5 से 24.9 मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर:
  • 150 cm: लगभग 42–56 kg
  • 155 cm: लगभग 44–60 kg
  • 160 cm: लगभग 47–64 kg
  • 165 cm: लगभग 50–68 kg
  • 170 cm: लगभग 53–72 kg
  • 175 cm: लगभग 57–76 kg
  • 180 cm: लगभग 60–81 kg

ये केवल सामान्य अनुमान हैं। मांसपेशियों की मात्रा, शरीर की संरचना और अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण वास्तविक स्वस्थ वजन इससे अलग हो सकता है।

 
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हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए? - फोटो : AI
बच्चों में वजन कैसे देखा जाता है?

बच्चों और किशोरों में सिर्फ उम्र के आधार पर यह कहना सही नहीं है कि उनका वजन कितना होना चाहिए। इस उम्र में उम्र, लंबाई और लिंग के अनुसार ग्रोथ चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बच्चे का वजन कम या ज्यादा लगने पर डॉक्टर या बाल रोग विशेषज्ञ से मूल्यांकन कराना बेहतर रहता है।

 
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हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए? - फोटो : AI
उम्र बढ़ने पर क्या वजन बदलना सामान्य है?

उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म, मांसपेशियों और शरीर में फैट के वितरण में बदलाव हो सकते हैं। इसलिए 20 साल की उम्र का वजन और 50–60 साल की उम्र में स्वस्थ वजन एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अगर वजन अचानक तेजी से बढ़ या घट रहा है, बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन में बदलाव हो रहा है, या इसके साथ लगातार थकान, भूख में बदलाव अथवा अन्य लक्षण हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित है।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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