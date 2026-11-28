how to make lipstick last longer: महिलाओं के मेकअप में लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो पूरे लुक को खूबसूरत और आकर्षक बना सकता है। चाहे ऑफिस जाना हो, पार्टी में शामिल होना हो या किसी खास फंक्शन में जाना हो, सही शेड की लिपस्टिक चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। लेकिन कई बार सबसे बड़ी परेशानी तब होती है, जब लिपस्टिक लगाने के कुछ ही समय बाद उसका रंग हल्का पड़ने लगता है। खाना खाने, चाय-कॉफी पीने या बार-बार होंठों को छूने की वजह से लिपस्टिक जल्दी हट जाती है।
ऐसे में महिलाओं को बार-बार लिपस्टिक लगानी पड़ती है, जिससे मेकअप को बार-बार ठीक करना पड़ता है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहे और होंठों का रंग फीका न पड़े, तो कुछ आसान मेकअप टिप्स आपके काम आ सकती हैं।
दरअसल, लिपस्टिक की लंबी टिकाऊ क्षमता सिर्फ उसकी क्वालिटी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि होंठों की तैयारी और उसे लगाने के सही तरीके पर भी निर्भर करती है। आइए जानते हैं 7 ऐसे आसान टिप्स, जिनकी मदद से आप अपनी लिपस्टिक को लंबे समय तक बरकरार रख सकती हैं।
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इन टिप्स से लंबे समय तक लगी रहेगी लिपस्टिक
- फोटो : Ai
लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को करें एक्सफोलिएट
अगर आपके होंठों पर डेड स्किन जमा है, तो लिपस्टिक सही तरीके से नहीं लगती और जल्दी खराब दिखाई दे सकती है। इसलिए लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को हल्के गीले मुलायम कपड़े से साफ करें। बहुत जोर से रगड़ने से बचें।
लिप बाम से करें होंठों को मॉइस्चराइज
सूखे और फटे होंठों पर लिपस्टिक लगाने से लुक अच्छा नहीं आता। इसलिए मेकअप शुरू करने से पहले लिप बाम लगाएं। कुछ मिनट बाद अतिरिक्त बाम को टिश्यू से हल्के हाथों से हटा दें, ताकि लिपस्टिक आसानी से लग सके।
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इन टिप्स से लंबे समय तक लगी रहेगी लिपस्टिक
- फोटो : Ai
लिप लाइनर का करें इस्तेमाल
लिपस्टिक को फैलने से बचाने और होंठों को खूबसूरत शेप देने के लिए लिप लाइनर का इस्तेमाल करें। अपने लिपस्टिक शेड से मिलता-जुलता लाइनर चुनें और होंठों के किनारों के साथ हल्की आउटलाइन बनाएं। चाहें तो पूरे होंठों पर भी हल्की लेयर लगा सकती हैं।
एक मोटी लेयर की जगह दो पतली लेयर लगाएं
एक बार में बहुत ज्यादा लिपस्टिक लगाने से वह जल्दी फैल सकती है। बेहतर होगा कि पहले पतली लेयर लगाएं और फिर टिश्यू से हल्का ब्लॉट करें। इसके बाद दूसरी पतली लेयर लगाएं। इससे रंग ज्यादा समान और खूबसूरत दिखाई दे सकता है।
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लिपस्टिक लगाने के बाद टिश्यू से करें ब्लॉट
लिपस्टिक लगाने के बाद एक साफ टिश्यू को होंठों के बीच हल्के से दबाएं। इससे अतिरिक्त प्रोडक्ट निकल जाता है। इसके बाद जरूरत के अनुसार एक और पतली लेयर लगा सकती हैं।
लॉन्ग लास्टिंग या ट्रांसफर रेसिस्टेंट लिपस्टिक चुनें
अगर आप चाहती हैं कि लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहे, तो लॉन्ग-वियर या ट्रांसफर-रेसिस्टेंट फॉर्मूला चुनें। मैट लिपस्टिक अक्सर क्रीमी फॉर्मूले की तुलना में ज्यादा देर तक टिक सकती है, हालांकि यह ब्रांड और फॉर्मूले पर निर्भर करता है।
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बार-बार होंठों को छूने से बचें
लिपस्टिक जल्दी हटने की एक वजह बार-बार होंठों को छूना, चाटना या रगड़ना भी हो सकता है। इसलिए ऐसी आदतों से बचें। खाना खाने या ड्रिंक लेने के बाद जरूरत पड़ने पर लिपस्टिक को हल्का टचअप दें।