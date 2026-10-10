स्टारलिंक लाइसेंस विवाद: भारत पर बयानों से विवाद में आए एलन मस्क कौन हैं?

मस्क की जीवनशैली को लेकर भी लोगों में काफी दिलचस्पी रहती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एलन मस्क ने कई लग्जरी प्रॉपर्टीज बेची हैं। उनके पास विभिन्न लोकेशंस पर प्रॉपर्टी रही हैं।



उनके पास दुनिया भर में कई संपत्तियां हैं, जिनमें आज के समय के हिसाब से लग्ज़री घर, प्राइवेट एस्टेट और हाई-एंड रियल एस्टेट शामिल हैं। मस्क ने कई बार बताया कि वे बहुत कम पारंपरिक घरों में रहते हैं, लेकिन उनके पास फिर भी स्पेस, टेक्नोलॉजी और आराम से भरी जगहें हैं।



हालांकि मस्क बता चुके हैं कि उनके पास कोई स्थायी घर नहीं है। वे अक्सर दोस्तों के घर या अपने ऑफिस में ही रात गुजार लेते हैं। 2022 में उन्होंने बताया था कि वे ज्यादातर समय SpaceX मुख्यालय के पास एक छोटे से 50,000 डॉलर के घर में रहते हैं। इसके अलावा, कई बार वे Tesla या SpaceX के ऑफिस में ही सो जाते हैं।



गाड़ियों का कलेक्शन



उनके पास लगभग 78 मिलियन डाॅलर की कीमत का Gulfstream G700 प्राइवेट जेट है, जो पांच लिविंग एरिया और शानदार इंटीरियर्स के साथ है। वहीं Gulfstream G650ER लंबी दूरी के लिए महंगा जेट है जो उनके फ्लाइट बेड़े का हिस्सा है।



मस्क के पास कई खास कारें हैं जिनमें टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें प्रमुख हैं। इसके अलावा उनके कलेक्शन में McLaren F1 और पोर्श, रोलेक्स जैसी प्रीमियम कारें भी शामिल रही हैं। हर एक का मूल्य करोड़ों डॉलर में है।