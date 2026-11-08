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दिवाली स्पेशल रंगोली डिजाइन: घर के आंगन में बनाएं ऐसी खूबसूरत रंगोली डिजाइन, 5 से 10 मिनट में होंगी तैयार

Sun, 08 Nov 2026 09:23 AM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sun, 08 Nov 2026 09:23 AM IST
सार

Easy Diwali Rangoli Designs: दिवाली के त्योहार पर घर के आंगन और दरवाजे को खूबसूरत रंगोली से सजाना हर किसी को पसंद होता है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो इस लेख में जानें 5 से 10 मिनट में तैयार होने वाली आसान और आकर्षक दिवाली रंगोली डिजाइन।

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Easy Diwali Rangoli Designs: 5-Minute Rangoli Ideas for Beginners simple rangoli design in 5 minutes
दिवाली स्पेशल रंगोली डिजाइन - फोटो : AI
Easy Diwali Rangoli Designs: आज देशभर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर लोग अपने घरों को दीयों, रंग-बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजा रहे हैं। दिवाली की सजावट में रंगोली का भी खास महत्व होता है। मान्यता है कि घर के मुख्य दरवाजे पर खूबसूरत रंगोली बनाने से मां लक्ष्मी का स्वागत होता है। 


अगर आपने अभी तक अपने घर में रंगोली नहीं बनाई है और समय की कमी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसी आसान और खूबसूरत दिवाली रंगोली डिजाइन, जिन्हें आप महज 5 से 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। 

ये डिजाइन न सिर्फ आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएंगी, बल्कि त्योहार के उत्साह को भी दोगुना कर देंगी। आइए देखते हैं आज दिवाली के लिए कुछ खास और आसान रंगोली आइडियाज।
 
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Easy Diwali Rangoli Designs: 5-Minute Rangoli Ideas for Beginners simple rangoli design in 5 minutes
दिवाली स्पेशल रंगोली डिजाइन - फोटो : AI
 स्वास्तिक रंगोली डिजाइन

दिवाली के मौके पर स्वास्तिक बनाना शुभ माना जाता है। आप लाल, पीले और सफेद रंगों की मदद से खूबसूरत स्वास्तिक रंगोली बना सकते हैं। इसके चारों तरफ छोटे फूल और दीये बनाकर इसे आकर्षक लुक दे सकते हैं।

कमल के फूल वाली रंगोली

कमल के फूल की रंगोली देखने में बेहद सुंदर लगती है। इसके लिए गुलाबी, सफेद और हरे रंगों का इस्तेमाल करें। बीच में कमल का फूल बनाएं और उसके आसपास छोटी-छोटी पंखुड़ियां तैयार करें। यह डिजाइन घर के मुख्य दरवाजे पर अच्छी लगेगी।

 
Easy Diwali Rangoli Designs: 5-Minute Rangoli Ideas for Beginners simple rangoli design in 5 minutes
दिवाली स्पेशल रंगोली डिजाइन - फोटो : AI
 डॉट वाली रंगोली डिजाइन

अगर आपके पास समय कम है, तो डॉट वाली रंगोली आपके लिए बेहतर विकल्प है। इसमें अलग-अलग रंगों के छोटे-छोटे बिंदु बनाकर उन्हें खूबसूरत पैटर्न में सजाया जाता है। यह डिजाइन शुरुआती लोगों के लिए भी आसान है।

चौकोर रंगोली डिजाइन

चौकोर रंगोली दिवाली की सजावट के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें पहले चौकोर बॉर्डर बनाएं और फिर बीच में फूल, दीया या ज्यामितीय आकृति तैयार करें। अलग-अलग रंगों से इसे सुंदर लुक दिया जा सकता है।
 
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दिवाली स्पेशल रंगोली डिजाइन - फोटो : AI
 मोर पंख रंगोली डिजाइन

कुछ अलग और आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो मोर पंख वाली रंगोली ट्राई करें। इसमें नीले, हरे और पीले रंगों का इस्तेमाल करें। मोर पंख के आकार को बनाकर उसके अंदर छोटी-छोटी डिजाइन तैयार करें।

 लक्ष्मी चरण रंगोली डिजाइन

दिवाली पर घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के चरणों की रंगोली बनाने की परंपरा है। आप लाल और सफेद रंग से पैरों के छोटे-छोटे निशान बनाकर आसपास फूलों और डॉट्स से सजावट कर सकते हैं।

 
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दिवाली स्पेशल रंगोली डिजाइन - फोटो : AI
 मोमबत्ती वाली रंगोली

दिवाली पर मोमबत्ती वाली रंगोली भी काफी आकर्षक लगती है। इसके लिए रंगों की मदद से मोमबत्ती का आकार बनाएं और उसके आसपास छोटे सितारे और फूल तैयार करें। यह डिजाइन कम समय में बनाई जा सकती है।

पत्ती वाली रंगोली डिजाइन

प्रकृति से प्रेरित यह रंगोली डिजाइन बेहद खूबसूरत लगती है। इसमें हरे, पीले और नारंगी रंगों से पत्तियों का पैटर्न तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा रंगों की जरूरत भी नहीं होती।
 
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