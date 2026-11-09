Bhai Dooj Outfit Ideas: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्यार और खूबसूरत रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन हर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती है। त्योहार की तैयारियों के बीच बहनों के मन में एक सवाल जरूर रहता है कि आखिर भाई दूज पर ऐसा क्या पहनें, जिससे उनका लुक सबसे खास और खूबसूरत नजर आए। अगर आप भी इस भाई दूज पर सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो अपने आउटफिट से लेकर मेकअप तक कुछ खास बातों का ध्यान रखें।
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कुर्ती और साड़ी
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खूबसूरत साड़ी में दिखें सबसे खास
अगर आप ट्रेडिशनल लुक पसंद करती हैं, तो भाई दूज के मौके पर साड़ी से बेहतर विकल्प शायद ही कोई हो। आप बनारसी सिल्क, ऑर्गेंजा, चंदेरी या डिजाइनर साड़ी पहन सकती हैं। लाल, गुलाबी, पीला, मरून और रानी कलर की साड़ियां त्योहार के मौके पर बेहद खूबसूरत लगती हैं। इसके साथ मैचिंग ब्लाउज और हल्की ज्वेलरी आपके लुक को और आकर्षक बना सकती है।
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anarkali suit
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अनारकली सूट से पाएं रॉयल लुक
अगर आप साड़ी पहनने में सहज महसूस नहीं करती हैं, तो अनारकली सूट आपके लिए शानदार विकल्प है। फ्लोर लेंथ अनारकली या हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला सूट आपको खूबसूरत और रॉयल लुक दे सकता है। इसके साथ मैचिंग दुपट्टा, झुमके और खूबसूरत फुटवियर पहनें। इस तरह आप बिना ज्यादा मेहनत किए त्योहार के लिए तैयार हो सकती हैं।
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Gharara and Sharara
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शरारा और गरारा सेट भी हैं बेहतरीन
आजकल शरारा और गरारा सेट काफी पसंद किए जा रहे हैं। भाई दूज पर आप मिरर वर्क, गोटा पट्टी या फ्लोरल डिजाइन वाला शरारा पहन सकती हैं। इसके साथ छोटा कुर्ता और हैवी दुपट्टा आपके लुक को स्टाइलिश बना सकता है। अगर आप मॉडर्न के साथ ट्रेडिशनल टच चाहती हैं, तो यह आउटफिट जरूर ट्राई करें।
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पारंपरिक ज्वेलरी में माॅडर्न लुक
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ज्वेलरी और मेकअप का रखें खास ध्यान
सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना ही काफी नहीं है, बल्कि सही एक्सेसरीज भी आपके लुक को खास बनाती हैं। ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ ऑक्सीडाइज्ड झुमके, गोल्डन इयररिंग्स, चूड़ियां और छोटी बिंदी पहन सकती हैं। मेकअप में हल्का फाउंडेशन, काजल, आईलाइनर, ब्लश और न्यूड या पिंक लिपस्टिक लगाएं। इससे आपका चेहरा नेचुरल और फ्रेश नजर आएगा।
हेयरस्टाइल से पूरा करें अपना फेस्टिव लुक
भाई दूज के खास मौके पर हेयरस्टाइल को नजरअंदाज न करें। आप खुले बालों में सॉफ्ट कर्ल्स बना सकती हैं या फिर खूबसूरत बन हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं। अगर आप साड़ी या अनारकली पहन रही हैं, तो गजरे से सजा हुआ जूड़ा आपके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा सकता है। वहीं, खुले बालों के साथ छोटी बिंदी और झुमके भी बेहद प्यारे लगेंगे।
तो इस भाई दूज पर अपने लुक को लेकर बिल्कुल परेशान न हों। अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से आउटफिट चुनें और हल्के मेकअप व खूबसूरत एक्सेसरीज के साथ तैयार हों। याद रखें, खूबसूरत दिखने के लिए महंगे कपड़ों की नहीं, बल्कि सही स्टाइल और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इस बार भाई दूज पर आपका अंदाज ऐसा हो कि भाई के साथ-साथ परिवार के सभी लोग आपकी तारीफ करते रह जाएं।