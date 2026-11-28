how to make lipstick last longer: महिलाओं के मेकअप में लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो पूरे लुक को खूबसूरत और आकर्षक बना सकता है। चाहे ऑफिस जाना हो, पार्टी में शामिल होना हो या किसी खास फंक्शन में जाना हो, सही शेड की लिपस्टिक चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। लेकिन कई बार सबसे बड़ी परेशानी तब होती है, जब लिपस्टिक लगाने के कुछ ही समय बाद उसका रंग हल्का पड़ने लगता है। खाना खाने, चाय-कॉफी पीने या बार-बार होंठों को छूने की वजह से लिपस्टिक जल्दी हट जाती है।





ऐसे में महिलाओं को बार-बार लिपस्टिक लगानी पड़ती है, जिससे मेकअप को बार-बार ठीक करना पड़ता है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहे और होंठों का रंग फीका न पड़े, तो कुछ आसान मेकअप टिप्स आपके काम आ सकती हैं।



दरअसल, लिपस्टिक की लंबी टिकाऊ क्षमता सिर्फ उसकी क्वालिटी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि होंठों की तैयारी और उसे लगाने के सही तरीके पर भी निर्भर करती है। आइए जानते हैं 7 ऐसे आसान टिप्स, जिनकी मदद से आप अपनी लिपस्टिक को लंबे समय तक बरकरार रख सकती हैं।