Best Time for Morning walk In Winter: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सुबह की ठंडी हवा और गिरता तापमान लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करने लगता है। खासकर सुबह जल्दी उठकर टहलने वाले लोगों के मन में अक्सर सवाल आता है कि क्या कड़ाके की ठंड में मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए सही है? कुछ लोगों का मानना है कि सुबह की सैर शरीर को फिट रखती है, जबकि कुछ लोग ठंड के कारण सुबह बाहर निकलने से बचते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सर्दियों में सुबह की सैर करना फायदेमंद है या इससे सेहत को नुकसान भी हो सकता है।
दरअसल, ठंड के मौसम में टहलना सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही समय, उचित कपड़े और कुछ जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा ठंड, घना कोहरा और प्रदूषण होने पर सुबह की सैर परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं, धूप निकलने के बाद या मौसम अनुकूल होने पर टहलना बेहतर विकल्प हो सकता है।
अगर आप भी सर्दियों में रोजाना मॉर्निंग वॉक करते हैं या इसकी शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो जानिए ठंड में सुबह की सैर के फायदे, नुकसान और इससे जुड़ी जरूरी बातें।
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माॅर्निंग वाॅक के फायदे और सावधानी
- फोटो : Ai
क्या सर्दियों में सुबह की सैर करना सही है?
हां, सामान्य तौर पर स्वस्थ लोगों के लिए सर्दियों में टहलना फायदेमंद हो सकता है। नियमित पैदल चलने से शारीरिक सक्रियता बनी रहती है और हृदय स्वास्थ्य, मांसपेशियों तथा मानसिक सेहत को लाभ मिल सकता है। हालांकि, बहुत ज्यादा ठंड में सुबह जल्दी बाहर निकलने के बजाय मौसम थोड़ा सामान्य होने का इंतजार करना बेहतर है।
सुबह की सैर करने से मिलते हैं ये फायदे
नियमित वॉक करने से शरीर सक्रिय रहता है। इससे वजन नियंत्रित रखने, ब्लड शुगर मैनेज करने और हृदय स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा टहलने से तनाव कम करने और मूड बेहतर बनाने में भी सहायता मिलती है।
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माॅर्निंग वाॅक के फायदे और सावधानी
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ज्यादा ठंड में मॉर्निंग वॉक से हो सकती है परेशानी
कड़ाके की ठंड में शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। खासकर हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से परेशान लोगों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अचानक तेज चलना या बिना वार्मअप किए एक्सरसाइज करना भी परेशानी पैदा कर सकता है।
कोहरे और प्रदूषण में सुबह टहलना कितना सही?
सर्दियों में कई शहरों में सुबह के समय घना कोहरा और वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में बाहर टहलने से प्रदूषित हवा सांस के जरिए शरीर में जा सकती है। इसलिए बाहर निकलने से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) जरूर चेक करें। अगर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो घर के अंदर वॉक या हल्की एक्सरसाइज करना बेहतर है।
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माॅर्निंग वाॅक के फायदे और सावधानी
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सर्दियों में मॉर्निंग वॉक का सही समय क्या है?
सर्दियों में बहुत सुबह, जब तापमान सबसे कम होता है, टहलने से बचना बेहतर हो सकता है। धूप निकलने के बाद या सुबह का तापमान थोड़ा बढ़ने पर वॉक करना एक अच्छा विकल्प है। हालांकि, सही समय आपके शहर के मौसम और प्रदूषण की स्थिति पर निर्भर करता है।
मॉर्निंग वॉक करते समय इन बातों का रखें ध्यान
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शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े पहनें।
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वॉक शुरू करने से पहले हल्का वार्मअप करें।
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शुरुआत धीमी गति से करें और धीरे-धीरे रफ्तार बढ़ाएं।
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पर्याप्त पानी पीते रहें।
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फिसलन वाली जगहों पर चलने से बचें।
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घने कोहरे और खराब AQI में बाहर जाने से बचें।
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माॅर्निंग वाॅक के फायदे और सावधानी
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किन लोगों को रखनी चाहिए ज्यादा सावधानी?
हृदय रोग, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, अस्थमा या सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को सर्दियों में मॉर्निंग वॉक शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर टहलते समय सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, चक्कर या असामान्य कमजोरी महसूस हो, तो तुरंत रुकें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता लें।