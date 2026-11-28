ज्यादा ठंड में मॉर्निंग वॉक से हो सकती है परेशानी

कड़ाके की ठंड में शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। खासकर हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से परेशान लोगों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अचानक तेज चलना या बिना वार्मअप किए एक्सरसाइज करना भी परेशानी पैदा कर सकता है।



कोहरे और प्रदूषण में सुबह टहलना कितना सही?

सर्दियों में कई शहरों में सुबह के समय घना कोहरा और वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में बाहर टहलने से प्रदूषित हवा सांस के जरिए शरीर में जा सकती है। इसलिए बाहर निकलने से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) जरूर चेक करें। अगर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो घर के अंदर वॉक या हल्की एक्सरसाइज करना बेहतर है।