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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Dhanteras 2026: 10 Auspicious Things You Can Buy Under ₹100 for Good Luck and Prosperity

धनतेरस 2026: धनतेरस पर कम बजट में क्या खरीदें? 100 रुपये में भी कर सकते हैं खरीदारी

Tue, 03 Nov 2026 12:41 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Tue, 03 Nov 2026 12:41 PM IST
सार

Dhanteras Par Kya Khareede: जानें 100 रुपये से कम बजट में धनतेरस पर खरीदी जा सकने वाली शुभ चीजें और उनका धार्मिक महत्व। बनाएं अपनी बजट फ्रेंडली धनतेरस शॉपिंग लिस्ट।

 

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Dhanteras 2026: 10 Auspicious Things You Can Buy Under ₹100 for Good Luck and Prosperity
धनतेरस पर कम बजट में क्या खरीदें? - फोटो : AI
Dhanteras Par Kya Khareede: धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन और अन्य शुभ वस्तुएं खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है। हालांकि, जरूरी नहीं कि इस दिन खरीदारी के लिए आपको हजारों रुपये खर्च करने पड़ें। 


कम बजट में भी कुछ ऐसी पारंपरिक चीजें घर लाई जा सकती हैं, जिन्हें धनतेरस के मौके पर शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आपका बजट सिर्फ 100 रुपये है, तब भी आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 चीजों के बारे में, जिन्हें आप कम बजट में घर ला सकते हैं और उनका धार्मिक महत्व क्या है।

 
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Dhanteras 2026: 10 Auspicious Things You Can Buy Under ₹100 for Good Luck and Prosperity
धनतेरस पर कम बजट में क्या खरीदें? - फोटो : AI
1. मिट्टी के दीपक

धनतेरस पर मिट्टी के दीपक खरीदना शुभ माना जाता है। दीपक जलाने की परंपरा अंधकार पर प्रकाश और सकारात्मकता की जीत का प्रतीक है। आप 100 रुपये के अंदर कई छोटे मिट्टी के दीपक खरीद सकते हैं।

2. साबुत धनिया

धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कई घरों में इसे माता लक्ष्मी की पूजा में भी शामिल किया जाता है।

 
Dhanteras 2026: 10 Auspicious Things You Can Buy Under ₹100 for Good Luck and Prosperity
धनतेरस पर कम बजट में क्या खरीदें? - फोटो : AI
 3. कौड़ी

कौड़ी को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर कौड़ी खरीदकर पूजा में रखने से घर में सुख-समृद्धि आती है। बाजार में छोटी कौड़ियां कम कीमत में मिल सकती हैं।

 4. झाड़ू

धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इसे घर की गंदगी और नकारात्मकता दूर करने का प्रतीक माना जाता है। छोटी झाड़ू या पूजा में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू बजट में मिल सकती है।

 
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Dhanteras 2026: 10 Auspicious Things You Can Buy Under ₹100 for Good Luck and Prosperity
धनतेरस पर कम बजट में क्या खरीदें? - फोटो : AI
 5. रोली और कुमकुम

धनतेरस की पूजा में रोली और कुमकुम का विशेष महत्व होता है। इनका इस्तेमाल तिलक लगाने और पूजा की थाली सजाने में किया जाता है। कम कीमत में ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

 6. हल्दी की गांठ

हल्दी को भारतीय परंपरा में शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर पूजा के लिए साबुत हल्दी की गांठ खरीद सकते हैं। इसका इस्तेमाल पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है।

 
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धनतेरस पर कम बजट में क्या खरीदें? - फोटो : AI
 7. बताशे और मिश्री

धनतेरस पर पूजा के लिए बताशे और मिश्री भी खरीदे जा सकते हैं। इन्हें प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कम बजट में ये आसानी से मिल जाते हैं।

 8. रूई और बाती

दीपक जलाने के लिए रूई और बाती की जरूरत होती है। धनतेरस और दीपावली की पूजा में इनका इस्तेमाल किया जाता है। आप कम कीमत में रूई और तैयार बातियां खरीदकर घर ला सकते हैं।
 
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